הצהרת נתניהו על השקעת איחוד האמירויות בישראל מעוררת סערה: בעקבות הדברים שאמר ראש הממשלה בימים האחרונים על כך שיורש העצר האמירתי מוחמד בן זיאד כבר התנדב להעביר השקעות לישראל בהיקף של כ-40 מיליארד שקלים, באבו דאבי מצננים היום (רביעי) את ההתלהבות ומציינים שהדבר נמצא רק בשלב ראשוני ביותר. באיחוד גם מציינים שהקשרים שיש לה הם מול מדינת ישראל ולא מול פוליטיקאי כזה או אחר - וכי הם לא רוצים להיות מעורבים בקמפיין הבחירות של נתניהו, שבמסגרתו בירך על אותה השקעה.

בתגובה להצהרות של נתניהו, שר הכלכלה נשלח לצייץ בטוויטר הבהרה: "מנקודת המבט של איחוד האמירויות הערביות, מטרתם של הסכמי אברהם היא לספק בסיס אסטרטגי יציב לטיפוח שלום ושגשוג עם מדינת ישראל ובמרחב כולו. איחוד האמירויות לא תהיה חלק בבחירות הפנימיות בישראל, לאכ עכשיו ולא אף פעם".

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever.