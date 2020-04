דרמה בבריטניה: ארוסתו ההרה של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון סיפרה כי חלתה, ולדבריה היא סובלת מ"תסמינים של נגיף הקורונה". למרות שבת הזוג קארי סימונדס עדיין לא נבדקה, החשש שהוא שג'ונסון העביר לה את הנגיף.

סימונדס בת ה-32 סיפרה כי בשבוע האחרון הייתה מרותקת למיטה וסבלה מתסמינים. "עוד לא הייתי צריכה להיבדק, ואחרי שבעה ימי מנוחה אני מרגישה חזקה יותר", כתבה בחשבון הטוויטר שלה.

עוד קראה ארוסתו של ג'ונסון להורים לעתיד לפעול לפי ההנחיות הרפואיות. "להיות בהיריון עם הנגיף זו בוודאי חוויה מדאיגה, אני מצאתי שההנחיות הרגישו". עוד נמסר כי היא נמצאת בבידוד עצמי. ג'ונסון עצמו נמצא בבידוד דירתו שמעל המעון הרשמי בדאונינג 10 במשך שבעה ימים.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6