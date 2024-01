16:51 - אזעקות בגוש דן ובשפלה: 11 רקטות שוגרו מח'אן יונס, 7 יורטו - לא דווח על נפגעים

אזעקות נשמעו במספר ערים בגוש דן ובשפלה, בהם נס ציונה, רמלה, בית חנן, בת ים ותל אביב. אלי בין, מכ"ל מד"א, לחדשות 12: רכב נפגע בראשון לציון, לא ברור אם מרסיסים או פגיעה ישירה - לא דווח על נפגעים. 11 הרקטות שוגרו מח'אן יונס, מאזורים שהצבא עוד לא תימרן בהם.

16:35 - דיווח: ישראל הסכימה למסגרת לעסקת חטופים שהוצעה בפסגה

על רקע ההתקדמות במגעים לשחרור החטופים, ישראל הסכימה למסגרת לעסקה שהוצעה בידי המתווכים - כך דווח ברשת NBC האמריקנית. טיוטה תוגש היום לחמאס. לפי הדיווח, העסקה תכלול שחרור של החטופים בפעימות, שיהיו מלוות בהפסקות לחימה, הכנסת סיוע הומניטרי לעזה ושחרור של אסירים פלסטינים. לכתבה המלאה

15:42 - אחרי הביקורת, צה"ל מבהיר: "לא שינינו את הוראות פתיחה באש"

דובר צה"ל הגיב לביקורת שהופנתה כלפי הצבא בעקבות דיווחים על שינוי בהוראות פתיחה באש. בצה"ל הבהירו שאין שינוי בהוראות, ושמטרתן למנוע הגעה לגדר ופגיעה בישראלים.

"בהמשך לטענות ביחס להוראות הפתיחה באש בגבול עזה, בצה״ל מבהירים כי אין שינוי בהוראות הפתיחה באש, וכוחות צה״ל פועלים על פי ההנחיות שלא לאפשר הגעה לגדר הגבול של אף גורם", נמסר מדובר צה"ל. "הוראות הפתיחה באש ומדיניות הפעלת הכוח מאפשרות לכוחות לעמוד במשימה, תוך מניעת אירועי ירי כוחותינו על כוחותינו, או פגיעה באזרחים ישראליים, לרבות חטופים שעלולים להגיע למרחב".

15:23 - ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור תנחומים בביתו של הלוחם אחמד אבו לטיף

נתניהו הגיע היום לביקור תנחומים ברהט, בביתו של רס״ל (במיל׳) אחמד אבו לטיף שנפל בקרב ברצועת עזה. "אני אבל מאוד יחד אתכם על האבדה הזאת, אחמד הוא דוגמה ומופת, גיבור", אמר ראש הממשלה למשפחתו של אבו לטיף.

הוא הוסיף: "כל אזרחי ישראל באים לפה, ואני רוצה להגיד לך - זה משקף באמת דבר מאוד עמוק שקרה פה. האחווה הזאת והשותפות הזאת, שאנחנו יודעים שאנחנו נלחמים על הבית של כולנו. אחמד נפל על הבית של כולנו, הוא גם ביטא את זה עוד כשהוא היה בחיים. היחד הזה צריך לבוא לידי ביטוי עכשיו בעוצמה הרבה יותר גדולה".

15:15 - חמאס בנה מנהרה וחדרים לבכירים - מתחת לבית קברות

דובר צה"ל מסר שכוחות אוגדה 98 פשטו על מנהרה תת קרקעית הממוקמת מתחת לבית הקברות בבני סוהילה, שבלב ח'אן יונס. הלוחמים איתרו בתוך תוואי המנהרה משרד של מפקד הגדוד המזרחי מחטיבת ח'אן יונס, ממנה ניהל את ההתקפה ב-7 באוקטובר.

הלוחמים שחקרו בשטח את המנהרה נתקלו במטענים, דלתות הזזה ודלתות הדף וחיסלו מחבלים ששהו בתוכה. "אורכה כקילומטר, עומקה כ-20 מטרים ובתוכה מספר מתחמים", הסבירו בדובר צה"ל "בסיום החקירה הושמדה המנהרה בידי כוחות של יחידת יהל"ם".

