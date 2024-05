עוד ב-7 באוקטובר עצמו, כשבישראל עדיין ניסו להבין את גודל האסון ולהגיב, הרחק מעבר לים כבר התחילו לשמוח. סטודנט מוסלמי כתב עוד באותו היום בהתלהבות: "דרך אגב, לוחמי החופש הדפו אחורה את כוחות הכיבוש, הם כל כך קרובים לתל אביב עכשיו" - וזכה ללבבות ולתגובות אהדה.

זוהי רק אחת מההתכתבויות של תא הסטודנטים הקיצוני Students for Justice in Palestine, שזוכה לכינוי SJP, באוניברסיטת BU האמריקנית מ-7.10 ולאחר מכן, שהגיעו לידי מגזין N12 ונחשפות כעת. ההודעות חסרות החמלה שנשלחו בזמן הטבח ואחריו מציגות לראווה את העמדות הקיצוניות והאנטי-ישראליות של אחד הגופים הבולטים במחאות שסוחפות את ארה"ב.

ג'יימס, אחד הפעילים ב-SJP, כתב בדיונים: "הפתרון היחיד הקבוע לכל המצב הזה הוא שמדינת ישראל תקרוס ותוחלף בידי משהו דמוקרטי באמת". בשיחה נוספת טען אחד החברים: "בכל פעם שאני חושב שישראל לא יכולה להיות יותר מרושעת, הם מוכיחים שטעיתי".

שיח ער התרחש בקבוצה סביב האפשרות שמדינות נוספות ייכנסו לעימות עם ישראל: "מישהו יודע אם לבנון ומצרים הולכות להגיב? אני יודע שהממשלה הסודנית תצטרף אם הם יקבלו מזה כסף", ציין אחד הפעילים, "אני תוהה אם מדינות צפון-אפריקניות יצטרפו - אלג'יריה מדברת הרבה אבל לא עושה כלום, סודאן נכנסת לכל מלחמה בשביל הכסף, המצרים עושים שרירים עם הצבא שלהם אבל ללא פעולה, אז האם מישהו אי פעם יצטרף?". סטודנט אחר הוסיף: "מצרים לא תעשה כלום אלא אם תהיה הפיכה בצבא". עוד סטודנט האשים: "למה רק המדינות והישויות השיעיות פועלות נגד ישראל? איראן, חיזבאללה ועכשיו החות'ים".

בהמשך, לאחר שסוגיית החטופים עלתה לדיון והפכה לסימן מחאה, סטודנטית בשם הארלין זעמה על "הפוסטרים הציוניים במעונות" ואמרה כי היא מוכנה לעבור ולתלוש אותם. סטודנטית בשם מאסה השיבה "אם להם יש את הזכות לתלות אותם, לנו יש את הזכות להוריד אותם, בזהירות. ראיתי כמה והורדתי". בשיתופים בקבוצה נשלחו גם קישורים לכתבות מגופים אנטי-ישראליים, שלדברי הפעילים מוכיחות ש"ישראל ביצעה את רוב מעשי הטבח של ישראלים בקיבוץ בארי".

ההתכתבויות בקבוצה מעידות על עמדות עקביות שתומכות ב"התנגדות" הפלסטינית האלימה: כבר ב-2021 פעילי הקבוצה הפיצו מסרים שקוראים "תחי האינתיפאדה" ומהללים את האינתיפאדה הראשונה. במקרה אחר כיסו אבן שעומדת במרכז האוניברסיטה ונצבעה (באישור וכמיטב המסורת) בצבעי כחול לבן בתאריך כ"ט בנובמבר, בצבעי דגל פלסטין והכיתוב "תחי האינתיפאדה. סטודנטים מהארגון היהודי הילל החזירו את צבעי הכחול-לבן, שכוסו שוב ושוב במסרי שנאה. מייל לדיקן הסטודנטים אגב לא עזר, לאחר שהבהיר שהכיתוב עומד תחת ההגדרה של חופש הביטוי.

