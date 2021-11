פרסום ראשון: רשת הקמעונאות הגדולה יוחננוף הודיעה היום (חמישי) על מהלך דרמטי של הוזלת עשרות מוצרים מתחומים שונים בשיעור של כ-10% בממוצע. המהלך מגיע ברקע הדיווחים הרבים לאחרונה על שורת עליות מחירים משמעותיות של יבואנים ורשתות שיווק מתחרות. בין היתר צפויה יוחננוף להוזיל מחירים של מוצרים בתחומי הטואלטיקה, ניקיון ומוצרי החלב – שכבר דווח שהם אלו הצפויים להתייקר בקרוב. בתוך כך גם מנכ"ל רשת אושר עד יגיע לחקירה אחרי מצעד הבכירים מהרשתות השונות.

במחלקת מוצרי החלב צפויה הוזלה במחיר חלב בקרטון 3%, קוטג' תנובה, שמנת מתוקה 38%, גבינה בולגרית פיראוס במשקל 250 גרם ועוד. במחלקת מוצרי הניקיון צפויה הוזלה במחירי תחליב רחצה של פלמוליב, טבליות למדיח פיניש, משחת שיניים סנסודיין, וכן מוצרים לניקוי כלים, אבקות כביסה ועוד.

רשת אושר עד | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

רק השבוע דיווחנו בתוכנית חיסכון על התייקרות חריגה הצפויה בענפי הטואלטיקה והמזון. חברת שסטוביץ, האחראית על ייבוא מאות מוצרי מזון, ניקיון וטואלטיקה אהובים במיוחד, הודיעה לרשתות השיווק על עלייה קרובה של עשרות אחוזים במחירי מוצרים רבים. כך למשל, צפוי סבון ידיים של פלמוליב להתייקר בכ-38%, ג'ל רחצה פלמוליב יתייקר בכ-18% ומחירה של מברשת שיניים של חברת מרידול יעלה בלא פחות מ-40%.

גם חברת סנו הישראלית הודיעה כי היא מתכוונת להעלות מחירים לצרכנים בקרוב, אחרי שהעלתה אותם לשוק המוסדי. ההערכה הייתה כי יידרש להתייקרות לפחות חודש להגיע לצרכנים, אולם נראה שכבר בימים הקרובים נראה עלייה של 4%-10% במוצרי החברה.

גם יבואנית מוצרי המזון ליימן שליסל תעלה בקרוב את מחירי מוצריה בכ-5%. המוצרים שיתייקרו הם בעיקר אלו המכונים "מוצרי קופה" – מסטיקים וסוכריות מסוג מנטוס ואחרים, תערובת לעוגה, לואקר, מגוון מוצרי חברת טורטינה, סוכריות יוגוטה, מוצרי סניידרס ועוד.

ביום שלישי פתח יו"ר ועדת הכספים ח"כ אלכס קושניר את דיוני הוועדה בקריאה למנהלי רשתות השיווק להוריד מחירים, בשל התחזקות השקל מול הדולר ומטבעות רבים ברחבי העולם. "אין לכם סיבה להעלות מחירים", אמר קושניר, ואף הוסיף ואמר שהוא מקווה לראות בעתיד הקרוב ירידות מחירים ברשתות. היבואנים מצדם טוענים כל העת שההשפעה של התחזקות השקל זניחה ביחס לעליית מחירי השילוח בעולם. "אני מקווה ומצפה שלא תנצלו את התקופה הזו להעלאת מחירים, ולכל הפחות תשמרו על רמת המחירים הנוכחית, ואולי כשתרכשו מלאים חדשים תפנו להוזלת מחירים", הוסיף.

לפני יומיים פתחה רשות התחרות בחקירה של חברות שטראוס, ויקטורי ושופרסל בחשד לתיאום מחירים מול היצרנים, גם במותגים פרטיים. הדבר מהווה לכאורה הפרה של חוק התחרות הכלכלית - עובדים בכירים בחברות נחקרים, בהם מנכ"ל שופרסל יצחק אברכהן, ושלומי שפר ואסנת גולן מיחידת הדוברות בשטראוס.

People shop at the Yochananof supermarket in Tel Aviv on June 14, 2021, after the Health ministry announced on Monday evening the end of the obligation to wear a mask in closed public places. Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 | צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

חשוב להבהיר כי אנו נמצאים בימים מאוד דרמטיים בתחום הקמעונאות - כל רשת מנסה כעת לבדל את עצמה מהרשתות הגדולות שנמצאות במוקד החקירה של רשות התחרות, כמו שופרסל, ויקטורי, רמי לוי ועוד. לכך מתווספת תופעת עליות המחירים, וניתן לראות שספקים רבים גם מביאים להפסקות מבצעים גדולות - מה שבאופן חד-משמעי מצביע גם כן על עלייה במחירים, גם אם בדרך אחרת.

המהלך של יוחננוף עשוי להיות הסנונית הראשונה בשינוי המגמה השלילית הזו. המהלך של יוחננוף אומר למעשה: אפשר גם אחרת - הרשת יכולה לספוג כעת, בתקופה הקשה, הוזלה של 10%. כעת, אפשר לקוות, רשתות נוספות רבות ירצו להתחקות אחר המהלך של יוחננוף, מה שלבטח ירגיז ספקים רבים, שייאלצו לראות הורדות מחירים גדולות ללא תיאום עימם. המהלך הזה יכול אולי לסמן, לראשונה בשבוע הקשה והדרמטי בענף הזה, בשורה חיובית ומשמעותית.