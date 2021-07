סיפור הזוי שלא היה צריך להתרחש בשנת 2021. נתחיל מהאירוע: התאחדות הכדורעף האירופית הודיעה כי היא קונסת את נבחרת נורווגיה בסכום של 1,500 יורו, 150 לכל שחקנית, בשל העובדה כי הן לבשו מכנסיים במקום ביקיני, "דבר שלא תואם את קוד הלבוש הרשמי של הספורטאיות והענף", דבר ההודעה הרשמית. הקנס גרר תגובה זועמת של שר הספורט של נורווגיה, אביד רג'ה, שכתב בטוויטר: "זה פשוט מעשה מגוחך" והוסיף כי האיגוד לא מבין מה זה שוויון.

הסיפור הגיע עד לזמרת האמריקאית פינק, שלא נשארה אדישה והודיעה כי היא תשלם את הקנס. בחשבון הטוויטר שלה כתבה: "אני מאוד גאה בשחקניות הנבחרת הנורווגית על העמידה שלהם כנגד החוקים המאוד סקסיסטיים שנוגעים 'למדים' שלהן. האיגוד האירופאי הוא זה שצריך להיקנס על היותו נרקסיסט. כל הכבוד לכן בנות. אני אשמח לשלם את הקנס במקומכן. המשיכו כך".

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.