הרוחות עדיין סוערות, וכבר עכשיו אפשר לקבוע ללא ספק שאת השבועיים האחרונים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית נזכור עוד שנים רבות קדימה. המוני מפגינים עוד פרוסים מחוץ ובתוך שערי האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר, מתבצרים באוהלים על המדשאות ומונעים מסטודנטים יהודים להיכנס למוסד הלימודים שאליו הם רשומים - ונראה שההנהלות איבדו שליטה ומראות סימני כניעה. מכללות רבות עברו ללמידה מרחוק, המשא ומתן עם המוחים באוניברסיטת קולומביה, שם הכול התחיל, התפוצץ והסתיים בגל מעצרים, והאפשרות לשלול השקעות אקדמיות וכלכליות בישראל, Divest - ה-D של ה-BDS - כבר על הפרק.

בתיעודים שקשה היה לשער שנראה על אדמת אמריקה בעת הזו, סטודנטים פורעים "כבשו" את היכל המילטון באוניברסיטת היוקרה, תוך שהם גורמים נזק כבד - כפי שעשו, אגב, המפגינים נגד המלחמה בווייטנאם באותה אוניברסיטה בסוף שנות ה-60. "אני מבועתת. כל אמריקני צריך לפחד, והם לא. כשאני הולכת ברחוב אני רוצה לנער מישהו ולצעוק 'למה אתם לא מפחדים!?'", אומרת דניאל, סטודנטית יהודייה ואחת האקטיביסטיות הבולטות ברשת למען ישראל. והיא ממש לא לבד בתחושת האיום ההולכת וגוברת.

מעצרים המוניים בקולומביה - כך זה נראה בעיתונות ב-1968:

בשיחות שנערכו עם דניאל, גבי ואפיק לקראת הכתבה, שלושתם צעירים בשנות ה-20 לחייהם שהיו מעורבים בזמן לימודיהם בקמפוסים השונים בפעילות פרו-ישראלית, הם מדגישים את אותה הנקודה: הם אומנם ראו מצב שכזה מתקרב, שנים הם נלחמו בזה באוניברסיטאות - אבל אין ספק שלאירוע כזה הם לא ציפו. "מכונת התעמולה של חמאס ואיראן עובדת שנים", אומר אפיק, בוגר אוניברסיטת BU בבוסטון שבימים אלו משלים את לימודי הדוקטורט שלו. "הפעילים שלהם בכלל לא מעוניינים לדבר איתנו, היו המון ניסיונות. הכי מצחיק שהם בכלל לא מדברים על הפלסטינים - הם פשוט נגד קיומה של מדינת ישראל', הוא מוסיף.

והם אומרים את זה בגלוי? איך בכלל נחשפת אליהם בתור סטודנט לראשונה?

"שמעתי עליהם כבר לפני כן, אבל חשבתי שהם קבוצה התומכת בזכויות לעם הפלסטיני. בשבוע הראשון בקמפוס נחשפים להמון תאי סטודנטים במגוון נושאים שקוראים לך להצטרף. הלכתי לבדוק איך הם מציגים את עצמם מתוך התעניינות, ומיד הבנתי את גודל הבעיה. אין שם שום עניין בפלסטינים - כל העלונים שלהם רק מציגים תמונה אנטי-ישראלית מובהקת שמלאה במסרים א-סימטריים. וכן, אין להם שום בעיה להודות שהקריאה שלהם היא בעיקר להחרים כל דבר שקשור לישראל - גם אותנו סטודנטים יהודים. אני באופן אישי יצרתי קשר עם אחד המנהיגים שלהם בקריאה להידברות, ליצירת שיח בין הצדדים, ללמידה משותפת של הקונפליקט - והוא בתגובה חסם אותי מכל מקום אפשרי".

נשמעת חוויה לא נעימה.

