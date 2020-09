ארמניה ואזרבייג'ן מאשימות זו את זו בהרחבת הלחימה ומתקפות מחוץ לחבל המריבה - נגורנו-קרבאך. במהלך העימותים שהחלו השבוע נהרגו 95 בני אדם, בהם 11 אזרחים. מועצת הביטחון של האו"ם הכריזה היום (שלישי) כי היא תקיים ישיבת חירום כדי לנסות לסיים את הלחימה בין המדינות סביב אזור המחלוקת. בתיעוד שהופץ בטוויטר הצבא הארמני מיירט כטב"ם ששייך לצבא אזרבייג'ן.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

משרד החוץ הארמני דיווח שאזרח נהרג אחרי שכוחות אזרים הפגיזו תשתיות אזרחיות-צבאיות בעיירה בגבול ודיניס הממוקם כמה ק"מ ממוקדי הלחימה של הימים האחרונים. מנגד, משרד ההגנה של אזרבייג'ן האשים את ארמניה בהפגזת אזור דשקאסאן, צפונית לנגורנו-קרבאך דיווח שבארמניה מכחישים.

עם ההסלמה בלחימה, גובר החשש שהסכסוך יתעצם. מועצת הביטחון של האו"ם תקיים הערב שיחת חירום בדלתיים סגורות. בלגיה הגישה בקשה רשמית לקיים את הישיבה אחרי שצרפת וגרמניה דרשו להעלות את הנושא לסדר היום.

Footage showing the moment when Armenia shot down what is said to be an Azerbaijani drone.https://t.co/mnpORN4PsX pic.twitter.com/Sc0kJKfyiK