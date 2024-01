הכותרות המרכזיות של היום ה-111 למלחמה:

23:30 - בכירים בארה"ב: יצרנו ערוץ תקשורת עם ישראל לבירור מקרים שבהם אזרחים עזתים נפגעו

ארה"ב הקימה ערוץ עם ישראל המתמקד באיסוף מידע על תקריות בעזה שבהן נהרגו או נפצעו אזרחים בלתי מעורבים בלחימה ברצועה, כך אמרו בכירים אמריקנים לרויטרס.

ערוץ התקשורת הוקם אחרי פגישה של שר החוץ האמריקני בלינקן עם קבינט המלחמה מוקדם יותר החודש, בו הוא הביע דאגה על מותם של אזרחים והוסיף שארה"ב זקוקה לתשובות.

22:30 - דיווח בוול סטריט ג׳ורנל: הודו תפרוס כוח צי בים סוף בשל האיומים על נתיבי השיט מצד החות'ים

_OBJ

22:00 - המשטרה לאחר שמפגינים חסמו באיילון לזמן קצר: נעצרו שני חשודים, לא ממשפחות החטופים

במשטרה עדכנו כי שניים נעצרו בהפגנת משפחות החטופים בנתיבי איילון מוקדם יותר הערב, אך לא מדובר מנציגי המשפחות עצמן. החסימה, התקיימה לאורך זמן קצר, והמפגינים פונו מהמקום בידי השוטרים.

21:40 - דיווח: הלחץ האמריקני על סין בנוגע למתקפות החות'ים

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ג'ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, בדרכו לתאילנד - שם ייפגש עם וונג יי, שר החוץ של סין, בניסיון ללחוץ עליו להשפיע על החות'ים להפסיק את התקיפות בים סוף

21:10 - רוסיה: משלחת של החות'ים נפגשה עם סגן שר החוץ במוסקווה

ברוסיה ובתימן הודיעו הערב כי משלחת של החות'ים בראשות הדובר וראש צוות המשא ומתן מוחמד עבד אל-סלאם הגיעה למוסקווה ונפגשה עם מיכאיל בוגדנוב, סגן שר החוץ ושליחו של פוטין לענייני המזרח התיכון.

21:03 - בלבנון מדווחים: צה"ל תקף בשכונה המערבית בכפר אל-ח'יאם, דרום המדינה

20:40 - במקביל לדיון הקבינט: משפחות החטופים חוסמות את נתיבי איילון

נציגי משפחות החטופים חוסמים את נתיבי איילון - בקריאה להחזרת יקיריהן הביתה. במקביל, קבינט המלחמה דן על סוגיית החטופים. זמן קצר לאחר תחילת החסימה, המפגינים פונו מהכביש. בין היתר, הפגינו בני משפחת מצגר, מונדר, אור קלדרון, דן והורן.

20:05 - פרסום ראשון: נחתמה עסקת נשק ענקית בין ישראל לארה"ב

על רקע המלחמה, משלחת של משרד הביטחון חתמה אתמול בוושינגטון על עסקת נשק ענקית עם גורמים אמריקנים - כך פרסמנו הערב (חמישי) ב"המהדורה המרכזית. העסקה, שנחשבת לדרמטית לפי גורם ישראלי, כוללת אספקה של עשרות מטוסים - ואלפים רבים מאוד של חימושים. ישראל ביקשה מארה"ב תעדוף באספקה, נוכח התפתחות המערכה, אולי גם לרב-זירתית. לכתבה המלאה

20:00 - הרמטכ"ל למפקדים במילואים בח'אן יונס: גם כשהמילואים בחוץ צריך לטפל בהם - שיידעו שהם חוזרים, וחוזרים בטוב"

הרמטכ״ל הרצי הלוי קיים הערכת מצב בח'אן יונס עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן, מפקד אוגדה 98, תת-אלוף דן גולדפוס ומפקדים נוספים. בשיחה שקיים עם מפקדים במילואים, הוא הביע את הערכתו אליהם והבהיר:"הבאתם הישגים מאוד מאוד גבוהים. זה גם לא נגמר עד שכל האנשים בחוץ וגם שכל האנשים בחוץ - צריך לטפל בהם, וגם אחרי שטיפלנו בהם אנחנו גם נחזור חזרה להמשיך להילחם".