"ניסיתי לדבר גם עם אחרים בקבוצה, והם אמרו לי שהם לא יכולים כי אני ציוני שתומך בישראל. הייתי ילד בן 19 מאוד מבולבל, זאת פעם הראשונה שמישהו אמר לי את זה ככה בפנים. זה הוביל אותי להצטרף לתא הפרו-ישראלי בקמפוס. עבדנו מאוד קשה על יצירת איוונטים, שבשונה משלהם לא עודדו שנאה, אלא מקום בטוח לשיתוף דעות ורעיונות, ולמרות זאת היה לא פשוט לגייס משתתפים".

ציינת שהאירועים שלהם מלאים בשנאה, איך זה מתבטא?

"מעבר לזה שהם לא מכירים בישראל ובהתאם לכך אין להם שום מטרה לעשות נורמליזציה עם ישראל, בטח שלא לדבר עם הצד השני - 'הציונים'. מבחינתם כל מי שלא תומך ברעיון שלהם הוא חלק מהבעיה. הם יודעים להציג את זה שאם אתה לא תומך ברעיון של חרם על ישראל - אתה תומך ב'רצח עם' ואתה אדם רע. הם למדו את הקהל האמריקני שרגיש לנושא של זכויות אדם ועל הנקודה הזאת הם לוחצים היטב".

היית סטודנט מאוד מעורב, הכרת הרבה חברים לא יהודים - איפה הם היום?

"היה לי חבר מאז גיל 12, כמה חברים מהלימודים, חלקם קרובים מאוד שהורידו לי עוקב אחרי 7 באוקטובר. אגב, כל מה שפירסמתי היה בעיקר קריאות לשחרור החטופים, על זה אתם חותכים אותי מהחיים שלכם? כמה שטופי מוח אתם יכולים להיות? חלק ניסו לדבר איתי אבל חלק פשוט מחקו ולא דיברו איתי יותר. בהתחלה הייתי מאוד פגוע, זה נורא להתמודד עם העובדה שמנתקים אותך בגלל חלק מהזהות שלך, אבל בהמשך הבנתי שזה מעיד על הערכים שלהם. אם הם מוחקים אותי בגלל שאני מציג את הזהות היהודית שלי בגאון, זה מעיד מי הם".

"חוץ מזה שיש גם נקודת אור", מדגיש אפיק בחיוך: "חוץ מזה שאני גם מקבל תמיכה מכמה חברים לא יהודים, אני מרגיש שמאז 7 באוקטובר היהודים התאחדו כאן. פעם זה לא היה ככה, ועכשיו אני מקבל הודעות וגם שלחתי בעצמי לחברי ילדות ולכל יהודי שהכרתי כמעט אם הוא בסדר ואם משפחתו בטוחה. יש הרגשה שהתאחדנו ואנחנו הגב אחד של השני, זה הדבר הכי יפה בתוך כל הבלגן הזה".

הגוף הגדול והמרכזי ביותר שמניע את ההפגנות כמעט ללא יוצא מן הכלל בקמפוסים ברחבי ארה"ב הוא אכן תא הסטודנטים SJP - סניף מובהק של תנועת האחים המוסלמים. לאורך יותר משני עשורים הפך ארגון ה-SJP לאחת התנועות הבולטות והדומיננטיות ביותר ברחבי המוסדות האקדמיים בארה"ב. על אף שמרבית הסטודנטים והשותפים למחאות כעת אינם פלסטינים, ואפילו אינם מוסלמים, הם בהחלט מונעים בידי זרוע של האחים המוסלמים, תנועת האם של חמאס.

האחים המוסלמים מפעילים זרועות נוספות ברחבי ארה"ב, אך ה-SJP אחראי על הפעילות מול הסטודנטים. "שם הדרך הקלה ביותר לייצר מוביליזציה ושינוי חברתי במהירות", אומר ד"ר קובי ברדה, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה אמריקנית וגאו-אסטרטגיה, החממה לחקר דתות באוניברסיטת חיפה, בשיחה עם N12. "מה שאנו רואים כעת הוא אירוע שנבנה באיטיות ובסבלנות מעל רבע מאה – שכעת מגיע להבשלה האולטימטיבית שלו".

