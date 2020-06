המשטרה הבריטית זיהתה חשוד במעורבות בפרשה הטרגית של היעלמותה של מדלן מקאן בזמן חופשה משפחתית בפורטוגל – אסיר גרמני בן 43. נציג המשטרה פנה לציבור וביקש מידע לגבי 2 מכוניות שבהן השתמש החשוד בזמן ובאזור החטיפה ולגבי 2 מספרי טלפון: אחד של החשוד עצמו, ומספר טלפון נוסף ממנו בוצעה שיחה לחשוד בליל ההיעלמות.

Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.



️ | DCI Cranwell appeals for public assistance