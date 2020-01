תיעוד חדש ממצלמות אבטחה באירן חושף את רגעי הפגיעה במטוס האוקראיני שהופל בשבוע שעבר. על פי התיעוד, נראה כי לעבר המטוס שוגרו שני טילים.

על פי הערכות, הטיל הראשון שפגע במטוס השמיד את המערכות האלקטרוניות שבקוקפיט. מהסרטון נראה שהטילים שוגרו בהפרש של 30 שניות ממתקן צבאי אירני, במרחק של קילומטרים ספורים מהמטוס. עוד נראה המטסו עולה באש ומתרסק.

#BREAKING: According to my sources from #IRGC|ASF, before shot-down of Flight #PS752, the Tor-M1 system had been on autonomous readiness on-order of #IRGC Generals to shoot-down any target flying from SE & S of the missile base. Video shows launch of 2 9M331 missiles at #PS752 pic.twitter.com/z6ZIVvmPII