לילה לא שקט עבר על כפר חווארה בצל הפיגוע האכזרי שגרר פעולות נקם בהשתתפות מאות מתנחלים, שהגיעו לכפר והבעירו עשרות חנויות, בתים ורכבים. הבוקר (שני) דיווחו כלי התקשורת הפלסטיניים כי במהלך הלילה בוצעו פעולות לסגירת צירים מרכזיים באזור הכפר ואף התקיימה פעילות מבצעית לשמירת הסדר באזור שבמסגרתה נעצרו 6 חשודים.

לפי שעה נראה כי נשמר שקט יחסי באזור, משפחתם של שני האחים הלל ויגל יניב, שנרצחו בפיגוע הירי שהצית את ההתפרעויות במקום, הודיעה כי לווייתם תתקיים היום בשעה 14:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל שבירושלים.

הפיגוע האכזרי וההתפרעויות שהגיעו אחריו גררו תגובות גם ברחבי העולם. דובר מחלקת המדינה האמריקני, נד פרייס, צייץ לפנות בוקר: "אנו מגנים את האלימות היום בגדה המערבית, לרבות מתקפת הטרור שהרגה שני ישראלים ומתנחלים, שגרמה להרג פלסטיני אחד, לפציעות של למעלה מ-100 אחרים ולהרס רכוש רב".

עוד הוסיף כי "התפתחויות אלה מדגישות את ההכרח להפחית מיד את המתחים במילים ובמעשים. ארצות הברית תמשיך לעבוד עם ישראלים ופלסטינים ושותפינו האזוריים להחזרת השקט".

We condemn today’s violence in the West Bank, including the terrorist attack that killed two Israelis and settler violence, which resulted in the killing of one Palestinian, injuries to over 100 others, and the destruction of extensive property.