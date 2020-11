בעוד שמספר הנדבקים בקורונה בארה"ב מתחילת המגפה כבר חצה את ה-12 מיליון, יועץ תוכנית החיסונים "מהירות שיא" של ממשל טראמפ מנבא כי החיים באמריקה עשויים לחזור לשגרה בסביבות מאי 2021, אז צפויה "חסינות העדר" להיכנס לפעולה.

מונצף סלאוי, היועץ המדעי הראשי של תוכנית פיתוח והפצת החיסונים, אמר כי בכפוף לאישור מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) לחיסון של חברת פייזר, האמריקנים הראשונים יוכלו להתחסן באמצע דצמבר, "יממה אחרי האישור הרשמי".

Dr. Moncef Slaoui, chief scientific adviser to Operation Warp Speed, says he anticipates that thanks to vaccines, life in the US could return to normal around May pic.twitter.com/PpSDGYzpSb