דרמה ברשת החברתית: בארצות הברית דיווחו הלילה (חמישי) על פריצת ענק לחשבונות הטוויטר של מפורסמים אמריקנים ביניהם ג'ו ביידן, ברק אובמה וקים קרדשיאן. גם החשבונות של האנשים העשירים בעולם - ג'ף בזוס, ביל גייטס ואילון מאסק נפרצו. בעמודי הטוויטר שלהם הופיעה הודעה שלפיה כל סכום של מטבע דיגיטלי שיועבר לחשבון שהופיע בציוץ יוכפל ויישלח בחזרה למי שהעביר אותו.

על פי ההערכות, ההאקרים שעומדים מאחורי הפריצה גרמו לעובד של החברה לתת גישה פנימית לכלים פנימיים של הרשת והצליחו להשיג יותר ממאה אלף דולרים באמצעות ההונאה. טוויטר השעתה למספר שעות את החשבונות שנפרצו, והודתה שהתרחשה תקרית אבטחה שנמצאת בחקירה. מנכ"ל החברה ג'ק דורסי הגיב לתקרית ואמר: "זה יום קשה לטוויטר, מרגישים נורא שדבר כזה קרה".

ההאקרים תיכננו את המתקפה המאסיבית באופן מתוחכם. בכל חשבון שנפרץ פורסמה הודעה שבה טען בעל החשבון שכל סכום של מטבעות דיגיטליים שיועבר לחשבון שצוין בציוץ, יוכפל ויישלח בחזרה לאדם שהעביר את הכסף. ברוב המקרים טוויטר הצליחה להוריד את הציוצים תוך מספר דקות.

