מגמות ההתפשטות של נגיף הקורונה ברחבי העולם ממשיכות להשתנות, בין מדינות ובין יבשות. בצל הרגיעה היחסית בסין, שהייתה המוקד ממנו יצא הנגיף תחילה, גם באירופה מתחילים לראות ניצני שינוי לטובה. בארצות הברית, לעומת זאת, המצב ממשיך להיות מדאיג, כשמספר הנדבקים בניו יורק ממשיך לזנק וכך גם מספר המתים.

באיטליה ובספרד שוב נרשמת עלייה במספר מקרי המוות, כאשר 812 מתו מהנגיף בכל אחת משתי המדינות הללו במהלך היום. נקודת האור היחסית מגיעה בשלב זה מאיטליה, בה נראתה היום העלייה הקטנה ביותר במספר הנדבקים מאז פרוץ המשבר – 4,050 נדבקים חדשים, שזהו המספר הנמוך ביותר בשבועיים האחרונים.

גם בספרד, שהתפשטות הנגיף מכה בה בעוצמה רבה, רואים עליות מתונות יותר במספר החולים המאומתים – עלייה של 12% בלבד במקרים החדשים, לעומת 20% שנצפו שם בשבועות האחרונים. המקור לאופטימיות זהירה מגיע לאור הידיעה שממקרי ההידבקות החדשים נגזרים גם מקרי המוות שיגיעו לאחר מכן. לכן מהבחינה הזו – אולי ישנה התחלה של שינוי מגמה.

מבחינה פוליטית, באירופה רואים כעת תמונה ברורה של זינוק באחוזי התמיכה במנהיגי המדינות. על פי סקרים שנערכו במדינות הבולטות באירופה, ניתן לראות את ההתלכדות הציבורית סביב המנהיגים בזמן משבר הקורונה: נשיא צרפת עמנואל מקרון רושם עלייה של 13% בשיעורי התמיכה בו וקאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל זוכה לכמעט 80% תמיכה. אפילו ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שנדבק בנגיף ופעל באיחור ניכר בצעדים למיגור ההתפשטות, מזנק משמעותית ומגיע לכדי 72% תמיכה.

בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת סאות' האמפטון הסבירו את התופעה בנטייה הטבעית לעמידה מאחורי המנהיג בעתות משבר, בעובדה שאופוזיציה כמעט ואינה מתפקדת ברגעים כאלה וברצונו של הציבור בתחושת יציבות פוליטית בימים של חוסר ודאות. אך, מסבירים שם, כי בהמשך צפויה להיות ירידה חדה באחוזי התמיכה, כפי שהיו בתום משברים בעבר.