19:43 - חמאס: אם בית הדין בהאג יורה על הפסקת אש - נציית לה

חמאס טען הערב כי אם בית הדין בהאג יוציא מחר צו ביניים להפסקת הלחימה ברצועה במסגרת התביעה נגד ישראל, הוא יציית לכך. זאת, לדברי ארגון הטרור, בתנאי שישראל תקיים את הצו גם כן. ההחלטה של בית הדין הבין-לאומי צפויה להתקבל מחר בשעות הצוהריים.

19:05 - מבקר המדינה עונה לרמטכ"ל: "הכשלים החמורים שהובילו ל-7.10 מחייבים בדיקה עמוקה ונוקבת"

לאחר שהרמטכ"ל הרצי הלוי שיגר מכתב למבקר המדינה וטען כי "ביקורת תסיט את קשב המפקדים", מתניהו אנגלמן משיב - ומבהיר: "הכשלים החמורים שהובילו לאירועי ה-7.10 מחייבים בדיקה עמוקה ונוקבת של ביקורת המדינה על כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי".

במכתב מפורט, הסביר המבקר שאין בכוונת הביקורת לפגוע במאמץ המלחמתי, והדגיש: "במשך התקופה הזו, הנחיתי את כלל צוותי הביקורת במשרד מבקר המדינה שלא לקיים סיורים בבסיסי צה"ל ופגישות עם גורמים בצה"ל על מנת שלא להסיט את הקשב של צה"ל מהמלחמה".

לקריאת המכתב המלא של המבקר

בנוסף, על רקע ועדת הבדיקה הפנימית בצה"ל שמתוכננת לקום, הבהיר המבקר: "יש חשיבות בקיומם של תחקירים ותהליכי הפקת לקחים בכלל הגופים, ובפרט בצה"ל, אך הם אינם באים להחליף את ביקורת המדינה".

18:50 - בגלל מחאת משפחות החטופים: אף משאית לא נכנסה דרך כרם שלום לעזה

לאחר שמשפחות החטופים חסמו את מעבר כרם שלום במשך שעות, ביום השני ברציפות - אף משאית לא נכנסה היום דרך כרם שלום לעזה, ובודדות נכנסו דרך מעבר ניצנה. המשפחות חסמו את מעבר שיירות האספקה והסיוע לחמאס וקראו: "אף סיוע לא עובר עד שאחרון החטופים חוזר". בשבוע הבא המחאה צפויה להתגבר והשיבושים צפויים להימשך.

18:35 - המאמצים לשחרור חטופים: ראש המוסד ייפגש עם ראש ה-CIA וראש ממשלת קטר; הקבינט יכונס

בוושינגטון פוסט מדווחים הערב כי ויליאם ברנס, ראש ה-CIA, יגיע לאירופה בימים הקרובים לצורך פגישה לקידום עסקת חטופים. במסגרתה, ייפגש ברנס עם ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, האלוף במיל' ניצן אלון, ראש המודיעין המצרי וראש ממשלת קטאר. במקביל, הקבינט יכונס הערב לדיון על סוגיית החטופים.

18:30 - גורם רשמי בקטאר ל-NBC: לא נחבל במאמצים לתיווך לעסקת חטופים בגלל מחלוקות

גורם רשמי בקטאר אמר לרשת NBC כי קטאר לא תחבל במאמצים בשיחות המשא ומתן לעסקת חטופים - בשל מחלוקות. "התיווך הוא על מנת להציל חיים של החטופים ושל האזרחים בעזה ולא על פוליטיקאים", הוא הבהיר.

דבריו של אותו הגורם מגיעים לאחר שדובר משרד החוץ של קטר תקף את נתניהו, בעקבות ההקלטות ממפגש החטופים שפרסמנו ב"המהדורה המרכזית, ובהן נשמע אומר כי הוא "לא מודה לקטאר" וטוען כי היא "יותר בעייתית" מהאו"ם ומהצלב האדום.

