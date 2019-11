יממה לאחר שתיעוד התקרית האנטישמית בלונדון פורסם, הלילה (בין שבת לראשון) הודיעה המשטרה על מעצר החשוד. האדם, שפרטיו לא פורסמו, נעצר בבירמינגהאם: בתיעוד הוא נראה מקריא ציטוטים נגד יהודים כלפי שני צעירים חובשי כיפה, ולאחר מכן איים על אדם (שלא צולם) – בזמן שנוסעת מוסלמית מתעמתת איתו.

המשטרה הודיעה כי האדם חשוד ב"הפרת הסדר הציבורי מתוך מניע גזעני" ברכבת התחתית ביום שישי האחרון. "סרטון שהופץ באופן נרחב ברשתות החברתיות הראה נוסעים שסובלים מהטרדה והתעמרות אנטישמית – התקרית תועדה על ידי נוסע נוסף", ציינו.

המוסלמית שנחלצה לעזרת הנוסעים היהודיים, אסמה שוואיקה, הוגדרה כגיבורת היום בגלל הגנתה על הצעירים היהודים. שוואיקה, תושבת לונדון ואם לשניים, אמרה כי "הייתי חייבת להתערב ולהתעמת איתו כשראיתי מה קרה".

האישה לא ידעה שהתקרית תועדה – והוסיפה: "לא יכולתי לשבת ולא לעשות כלום, אם זו הייתי אני במקום המשפחה היהודית הייתה רוצה שיתערבו למעני. זו העיר שלי ואני לא יכולה לאפשר שדבר כזה יקרה". בעבר, כך סיפרה, חוותה תקרית דומה כאשר אדם התעמת איתה מילולית וירק לעברה.

בריאיון לרשת סקיי ניוז אמרה: "כאימא, אני יודעת מה זה להיות במצב הזה ואני במקומם הייתי רוצה שמישהו יעזור לי". לטענתה, "המצב היה נהפך לאלים מאוד אם אף אחד לא היה מתערב". שוואיקה חששה מהסלמה ואמרה כי האיש התנהג באלימות מילולית גם כלפיה כשהיא התערבה. לאדם נוסף שניסה להתערב אמר: "עוף לי מהפרצוף, אני ארביץ לך ישר בתוך האף".

"הוא היה גבוה מאוד ועוצמתי", סיפרה – ואמרה כי הפנה את רוב הזעם שלו כלפי הילד הקטן חובש הכיפה, שלפי ההערכות הוא בן חמש או שש בלבד. "בהתחלה הגבר ישב, אבל אז הוא ראה את המשפחה היהודית ורץ לעברם". אב המשפחה ניסה להרגיע את המצב, ושוואיקה הניחה שהוא פעל כך על מנת להגן על ילדיו.

שוואיקה הוסיפה: "הוא היה מאוד אגרסיבי כלפי נוסע אחר שניסה להתערב ואני חשבתי 'אני לא יכולה פשוט לגשת אליו ולהגיד לו שהוא עושה משהו רע, כי הוא יכול להיות אלים'. אני חשבתי שאם אדבר אליו ואעמיד פנים שיש לי סימפתיה כלפי הדברים, אולי אוכל להרגיע את המצב".

עוד סיפרה: "אמרתי לו 'אם אתה מאמין בקוראן, אתה צריך לתת לכולם את החופש להאמין במה שהם רוצים. אסור להתאכזר לאנשים בגלל מה שהם מאמינים בו'. הוא התקרב לפנים שלי והתחיל לצעוק עליי, הוא האשים אותי בפיגוע במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001 ואמר שכאישה מוסלמית אסור לי ללבוש מכנסיים. אמרתי לו שהוא צריך להירגע ולקחת צעד אחורה".

הנוסעת המוסלמית שחזרה: "התחלתי להיבהל כשהוא התקרב לפנים שלי, אבל הצלחתי לשמור על שלוות נפש ולנסות להוריד את המתיחות. אמרתי לו שתחבורה ציבורית זה לא המקום הראוי להשמיע דעות כאלה".

עוד אמרה: "היה מאוד לא נעים לראות את זה כאם, הילדים היו די מפוחדים – הילד הקטן שאל את אביו 'אבא, מה קרה? מה מתרחש כאן?'. הוא די התעלל במשפחה, אמר להם שהם לא יהודים אמיתיים. בעלי הזהיר אותי מאנשים כאלה ומתקיפות גזעניות כלפי מוסלמים, אבל זו אני – כשאני רואה משהו שגוי ולא ראוי, אני חייבת להגיד משהו ואני לא יכולה לשבת ולשתוק".

שוואיקה הופתעה מהתגובות הרבות להתערבות שלה לטובת המשפחה היהודית – והבהירה כי לא הייתה מהססת לעשות זאת שוב. "אם מישהו חווה התעמרות, צריך לעזור. כולנו צריכים להתערב", סיכמה האישה שהוגדרה כ"אמיצה" ו"מיוחדת".

כריס אטקינס, הנוסע שצילם את התקרית, אמר: "בימינו אנחנו שומעים הרבה על כך שאף אחד לא סובלני כלפי אחרים וכל הדתות שונאות אחד את השני – וכאן אישה מוסלמית נעמדה לצד יהודים".

