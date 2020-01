במשמרות המהפכה מרוצים מתוצאות מתקפת הנקם: מנהיגה העליון של אירן, עלי חמינאי, התייחס הבוקר (רביעי) לשיגור הטילים האירניים על בסיסים אמריקניים בעירק הלילה ואמר כי "המתקפה הייתה מוצלחת".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בנאום שנשא בעיר קום, אמר חמינאי כי "המסלול של העולם ישתנה, שינויים גדולים יתרחשו. סולימאני הצליח להביס את כל המזימות והשחצנות של ארה"ב באזור ודאג שלא ישכחו מפלסטין".

חמינאי אמר כי סולימאני פעל לסכל את התוכניות של ארה"ב באזור - בעירק, בסוריה ובלבנון: "האמריקנים אוהבים שאירן משמשת כפרה חולבת כמו סעודיה, או כמו שאירן הייתה בעידן השאה".

"האמריקנים חטפו הלילה סטירה", הוסיף חמינאי, :מה שחשוב הוא לסיים את הנוכחות שלהם באזור. העמים והממשלות באזור לא מקבלים את הנוכחות האמריקנית".





דברים דומים השמיע הבוקר גם הנשיא האירני, חסן רוחאני, שהפנה מסר לנשיא האמריקני טראמפ בישיבת "קבינט" שקיים בטהרן: "אתה כורת את היד של סולימאני, אנחנו נחתוך את הנוכחות שלכם באזור". לדבריו, "זו תהיה הנקמה האמיתית".

האירנים אמנם מציגים את המתקפה כהצלחה גדולה מבחינתם, אלא שנראה שהעובדות בשטח שונות לחלוטין. הם טוענים ש-80 אמריקנים נהרגו כתוצאה משיגור הטילים – דיווח שנראה כמו ניסיון להעצים את תגובת הנקמה שלהם, שלא גבתה מחיר בנפש מהאמריקנים.

על פי הדיווח ב-"LA Times", האמריקנים עקבו אחרי הטילים האירניים מרגע שיגורם, ידעו בדיוק היכן הם צפויים לפגוע – ידעו להיערך לכך ופינו את מי שצריך מבסיסיהם בעירק וזו הסיבה שלא היו נפגעים כתוצאה מהשיגורים.

שר החוץ האירני, מוחמד זריף, התייחס למתקפה ואמר כי מדובר היה ב"פעולת הגנה עצמית לגיטימית". במסיבת עיתונאים בטהרן הבהיר זריף: "המתקפה שלנו הסתיימה, אנחנו לא רוצים מלחמה".

הנקמה האירנית: עשרות טילים על שני בסיסים אמריקניים בעירק

אירן ירתה הלילה (בין שלישי לרביעי) מטח של טילים בליסטיים לעבר בסיסים בעירק שבהם שוהים כוחות של צבא ארה"ב, זאת במסגרת פעולות הנקמה על חיסולו של מפקד "כוח קודס" של משמרות המהפכה האירניים קאסם סולימאני.

על פי הודעה שפרסם הפנטגון לאחר התקיפה, 12 טילים בליסטיים נורו משטחה של אירן לעבר הבסיסים בעין אל-אסד ואירביל שבעירק, שבהם שוהים כוחות אמריקניים. עוד הבהיר: "בתגובה לאיומים בימים האחרונים, משרד ההגנה האמריקני נקט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על הכוחות אמריקנים בעירק, והבסיסים שהופצצו היו בכוננות לקראת תקיפה אפשרית".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.