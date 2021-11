ארה"ב מרחיבה את מבצע החיסונים: מנהל המזון והתרופות האמריקני אישר היום (שישי) את מנת החיסון השלישית של פייזר ומודרנה לשימוש חירום עבור בני 18 ומעלה - כחודשיים אחרי שאישר את הבוסטר לאוכלוסיות בסיכון בלבד. החלטת הרגולטור האמריקני נותנת את החותם הסופי להרחבת מבצע החיסונים לכלל האוכלוסייה הבוגרת במדינה, למרות שיותר מ-10 מדינות כבר החליטו על דעת עצמן לעשות זאת.

אישור הבוסטר לשכבות גיל נוספות ייתן מענה לבעיית החסינות הדועכת של החיסון נגד הקורונה, שאחרי כמה חודשים עומדת על כ-50% בלבד. על פי החלטת ה-FDA, אדם שעברה חצי שנה לפחות מקבלת מנת החיסון השנייה יהיה זכאי למנה השלישית - בדומה לנעשה בישראל ובמדינות אחרות.

מנכ"ל פייזר אלברט בורלא בירך על אישור הבוסטר, וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "חדשות טובות. משמעות ההחלטה היא שמבוגרים נוספים יקבלו הזדמנות לשמור על חסינות גבוהה נגד המחלה הנוראית הזו".

More good news. The @US_FDA has expanded emergency use authorization of our #COVID19 booster to include individuals 18 years and older, meaning more adults will have the opportunity to help preserve a high-level of protection against this awful disease: https://t.co/CKKdk2EK8K