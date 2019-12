שעות לאחר תקרית הירי במרכול הכשר בג'רזי סיטי, הבוקר (רביעי) פורסמו שמותיהם של שניים מההרוגים. לאה מינדה פרנץ בת ה-33 הייתה בעלת המכולת ומשה דויטש בן ה-24, חבר בקהילה החסידית בעיר. במקביל, ברחבי ניו ג'רזי וניו יורק תוגברה האבטחה סביב מוסדות יהודיים.

בנוסף לאזרחים שאיבדו את חייהם, גם השוטר ג'וסף סילס בן ה-40, אב לחמישה. סילס, ששירת שנים ארוכות במשטרה, היה גיבור מקומי לאחר שבשנת 2008 הציל נערה מתקיפה מינית. הוא גם בתור אחד המובילים במאבק באלימות הנשק באזור.

"שמעתי יריות – בום בום בום", תיאר אחד מעדי הראייה לתקרית. "אחרי זה הנחנו ידיים על הראש וחיכינו שזה ייגמר. וכשזה נגמר ראיתי ניידות משטרה באות במהירות גבוהה,

ראש עיריית ג'רזי סיטי כתב לפנות בוקר שלפי החקירה הראשונית, ובניגוד לפרסומים מיד לאחר התקרית, הרשויות סבורות שהירי כוון אל עבר המרכול הכשר. ראש העיר עדכן גם כי בשל הממצאים, התושבים עשויים לראות נוכחות משטרתית מוגברת באזור.

גם ראש עיריית ניו יורק עדכן שהחליט, למרות שלא ידוע על איום ספציפי בעירו, לתגבר את האבטחה סביב מוסדות יהודיים מוכרים בעיר. ראש העיר הוסיף שהיום צפויים להיות מוכרזים צעדים נוספים בנושא.

Although there is no credible or specific threat directed against New York City, I have directed the NYPD to assume a state of high alert.



Tonight, NYPD assets are being redeployed to protect key locations in the Jewish community. Tomorrow, we will announce additional measures.