18:25 - גלנט: "המקומות שהיו הבטוחים ביותר למחבלי חמאס - הפכו למלכודת"

שר הביטחון גלנט ביקר ביחידת יהל"ם של חיל ההנדסה הקרבית, ואמר ללוחמים: "חמאס קורס אל תוך המנהרות שחפר לעצמו - המקומות שהיו הבטוחים ביותר הפכו למלכודת, ביומיים האחרונים למעלה מ-100 מחבלים שעלו מהמנהרות נעצרו או הסגירו את עצמם".

עוד הוא הוסיף: "זה קרב של נחישות והתמדה, זה לא יום ולא שבוע אבל בקצה התוצאה תהיה מאוד ברורה. לחמאס אין עתודות, אין לו מאיפה להביא נשק או תחמושת, הוא לא יודע לטפל בפצועים שלו כמו שצריך, הוא לא יודע לעשות תחקירים, הוא בהימלטות".

18:10 - המתיחות בצפון: צה"ל תקף מטרות חיזבאללה בלבנון

צה"ל תקף הערב תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון: טנקים תקפו שתי מטרות במרחב טיר חרפא ובמרחב עייתה א-שעב, ומטוס קרב תקף מטרות נוספות במרחב כפר כילא ובמרחב בליידא.

18:00 - ירי צלפים וקרבות פנים אל פנים: חטיבת הצנחנים מרחיבה את הלחימה בח'אן יונס | תיעוד

לוחמי צוות הקרב של חטיבת הצנחנים הרחיבו את לחימתם בדרום הרצועה, ופועלים כעת בשכונת אל עמל בח'אן יונס. בפעילות, הלוחמים נתקלו במחבלים וחיסלו אותם מטווח קרוב, פשטו על תשתיות טרור, ואיתרו והשמידו אמצעי לחימה, מרגמות ורקטות.

במהלך פשיטה של כוחות החטיבה על אתרים צבאיים של חמאס, איתרו הלוחמים עשרות נשקים מסוג קלאצ׳ניקוב, רימוני רסס, מטעני הטלה של רחפן ופצצות מרגמה. בנוסף, צוותי הצלפים של החטיבה חיסלו עשרות מחבלים חמושים שהיוו איום על הכוחות, לצד שימוש באמצעי תצפית בסיוע של כוחות שיריון, הנדסה ואוויר.

17:50 - העזתים בהפגנה בח'אן יונס: "העם רוצה הפסקת אש! נתניהו וסינואר מספיק עם המלחמה"

חומת השתיקה בעזה מתחילה להיסדק: הפלסטינים יצאו להפגין בח'אן יונס עם דגלים לבנים - ודרשו להפסיק את המלחמה: "אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים שלום. העם רוצה הפסקת אש! נתניהו וסינואר, מספיק עם המלחמה ומספיק עם ההרס".

17:40 - דיווח: צה"ל פירז כרוזים בח'אן יונס - וקרא לתושבים להתפנות

בעזה מדווחים הערב כי צה"ל פיזר כרוזים באזור ח'אן יונס - וקרא לתושבים מכמה שכונות ומחנה הפליטים להתפנות לאזור ההומניטרי באל-מואצי. "צה"ל פועל בעוצמה באזור מגוריכם להשמדת חמאס, ראו הוזהרתם", נכתב.

16:40 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף בבית לאהיא, צפון הרצועה

על רקע המשך הפעילות הקרקעית של צה"ל ברצועה, הפלסטינים מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בבית לאהיא. בתמונה שהגיעה ממקום התקיפה, נראה עשן מיתמר - לא דווח על פרטי המטרה שהותקפה.

16:20 - החות'ים: נמשיך בפעולות התקיפה עד שמזון ותרופות יועברו לתושבי רצועת עזה

מנהיג המורדים של החות'ים הודיע כי הם ימשיכו בתקיפות בים סוף עד שמזון ותרופות יועברו לתושבי רצועת עזה. במקביל, ארה"ב ובריטניה הכריזו על סנקציות נגד בכירים בכוחות הביטחון של החות'ים.

15:15 - אחרי הדיווחים על תקיפת שדה התעופה בלבנון - צה"ל מאשר: השמדנו מסלול תעופה ששימש את חיזבאללה בלבנון

על רקע הדיווחים כי כוחותינו תקפו את "שדה התעופה לטרור" שמפעיל איראן בלבנון, צה"ל אישר כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שורת מטרות צבאיות של חיזבאללה במרחב צור ובמע'ירה שבלבנון. בין המטרות שהותקפו: מבנים ואתרים צבאיים בשימוש היחידה האווירית של חיזבאללה, מסלול תעופה צבאי ותשתיות צבאיות המשמשות את ארגון הטרור להכוונת טרור לעורף מדינת ישראל.

15:03 - בפעם השנייה היום: צבע אדום בעוטף עזה



אזעקות נשמעו בנחל עוז.

14:48 - דיווחים בלבנון: צה"ל תקף את שדה התעופה האיראני - שחשף גלנט את קיומו לפני המלחמה

כחודש לפני המלחמה שר הביטחון גלנט חשף את תמונותיו של "שדה התעופה לטרור" שמפעיל איראן בלבנון - כ-20 קילומטר משטח ישראל. לפי דיווחים בלבנון צה"ל תקף את שדה התעופה האיראני, היקף הנזק והנפגעים עדיין לא ידוע.

"אפשר לראות בתמונות את דגל איראן, שמתנוסס על מסלולי הטיסה מהם מתכנן משטר האייתולות לפעול נגד אזרחי ישראל", חשף גלנט כחודש לפני המלחמה. "במילים אחרות: האדמה - לבנונית, השליטה - איראנית, היעד - ישראל". בהמשך שיגר מסר מאיים ללבנון ולחיזבאללה: "אם נגיע להתנגשות, לא נהסס להפעיל את עוצמתו הקטלנית של צה"ל - חיזבאללה ולבנון ישלמו מחירים כבדים וכואבים".

14:00 - העמקת השליטה המבצעית בח׳אן יונס: כוחות האוויר והיבשה פשטו על מפקדות חמאס ואיתרו אמצעי לחימה רבים

עוצבת הקומנדו ממשיכה להעמיק את ההתקפה במעוז של מחבלי חמאס בלב מרחב ח׳אן יונס בשטח מאתגר במיוחד, כך נמסר מדובר צה״ל. התקדמות הכוחות לוותה בחיכוך עם חוליות מחבלים, אותם חיסלו כוחות צה״ל באמצעות ירי צלפים, הכוונת טילים מדויקים וירי טנקים.

לוחמי אגוז זיהו שלושה מחבלים חמושים וחיסלו אותם באמצעות שיגור טיל מדויק, ובפשיטה נוספת על מבנה חיסלו הלוחמים ארבעה מחבלים בהיתקלויות מטווח קצר. צלפי אגוז ביצעו חיסולים מדויקים תוך הטעיית האויב במבצע ייעודי.

בנוסף, לוחמי יחידת מגלן חיסלו מחבלים רבים בקרבות עזים, פשטו על יעדי טרור ואיתרו אמצעי לחימה רבים. הלוחמים אף פשטו על מפקדה צבאית של מפקד המערך המודיעין של הג׳יהאד האיסלאמי-פלסטיני, ועל מפקדת חמאס בה איתרו כמויות רבות של מחסניות, כלי נשק, מכשירי קשר טקטיים, אמצעים לראיית לילה, מפות ומידע מודיעיני בעל ערך רב.

12:20 - משפחות חטופים מוחות שוב בכרם שלום וחוסמות פעם נוספת את משאיות הסיוע לעזה

יום שני ברציפות: מעבר כרם שלום נחסם למעבר שיירות האספקה והסיוע לחמאס על ידי משפחות החטופים ותנועת צו 9: ״אף סיוע לא עובר עד שאחרון החטופים חוזר״.

11:42 - צה״ל עצר 16 מבוקשים ביהודה ושומרון

לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב עצרו מבוקשים והשמידו מטענים בעיר ובמחנה ג׳נין, וחיסלול מחבל שירה על כוחותינו בביר אל-באשא. כלי הנדסה חשפו מטענים שהוטמנו מתחת לצירים ויועדו לפגוע בכוחות, והוחרמו אמצעי לחימה רבים שנתפסו על ידי הלוחמים. עוד הוחרמה מדפסת תלת מימדית ששימשה לייצור אמצעי לחימה.

16 המבוקשים שנתפסו במהלך הלילה הועברות להמשך טיפול כוחות הביטחון יחד עם אמצעי הלחימה שהוחרמו. לפי דובר צה״ל, מתחילת המלחמה נעצרו כ-2,700 מבוקשים ברחבי אוגדת יהודה ושומרון וחטיבת הבקעה והעמקים, מעל ל-1,300 מהם של ארגון הטרור חמאס.

11:30 - אחרי הפציעה הקשה בעזה - עידן עמדי במסיבת עיתונאים

"המעמד הזה לא טבעי לי", אמר עידן עמדי בפתח דבריו בהופעתו הראשונה לאחר הפציעה, ושלח חיבוק למשפחות השכולות. "אני יודע שאין מילים שינחמו את הלב. בשלושת החודשים האחרונים פגשתי את הגיבורים בגזרת השונות. ברגעים מסוימים הרגשנו לעצמנו לבכות ביחד. הכאב לעולם יישאר, אבל הייתה להם משמעות עצומה".

דני אלגרט שאחיו חטוף, וצופית ליבמן שגיסה חטוף, במסר לממשלה בכרם שלום

10:41 - אחרי 4 ימים ללא ירי מעזה: צבע אדום בעוטף

10:35 - שני כטב״מים נפלו בסמוך לכפר בלום, אין נפגעים

לאחר שנשמעו פיצוצים בעמק החולה מבלי שהופעלו אזעקות, דובר צה״ל עדכן כי מדובר בשתי מטרות אוויריות עוינות שחצו משטח לבנון ונפלו בסמוך לכפר בלום. אין נפגעים והאירוע ייבדק. חיזבאללה על ירי הכטבמ"ים לעמק החולה: "תקפנו סוללת כיפת ברזל".

09:40 - עשרות מחבלים חוסלו במרחב ח׳אן יונס

כוחות אוגדה 98 פשטו על אתרים צבאיים וחיסלו עשרות מחבלים במרחב ח׳אן יונס, כך לפי דובר צה״ל. בתיעוד שפרסם, נראה חיסול חוליית מחבלים שירתה על כוחותינו במרכז הרצועה. בשכונת אל-אמל חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים מחבלים רבים בירי צלפים, והשמידו תשתיות טרור ואמצעי לחימה במרחב.

בפעילות נוספת במרחב ח׳אן יונס, עוצבת הקומנדו זיהתה שישה מחבלים נושאים מטול RPG סמוך ללוחמים, ובתגובה הכווין כלי טיס של חיל האוויר שחיסל אותם. לוחמי יחידת מגלן פשטו על מספר יעדי טרור וביניהם מפקדות צבאיות, שם אותרו אמצעי לחימה רבים. לפי דובר צה״ל, אף חוסלו מחבלים בירי מטווח קרוב.

במרכז רצועת עזה פשטו כוחות חטיבת יפתח על מספר מבנים צבאיים. במהלך אחת הפשיטות זיהו הלוחמים מחבלים שהסתתרו במבנה צבאי וביצעו ירי לכיוונם. מסוק קרב של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. בצפון הרצועה לוחמי חטיבה 5 חיסלו מספר מחבלים נוספים ואיתרו אמצעי לחימה במרחב.

08:16 - בתום סריקות וחסימות בגבול לבנון: הוסר חשש לחדירה

חזרה לשגרה בצפון: לאחר שהכבישים שמובילים לקיבוץ חניתה נחסמו בעקבות חשש לחדירה מלבנון, צה"ל הודיע כי בתום סריקות - הוסר החשש לחדירה. צה"ל ביצע סריקות והקים מחסומים, בקיבוץ ובסביבתו התבקשו להסתגר בבתים. החשד התעורר בעקבות זיהוי של חשוד במרחב הגבול.

