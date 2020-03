בבריטניה דיווחו היום (שישי) כי ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, נמצא חיובי לנגיף הקורונה. ג'ונסון בן ה-55, נכנס לבידוד מיידי של 14 יום, וימשיך לנהל מרחוק את המשבר שהתפתח במדינה בעקבות התפרצות הנגיף.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

ג'ונסון פרסם בטוויטר בעקבות האבחון: "פיתחתי תסמינים קלים ביממה האחרונה ונמצאתי חיובי לנגיף. אני נמצא כעת בבידוד, וימשיך לנהל את הממשלה בעזרת פגישות וידיאו בזמן שאנחנו מנהלים את המשבר הזה". בעקבות ההודעה על תוצאות הבדיקה של ג'ונסון, שרי האוצר והבריאות שהיו במגע קרוב איתו בימים האחרונים, ייכנסו גם הם לבידוד של שבועיים.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri