00:50 - תיעוד מרגע המפגש של איתן יהלומי עם אימו, עם שובו הלילה, בנקודת המפגש בכרם שלום

00:45 - במסגרת הפעימה הרביעית של העסקה: שוחררו 33 מחבלים מהכלא הישראלי

24 מהמחבלים הם משטחי יהודה ושומרון ותשעה ממזרח ירושלים. בסך הכול שוחררו שלוש מחבלות ו-30 מחבלים קטינים. בין המחבלות ששוחררו: יאסמין שעבאן - ממנהיגות האסירות בכלא דמון, תושבת הכפר ג'למה שבאזור ג'נין, פעילת הג'יהאד האיסלאמי. בשנת 2014 היא נעצרה בידי השב"כ, לאחר שתכננה לבצע פיגוע התאבדות במרכז תל אביב כשהיא מחופשת ליהודיה הרה ולעשות שימוש בחגורת נפץ.

במאי 2022 היא נעצרה מחדש בעקבות מעורבותה בניסיון להקים תשתית טרור ביו"ש. היא תכננה לבצע פיגועים כנגד יעדים ישראלים - תוך קבלת תמיכה כספית, אמל"ח ותחמושת מגורמי הג’יהאד האיסלאמי ברצועה.

00:36 - פורסמו שמות עשרות אסירים שעשויים להשתחרר, בהם גם עהד תמימי

משרד המשפטיים פרסם שמות של 50 אסירים ביטחוניים נוספים שעשויים להשתחרר במסגרת המתווה לשחרור החטופים. זאת, בנוסף לרשמית 300 אסירים שהופצה לפני תחילת יישום העסקה. ברשימה מופיעה גם עהד תמימי, שנעצרה בתחילת החודש. באתר האינטרנט של משרד המשפטים ישנה אפשרות לפנות באמצעות טופס מקוון לקבלת מידע בקשר לרשימת האסירים הביטחוניים. לרשימה שהפיץ משרד המשפטים לחצו כאן.

00:14 - המסוק הראשון עם החטופים ששוחררו נחת בבית החולים איכילוב בתל אביב

עידו דן, בן דוד של הדס קלדרון ששני ילדיה שוחררו, סיפר בבית החולים: "ממש בדקות אלה אנחנו שומעים את המסוק שמנחית את סהר ואת ארז. הם חזרו אלינו. זהו יום מכונן בחיינו ואנחנו מלאי התרגשות, עדיין לא מעכלים. קשה לחזור ממצב של חרדה מתמדת למצב של הקלה. זהו תחילתו של תהליך שיקום לא פשוט - נעשה זאת עקב בצד אגודל".

עידו פנה למשפחות החטופים: "מאז אותה שבת הפכנו למשפחה אחת. אנחנו לא נפסיק עד אשר אחרון החטופים יחזור לחיק משפחתו. אנחנו איתכם".

23:26 - מקרון: שמח מאוד על שחרור הילדים איתן, ארז וסהר מהשבי

נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך על שחרורם של איתן יהלומי, ארז קלדרון ואחותו סהר - החטופים בעלי האזרחות הצרפתית - משבי חמאס. "שלושה מבני ארצנו הצעירים הם חלק מקבוצת החטופים ששוחררו היום", כתב בחשבון הטוויטר. "אני שמח מאוד מההודעה הזאת. אנחנו נשארים מגויסים להביא לשחרור כל החטופים".

Three of our young compatriots are free tonight. We remain fully committed to ensure the release of all the hostages. https://t.co/hMTdaVwbe0