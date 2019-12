נשיא ארה"ב הגיב היום (שלישי) להסתערות על השגרירות האמריקנית בבגדד. "הגבנו ונגיב בחוזקה - אירן אחראית למתקפה על השגרירות", צייץ טראמפ בטוויטר. בתוך כך שיגר איום מרומז כלפי "האח הקטן של חיזבאללה", הארגון העומד מאחורי האירוע האלים - וביקש מהכוחות העירקיים "לסייע בהגנה על השגרירות". זהו הארגון שאחראי למהומות.‎

המתקפה האמריקנית בעירק ובסוריה ביום ראשון האחרון פגעה בארגון מיליציה שנתמך מאירן, ארגון כתאב-חיזבאללה המאיים עכשיו לנקום וכבר מוציא לרחובות אלפי מפגינים. הארגון נוסד ב-2003 אחרי פלישת ארה"ב לעירק ונחשב לאחד הארגונים הפרו-אירנים הקטנים באזור. על פי סוכנות רויטרס הוא מונה 5,000 פעילים, אבל עדיין - נחשב לאחד המסוכנים: במהלך המלחמה נגד ארגון דאע"ש בשנים האחרונות, מיליציית כתאב יצאה להתאמן במחנות ארגון החיזבאללה בלבנון.

הארגון ידוע בעוינות לכוחות מארה"ב, והוא מיהר לשגר לוחמים לסוריה כדי לתמוך בנשיא בשאר אל-אסד במהלך מלחמת האזרחים. בשנת 2009 וושינגטון אף הגדירה את כתאב-חיזבאללה כארגון טרור וטענה שהוא מאיים על היציבות בעירק - בעלת ברית ערבית חשובה שהולכת ומתרחקת מארה"ב.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!