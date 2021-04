נמשכת המתיחות בדרום: אזעקות נשמעו הערב (שבת) בעיר שדרות והתרעות צבע אדום הופעלו ביישובי עוטף רצועת עזה. הפרטים נמצאים בבדיקה. האזעקות מגיעות לאחר שהלילה נורו מהרצועה 36 רקטות לעבר יישובי העוטף. על פי הדיווחים, בוצע יירוט אחד של מערכת כיפת ברזל באזור שדרות. בשלב זה אין דיווחים על נפגעים או נזק. עדיין לא ברור אם יתקיימו לימודים ביישובי עוטף עזה. הערכת מצב בנושא תתקיים בשעות הבוקר המוקדמות או במהלך הלילה.

בעקבות האזעקות, יו"ר ימינה נפתלי בנט מסר: "מחבלי עזה משתוללים בירי נגד תושבי הדרום. פורעים ערבים מבצעים פוגרום ביהודים בלב בירתנו ירושלים. לא בשביל זה הקמנו מדינה. על ממשלת ישראל לפעול מיד בכל הכלים בכדי להעניק ביטחון לאזרחי המדינה".

בתוך כך, בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכים לתגובה משמעותית לאחר ירי 36 הרקטות הלילה אל יישובי עוטף עזה. אבל יחד עם זאת, ההערכה היא שאם הירי לא יתחדש – ישראל תסיים את הסבב הנוכחי. במקביל, מסרים דומים מועברים לחמאס דרך המתווכים המצריים.

בחמאס מאשימים את ישראל בהתלקחות כשירושלים היא מילת המפתח. על פי השיח הפלסטיני, ירושלים, שבה המתיחות גוברת בתקופה האחרונה, בסכנה והשיח הזה הוא שהוביל את חמאס לשלוח מסר לישראל.

בנוסף לכך, ברקע עומדות הבחירות המתקרבות לראשות הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. בחמאס צופים ניצחון גדול - ובכך יש מסר לישראל, ולא פחות מכך לאבו מאזן. בשלב זה - זו תהיה הפתעה אם מבחינת עזה הסבב יסתיים.

בתוך כך, ממשל ביידן גינה את המטחים לעבר ישראל, ובחשבון הטוויטר הרשמי של מזכירות המדינה נכתב: "אין הצדקה למתקפה שכזאת".