ב-8 באוקטובר, יום לאחר הטבח הנורא של מחבלי חמאס בעוטף עזה, הופיע אחד המרצים הבכירים באוניברסיטת ברקלי היוקרתית בקליפורניה ושיבח את זוועות ארגון הטרור חמאס. פרופסור חאתם בזיאן, פלסטיני יליד שכם, חוקר במחלקה למזרח תיכון בברקלי, הלהיט המונים שיצאו לחגוג את הטבח הנורא. "הפלסטינים חווים כעת את הולדתה של ההתנגדות שלהם, מאז שהבריטים הגיעו ונתנו את פלסטין להתנחלות הקולוניאליסטית הציונית".

לפני 23 שנה היה חאתם בזיאן לאחד המייסדים של ארגון ה-SJP, שעבד ושיתף פעולה עם השנים עם ארגון ה-BDS – הקורא ומטיף לחרם כלכלי על מדינת ישראל. "חאתם בזיאן הוא אחד האיסלאמיסטים הגדולים ביותר, שלא נראים כמו איסלאמיסטים", אומרת ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת איסלאם באוניברסיטת תל אביב והמרכז האקדמי שלם.

"הוא מסית בצורה מאוד מבוקרת סטודנטים לחשיבה מאוד ספציפית על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא ממש מדבר איתם על הסכסוך בצורה חד-משמעית – עם רעיונות כמו 'ליהודים אין מה לעשות בישראל' ו'אין לישראל זכות קיום'. הוא פתח בקליפורניה אוניברסיטה מקבילה שמלמדת לימודי איסלאם, ושם הוא מארח את האיסלאמיסטים הכבדים ביותר. הוא דוגמה למרצה שמגדל דורות של סטודנטים שמושפעים מעמדותיו".

התחושות שהעלה אפיק מתכתבות עם הקו שאותו מוביל בזיאן ובאופן לא מפתיע, גם גבי שרה מספרת על הרגשה דומה. בת ה-27 למדה באוניברסיטת האנטר בניו יורק וכיום עובדת בארגון Stand With Us, שמוכר בזכות פעילות סושיאל פרו-ישראלית, אבל עיקר פועלו הוא "תמיכה בישראל ולחימה נגד אנטישמיות בעזרת חינוך", כפי שהיא מציינת. "המדיניות של הSJP מטורפת, הם ממש מסרבים לדבר עם כל מי שמכיר שיש דבר כזה ישראל", היא אומרת.

מה עוד את מכירה מהאג'נדה שלהם?

"הם בעיקר עוסקים בלמצוא חורים, ממש פרצות, בכל מיני חוקים של האוניברסיטה כדי להפעיל סנקציות שהן כאילו למען תמיכה ברעיונות של זכויות אדם לעם הפלסטיני ונגד 'הכיבוש הישראלי', אבל פוגעות באופן ישיר בסטודנטים היהודים. הם ניסו בדרכים אקדמיות להפוך אותנו לקבוצה לא שייכת - למשל, החרמה של אוכל שמגיע מישראל, שעליו מתבססים בעיקר הארגונים "הילל" ו"חב"ד", שפעילים למען יהודים וישראלים בקמפוסים ומחויבים לכשרות".

"אם התאים היהודיים לא יכולים לרכוש מזון לאירועים או לבניינים שלהם באופן כללי - זו פגיעה ישירה בסטודנטים היהודים שומרי הכשרות ויש כאן זווית אנטישמית. אנחנו מתמודדים עם הדברים האלו שנים, סטודנטים יהודים ניסו לצעוק שנים על העוול שנעשה להם, אבל הם חכמים והם עושים את זה בצורה מסודרת בהצבעות במועצות הסטודנטים אחרי שהם מציגים את הנרטיב המוטה שלהם".

איך כל הדבר הזה מתרחש כל כך הרבה שנים באוניברסיטאות הכי גדולות?