14:55 - הבית הלבן יום אחרי פסגת פריז: "סבורים שיש תשתית לעסקת חטופים נוספת"

ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי של ארה"ב, אמר בריאיון לרשת MSNBC שהושגה "מסגרת" לעסקה עתידית: "השיחות הללו היו קונסטרוקטיביות, רציניות ומפוכחות. שוחחנו רבות מאוד עם קטר, מצרים וישראל ואני חושב שהייתה לנו כאן התקדמות מסוימת. אני לא רוצה להישמע אופטימי מדי, אני לא חושב שיש לנו עסקה שעומדת לקרות או שניתן להכריז עליה, אבל אני כן חושב שיש התקדמות".

14:40 - דיווחים סותרים על זהות ההרוגים בתקיפה בסוריה

לפי גורם צבאי סורי, חיל האוויר תקף מכיוון הגולן כמה מטרות בדרום דמשק. לדבריו, כמה יועצים איראניים נהרגו, יש פצועים ונגרם נזק לרכוש. במקביל, באתר איראני מדווחים כי ההרוגים כתוצאה מהתקיפה - אינם איראנים. שגריר איראן בסוריה, חסין אכברי הכחיש, הבהיר: לא הותקף מבנה של היועצים האיראנים בדמשק ואף אחד מהם לא נהרג בתקיפה.

14:15 - דיווח: עשירית מעובדי אונר"א - מקושרים לארגון טרור

לפי הוול סטריט ג'ורנל, דוח המודיעין שהוגש על המעורבות של עובדי סוכנות הסיוע של האו"ם על אירועי 7 באוקטובר פירט שכ-10% מעובדי הארגון בעזה הם בעלי קשרים לקבוצות טרור איסלאמיסטיות.

13:33 - אזעקות באצבע הגליל: 2 נפילות בשטחים פתוחים

התרעות נשמעו בקריית שמונה, משגב עם, קריית שמונה, מרגליות ומנרה. דיווחים על 2 נפילות בשטחים פתוחים במרחב מרגליות, אין נפגעים.



13:28 - ערוצי החדשות באיראן מדווחים על פצועים ולפחות שני הרוגים בתקיפה בדמשק

13:13 - לוחמי מילואים קראו לשר הביטחון גלנט להורות על עצירת כניסת הסיוע לעזה

במקביל לניסיון לחסום את מעבר כרם שלום בידי פעילי תנועת "צו 9" עם משפחות חטופים, לוחמים במילואים שנפגשו עם השר גלנט קראו לו: "בלי סיוע, בלי סיוע, אנחנו עכשיו הולכים לחסום את הסיוע".

13:10 - חמאס על הניסיון להניע עסקה חדשה: ישראל צריכה להפסיק את המתקפה

בכיר חמאס סמי אבו זוהרי לסוכנות הידיעות רויטרס: "הצלחתה של פסגת פריז תלויה באם ישראל תסכים להפסיק את המתקפה ברצועה עזה".

12:32 - דיווחים בסוריה: ישראל תקפה לאור יום בדמשק

ערוץ אל-ערביה הסעודי דיווח כי ישראל תקפה בשכונת א-סיידה זינב שבדרום הבירה הסורית - במפקדה של משמרות המהפכה האיראניים. בתיעוד מהמרחק ניתן לראות פטריית עשן גדולה שמיתמרת מעל היעד שהופצץ.

11:51 - חיזבאללה שיגר שני טילי נ"ט לעבר מוצב צבאי באזור מטולה, אין נפגעים. צה"ל תוקף בתגובה מטרות בלבנון

10:54 - פיגוע בחיפה

חייל בן 20 נפצע קשה מדריסה ליד בסיס חיל הים בעיר, הנהג יצא מהרכב עם גרזן - ונוטרל. לכתבה המלאה

10:34 - פרסום ראשון | אחרי הפסגה בפריז: משפחות חטופים ייפגשו היום עם ראש ממשלת קטאר בוושינגטון

10:31 - סוכל פיגוע דקירה במעבר תקוע: פלסטיני חמוש בסכין ניסה לדקור ונוטרל

כוחות צה"ל חיסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה בעת ששמרו בעמדה צבאית ליד ההתנחלות תקוע.

