חילופי אש סמוך לבית כנסת באוסטריה: כלי תקשורת במדינה דיווחו הערב (שני) על ירי לעבר בית הכנסת המרכזי ומסעדה יהודית סמוכה בעיר הבירה וינה. בית הכנסת היה סגור. לפי הדיווחים באוסטריה, אדם חמוש פתח באש בכמה מוקדים סמוך לבית הכנסת. לפי דיווחים, שוטר ואזרח נהרגו במסעדה שנמצאת כ-400 מבית הכנסת. כוחות גדולים של המשטרה הוזעקו למקום ומנהלים מצוד אחר החשוד בירי.

כלי תקשורת במדינה דיווחו על מתקפה באזור בית כנסת בעיר וציטטו גורם במשרד הפנים שאישר כי אדם אחד נהרג באירוע הירי. לפי דיווח בעיתון האוסטרי "קרונן צייטונג", אירוע הירי התרחש ברחוב שבו נמצא בית הכנסת הראשי בעיר. כלי תקשורת נוספים דיווחו על יריות באזור כיכר שוודנפלאץ הסמוכה.

לפי גורם ביטחוני, ככל הידוע כרגע אין נפגעים בקרב חברי הקהילה היהודית ולא ברור עדיין אם האירוע קשור לקהילה היהודית בווינה. במשרד הפנים האוסטרי אמרו כי הם לא שוללים שמדובר בפיגוע טרור. לפי דיווחים מהזירה, שלושה חמושים השתתפו במתקפה.

לפי המשטרה המקומית, מספר בני אדם נפצעו בחילופי אש במרכז העיר. "יריות במרכז העיר, אנא התרחקו מהאזור הציבורי ומהתחבורה הציבורית", נכתב בהודעת המשטרה. גורמי הביטחון הפנימי של הקהילה היהודית באוסטריה הורו לחברי הקהילה היהודים שלא לעזוב את בתיהם בזמן הקרוב.

בסרטונים מזירת הירי נשמעות יריות ולאחריהן נראים אנשים בורחים בבהלה מהמקום. מוטל, שליח חב"ד בווינה, אמר בשיחה עם N12: "היו יריות במרכז העיר וכנראה שיש נפגעים. לא ברור למה ומי, אבל יש משטרות בחוץ. אני לא יודע על התרעות על כוונה לפגוע ביהודים".

בית הכנסת המרכזי בווינה הוא חלק ממתחם אחד עם כניסה אחת שמאחוריו משרדים של קרן היסוד וההסתדרות הציונית. במקום לא אמורים להיות מתפללים בשעה כזו, במיוחד בתקופת הקורונה.