"ברור שיש משהו גדול מאחורי הקלעים. אם אני אתחיל זה יכול להישמע כמו קונספירציה מרוב שקשה לחבר את כל החלקים ביחד. אבל יש לציין דבר חשוב, בגלל שהם ארגון ללא מטרות רווח הם לא חייבים לדווח מאיפה מגיעות ההכנסות שלהם והרבה מהן נורא מסתוריות".

ד"ר שי הר-צבי, לשעבר מנכ"ל בפועל של המשרד לנושאים אסטרטגיים, מכיר היטב את ה-SJP מהתקופה שבה נאבק בקריאה לחרם ולדה-לגיטימציה כלפי ישראל. "הם היו מארגוני החרמות הבולטים ביותר כבר אז", הוא מספר. כמה פרסומים ישראליים, בהם "מחבלים בחליפות" ו"מאחורי המסכה" עסקו בקשרים בין חמאס לבין ארגוני דה-לגיטימציה, וגם מתחו קו מקשר בין BDS לאנטישמיות.

את הביטוי "מחבלים בחליפות" הוא מסביר כך: "חשפנו כי בעולם, ובכלל זאת בארה"ב ובאירופה, מתנהל קמפיין עמוק של רשת ארגוני חברה אזרחית, שלחלקם זיקה לארגוני טרור מוכרזים - חמאס והחזית העממית", הוא מספר. "מהמחקרים עלה כי ארגוני הטרור פעלו לנצל את אותם ארגוני חברה אזרחית בניסיון להלבין את פעילותם כדי לקדם את האידיאולוגיה שלהם כנגד מדינת ישראל, וייתכן גם במטרה להיעזר בלגיטימציה שאותם ארגונים נהנו ממנה כדי לגייס כספים".

הר-צבי, שכיום משמש כחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, מסביר כי "ארגוני הדה-לגיטימציה והחרמות עשו שימוש במוטיבים ובביטויים אנטישמיים קלאסיים ומודרניים כדי לקדם את הקמפיינים שלהם נגד מדינת ישראל, תוך ניסיון להציג עצמם כארגוני זכויות אדם לגיטימיים". ב-2021 משרד הביטחון הכריז על כמה ארגוני חברה אזרחית פלסטינים כארגוני טרור בגלל פעילותם לטובת החזית העממית: הר-צבי מציין כי חלקם קיימו קשרים ענפים עם גורמים גם בזירה הבין-לאומית.

אחד הגורמים המרכזיים שבאים לידי ביטוי בהפגנות האנטי-ישראליות בקמפוסים בארה"ב, כמו גם במוקדים שונים באירופה, היא "הברית הירוקה-אדומה". מדובר על שילוב כוחות של גורמים רדיקליים מקרב האחים המוסלמים והזרם המרקסיסטי. על פניו, החיבור הזה עשוי להיות מפתיע לרבים, שכן מדובר בשני מחנות שתהום אידאולוגית אדירה פעורה ביניהם.

אנשי האחים המוסלמים, מצד אחד, מקדמים אג'נדה מאוד שמרנית ואלימה, ואילו מן הצד השני עומדים רבים שמבקשים לתמוך בסט ערכים ליברלי. "המחנות האלה בונים הצטלבויות אידאולוגיות ביניהם", מסביר ד"ר ברדה. "הרבה פעמים אנחנו כאן צוחקים על Queers for Palestine, ולא מצליחים להבין איך חברי קהילת הלהט"ב תומכים ומצדדים כך בגורמים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס".

ד"ר ברדה מסביר כי הטענה המרכזית מבחינתם היא שמיעוטים שונים בעלי עמדות שונות יכולים לקדם יחד את האג'נדה האחד של השני, גם מבלי להסכים עם כל הדברים. "זו קואליצייה שדומה לתיאוריית 'האוהל הגדול' של רוזוולט מ-1931, שלקחה המון מיעוטים – ולמעשה גיבשה אותם לחללית האם שהיא המפלגה הדמוקרטית. מה השתנה לאורך השנים? הם (הברית הירוקה-אדומה) החלו ממש לרדוף את אחד הפלגים המרכזיים ב'אוהל הגדול' – יהדות ארה"ב", אומר ברדה. "בעצם, הם הפכו להיות משחקנים משתפי פעולה – לטורפים, הרעיון מבחינתם הוא לשלוט בנרטיב".