ראש מועצת שלומי, גבי נעמן עדכן כי הצבא בשליטה: ״התושבים נקראים לא להסתובב ברחובות אלא להישאר בבתים. כל היישובים סגורים - אין יוצא ואין נכנס״. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, הודיע מוקדם יותר כי "זוהו 3 דמויות באזור חניתה, לכן צה"ל בודק. מסוקים חגים כל הזמן מעל, וכל התושבים מתבקשים להסתגר בבתים על להודעה חדשה. תנועת כלי רכב אזרחיים אסורה".

ירי מחבלים ממבנה צבאי לעבר כוח צה"ל | צילום: דובר צה"ל

06:00 - דובר צה"ל מפרסם תמונות מפעילות הכוחות ברצועת עזה

04:11 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל תוקף בשעה זו בח'אן יונס

02:38 - הבית הלבן: "מודאגים מאוד" מתקיפת מתקן האו"ם בעזה

דוברת המועצה לביטחון לאומי, אדריאן ווטסון, מסרה כי בוושינגטון מודאגים מהפגיעה במתקן אונר"א, שלפי הדיווחים הובילה לאבידות רבות. "למרות שעדיין אין לנו את כל הפרטים על מה שקרה ושנמשיך לחפש מידע נוסף בנוגע לתקרית - אובדן של כל חיים חפים מפשע הוא טרגדיה", אמרה ווטסון. "הסכסוך הזה כבר הביא למותם ולפציעתם של עשרות אלפי אזרחים פלסטינים, ואנו מתאבלים על כל חיי אזרחים שאבדו". ווטסון הדגישה מחדש את התמיכה האמריקנית בזכותה של ישראל להגן על עצמה, בהתאם לחוק ההומניטרי הבין-לאומי, והוסיפה כי ארה"ב תמשיך לפעול להגברת הסיוע לעזה ולהחזרת כל החטופים המוחזקים בה הביתה.

01:35 - קריאות נוספות בקונגרס האמריקני להפסקת אש

כמה מחוקקים דמוקרטים חידשו את תמיכתם בהפסקת אש, וקראו לנשיא ביידן לדחוף לסיום מלחמתה של ישראל בחמאס. ממשל ביידן כידוע התנגד להפסקת אש, בטענה שהמלחמה חייבת להימשך עד שישראל תשמיד את חמאס. חברת הקונגרס קורי בוש, שהציגה החלטה על הפסקת אש לפני 100 ימים, כתבה בטוויטר ש"העולם לא יכול לחכות עוד 100 ימים".

It's been 100 days since we introduced the Ceasefire Now Resolution. 25,700+ people have been killed 1.7M have been displaced 63,740+ people are injured 8,000+ are missing We cannot wait another 100 days for @POTUS to facilitate a lasting ceasefire. We need a #CeasefireNOW .

23:40 - סמוטריץ' במתקפה על קטר: "תומכי טרור, אחראים במידה רבה לטבח"

בתגובה על הדברים של דובר משרד החוץ של קטר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף: "קטר היא מדינה תומכת טרור ומממנת טרור. היא הפטרונית של חמאס והיא אחראית במידה רבה לטבח שביצע חמאס באזרחי ישראל. היחס של המערב כלפיה צבוע ומבוסס על אינטרסים כלכליים פסולים. המערב יכול וצריך להפעיל עליה מנופים חזקים בהרבה ולהביא לשחרור החטופים מיד. דבר אחד ברור: קטר לא תהיה מעורבת בכי הוא זה בנעשה בעזה ביום שאחרי המלחמה".

21:45 - דובר משרד החוץ של קטר נגד נתניהו: "אם האמירות נכונות - הן חסרות אחריות"

אחרי פרסום "המהדורה המרכזית" אמש את ההקלטות מתוך פגישת נתניהו ומשפחות החטופים, דובר שר החוץ של קטר תקף הערב את רה"מ: "אנחנו מגנים בחריפות את ההצהרות המיוחסות לראש הממשלה הישראלי על התיווך הקטרי. אם האמירות נכונות - הן חסרות אחריות ופוגעות במאמצים להציל חיי חפים מפשע, אבל הן לא מפתיעות".

We are appalled by the alleged remarks attributed to the Israeli Prime Minister in various media reports about Qatar’s mediation role. These remarks if validated, are irresponsible and destructive to the efforts to save innocent lives, but are not surprising.



For months, and…