10:01 - אזעקה בראש הנקרה, שיגור כושל מלבנון שלא חצה לשטח ישראל

09:54 - היום השישי ברציפות: עשרות מנסים למנוע כניסת משאיות סיוע לעזה

כוחות גדולים של משטרה וצה"ל פועלים במעבר כרם שלום למנוע את חסימתם של עשרות פעילי תנועת "צו 9" המוחים נגד כניסתן של משאיות עם ציוד הומניטרי לרצועה. לפי שעה, המשאיות נכנסות והמשטרה עיכבה ארבעה מפגינים, בהם ספי בן חיים, מקים התנועה.

08:55 - שני פצועים משיגורים באזור בירנית

שני חיילים נפצעו קל מירי רקטי של חיזבאללה לעבר מוצב בירנית שבגבול הצפון. בתגובה, צה"ל תוקף בדרום לבנון.

07:00 - כטמ"ם של צה"ל שחזר ממשימה בעזה התרסק באזור השפלה, אין נפגעים

בשל תקלה טכנית, כטמ"ם צבאי (כלי טיס מאויש מרחוק) שחזר ממשימה בעזה נפל לפנות בוקר בשדה סמוך לכפר מרדכי, ללא נפגעים. הכלי נאסף, האירוע מתוחקר ואין חשש לדליפת מידע.

05:53 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית IRNA: משלחת איראן לאו"ם מסרה הצהרה לפיה טהרן לא הייתה מעורבת במתקפה בצפון מזרח ירדן - שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקנים

04:40 - ניו יורק טיימס: אחד מעובדי אונר"א שלקחו חלק במתקפת חמאס אחראי לחטיפה, אחר השתתף בטבח בבארי

העיתון מפרסם האשמות נגד שלושה מעובדי אונר"א שהשתתפו במתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר: אחד מהם הואשם בחטיפת אישה, אחר חילק תחמושת ועובד נוסף תואר כמי שהשתתף בטבח בבארי - שבו נרצחו 97 בני אדם. ההאשמות כלולות בתיק שמסרה ישראל לארה"ב, המפרט את טענותיה נגד 12 עובדי סוכנות האו"ם לפליטים פלסטינים.

04:00 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל פועל בשעה זו בג'נין

הפלסטינים מדווחים כי כוחות ישראליים פשטו על העיר ג'נין שביהודה ושומרון, בפעילות שכוללת מספר רב של כלי רכב צבאיים. עוד דווח כי הכוחות פועלים גם בכפר יעבד דרומית לעיר.

03:15 - יפן מצטרפת לשורת המדינות שהודיעו על הפסקת התרומות לאונר"א

משרד החוץ היפני הודיע כי במדינה החליטו להשהות את המימון לסוכנות הסעד של האו"ם. בהצהרה מטעמו, מסר משרד החוץ: "מודאגים מאוד מהמעורבות לכאורה של אנשי אונר"א במתקפת הטרור על ישראל וקוראים לנהל את החקירה בנושא בצורה מהירה ומלאה". על פי נתוני אונר"א לשנת 2022, יפן היא התורמת השישית בגודלה לסוכנות.

02:21 - יו"ר ארגון הבריאות העולמי: קוראים לתורמים לא להשעות את המימון לאונר"א, תושבי עזה זקוקים לתמיכה

טדרוס אדהנום גברייסוס, יו"ר ארגון הבריאות העולמי, הצטרף לפניותיה של אונר"א לתורמים להמשיך לממן את הסוכנות. בציוץ בטוויטר כתב גברייסוס: "אנו קוראים לתורמים שלא להשהות את המימון שלהם לאונר"א ברגע קריטי זה. קיצוץ המימון רק יפגע בתושבי עזה שזקוקים נואשות לתמיכה".