האחים המוסלמים בארה"ב פועלים במישורים רבים ומגוונים כדי לקדם את האג'נדה שלהם ולהשפיע על הנעשה בזירה הציבורית והפוליטית. ניתן לראות מערכת מסונכרנת שאומנם פועלת היטב בקמפוסים האמריקניים, אך לא רק בדגש על הסטודנטים, אלא מפעילה גם לחץ כבד על המרצים והנהלות האוניברסיטאות - לעיתים קרובות בסיוע ובמימון של ממשלת קטאר, שבעצמה תומכת מובהקת באחים המוסלמים. לצד המאבק באוניברסיטאות, יש מאמץ נרחב לפעול גם ברשויות המקומיות, לקדם חברי מועצה וכמובן גם בקונגרס בוושינגטון.

דניאל יבלונקה בת ה-23 המשיכה את המלחמה שלה נגד הקבוצות האנטי-ישראליות והאנטישמיות גם לאחר סיום לימודיה. היא פעילה מוכרת בקרב יהודים רבים ברשתות החברתיות ועובדת בארגון יהודי גדול. בעקבות האירועים של השבועיים האחרונים היא פתחה קבוצה לתמיכה בחבריה ברחבי ארה"ב, לשם הצטרפו כבר מאות סטודנטים יהודים מלמעלה מ-150 קמפוסים. "7 באוקטובר שבר אותי אבל המשכתי להילחם. עכשיו, לראות את מה שקורה עכשיו בקמפוסים ולשמוע את מה שעובר על הסטודנטים גורם לי בבוקר לא לרצות לצאת מהמיטה".

למרות הקושי והימים המורכבים, דניאל אוספת את עצמה כל בוקר ועוסקת בכל רגע נתון בפעילות פרו-ישראלית ובתמיכה ועזרה לסטודנטים היהודים שזקוקים לכך. "באף נקודה בחיי לא חשבתי שנגיע לזה, ממש ליל הבדולח השני באמריקה. איך אפשר לתפוס את זה שבאופן פתוח ופומבי זה הפך להיות בסדר לאנטישמים לעשות מצעדים ברחבי האוניברסיטאות".

איך החלה הפעילות שלך?

"בתיכון הלכתי לתוכנית בין-לאומית שם פגשתי יהודים מכל מיני מקומות בעולם, חלקם שיתפו שהם לא יכולים לספר שהם יהודים ושהם הולכים למחנה של יהודים כי 'להיות יהודי זה מלוכלך'. זה היה ב-2017 וחשבתי לעצמי 'אני כזאת ברת מזל לחיות באמריקה ולהיות חופשייה עם היהדות שלי', והתחלתי ללמוד על ציונות והבנתי כמה חשוב שתהיה מדינת ישראל. אז התחלתי ללמוד בסטנפורד שבסן פרנסיסקו, והייתה לי מרצה יהודייה שקראה לישראל 'כובשת' והייתי בהלם. שם ניסיתי להקים בעצמי תנועה ציונית, מה שהיה כמובן בלתי אפשרי, זו הייתה סביבה קרה ומבודדת והיו גם בדיחות על יהודים. הגיעה הקורונה ועזבתי חזרה לפלורידה, שם הצטרפתי להילל המקומי ולמועצת הסטודנטים".

מה מספרים הסטודנטים בקבוצה שהקמת בשבועיים האחרונים?

