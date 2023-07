ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (חמישי) לטלוויזיה האמריקנית והתייחס לקידום סעיפי המהפכה המשפטית ולמערכת היחסים עם ארצות הברית. נתניהו סיפר כי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הזמין אותו לארצות הברית בהמשך השנה, ותיאר כי הוא הוזמן לביקור בחודש ספטמבר. "אני מקשיב לביידן", התעקש נתניהו, "אנחנו מתקדמים עם החקיקה הכי לאט שאפשר".

"אני חושב שאנחנו חיייבם להחזיר את הדמוקרטיה הישראלית למסלול", אמר נתניהו ל-Good Morning America. "'אני חושב שישראל תהיה דמוקרטיה חזקה יותר לאחר שיאושרו כמה רפורמות. אנחנו מנסים להביא את המטוטלת לאמצע". נתניהו טען: "עילת הסבירות זה תיקון קטן, זה מתואר כקץ הדמוקרטיה הישראלית אבל כשהאבק ישקע כולם יראו".

“I think [Israel] will be a stronger democracy after some reforms are met.”



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to @GStephanopoulos about the passage of a divisive new law that would limit the power of courts to overrule government actions. pic.twitter.com/qCJ2CDRsFd