"אני שומעת מהם כל כך הרבה. יש ימים שזה כל כך מדכא אותי - לשמוע את הסטודנטים מספרים שהם מפחדים לעזוב את המעונות שלהם, שהם צריכים ליווי של אבטחה כי הם מפחדים ללכת בקמפוס, שהם מאויימים אונליין. בנוסף, ישראל במצב הסברתי נורא: אין דובר, לאף אחד לא אכפת מה יש לצה"ל לומר - מבחינת הסטודנטים הם אלו מבצעים פשעי מלחמה בכלל, אין אף דובר בשפה האנגלית שיבוא לדבר ולהסביר את הצד של ישראל".

דניאל הייתה עדה גם היא לדרך שבה במשך שנים עבדה המכונה המשומנת של פעילי ה-SJP. "במשך 15 השנים האחרונות הם, ולא רק הם אגב כי יש עוד קבוצות, היו מאוד חכמים. הייתה להם אסטרטגיה מעולה, הם פנו למיעוטים: לשחורים, למהגרים, לחברי הקהילה הלהט"בית ושכנעו אותם שישראל פוגעת בזכויות אדם והזכירו להם 'אתם גם אזרחים סוג ב' מבחינת ישראל - כמו הפלסטינים'. התעמולה שלהם עובדת מצוין כבר שנים".

אחת הדוגמאות הטובות ביותר למאמץ הממושך של האחים המוסלמים להשיג שליטה ודריסת רגל של ממש בארה"ב היא פרשת Holy Land Foundation. במשך שנים ארוכות מדובר היה בקרן הצדקה המוסלמית הגדולה ביותר בארה"ב, שאספה סכומי כסף גדולים, ומטרתה הרשמית הייתה "למצוא וליישם פתרונות מעשיים לסבל אנושי באמצעות תוכניות הומניטריות המשפיעות על חייהם של עמים מקופחים, חסרי ירושה ועקורים הסובלים מאסונות טבע ומעשה ידי אדם".

בשנת 2008 דן בית המשפט הפדרלי בדאלאס, טקסס, בפרשה - ורבים מאנשי הקרן ורבים מאנשיה עמדו לדין בעבירות כלכליות של העלמות מסים ו"הלבנת" כספים. ד"ר ברדה מציין כי בארה"ב מקובל מאוד לתרום לעמותות ולארגונים שונים במטרה לקבל החזרי מס. בעוד שרבים אכן תורמים לענפים "תמימים", החל מספורט ואומנות ועד לרווחה ולצדקה, במקרה הזה התברר שהתרומות הועברו ישירות לארגון האחים המוסלמים בארה"ב.

"האחים המוסלמים בעצם גייסו כסף במסווה של מטרות צדקה – והעבירה אותו לפעילויות לקידום טרור", מספר ד"ר ברדה, "בין אם ישירות לחמאס ולגורמים המזוהים עימו, או לתנועות אמריקניות". במהלך המשפט עלתה ראיה שזכתה לכינוי "תוכנית 100 השנים לאסלומה של אמריקה". בתוכנית, שהוצגה כמסמך כתוב בן עשרות עמודים, מתוארת בין השאר התוכנית להחדיר מוסדות ותכנים איסלאמיים לארה"ב – עד שיוקם שם, ובמדינות נוספות במערב, שלטון איסלאמי.

"זה ההסבר שהם מתכננים להשתלטות על המערב ב-100 השנים הבאות, לפלוש ולשלוט על המערב ולייסד ממשלת איסלאמית על כל העולם", סיפרה העיתונאית והפעילה הפוליטית בריג'ית גבריאל, אמריקנית ממוצא לבנוני שמוכרת בעמדותיה הימניות ובמאבק נגד האיסלאם הרדיקלי. "בקטע בתוכנית על תפקיד האחים המוסלמים בארה"ב נכתב כי 'התהליך של התנחלות זה מהלך אבולוציוני של הג'יהאד, מכל המשתמע מכך. האחים חייבים להבין שהתפקיד שלהם באמריקה הוא הוצאה לפועל של ג'יהאד, שיסייע בהרס והעלמת המערב מבפנים".

