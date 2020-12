חיסון שני נגד קורונה: מינהל התרופות האמריקני (FDA) אישר הלילה (בין שישי לשבת) לשימוש חירום את החיסון לקורונה שפיתחה חברת הביוטכנולוגיה מודרנה. מדובר בחיסון השני נגד הנגיף, אחרי האישור שקיבלה חברת התרופות פייזר לפני כשבוע. כעת לאחר שהחיסון אושר לשימוש חירום, במודרנה מתכוונים להגיש בשנה הבאה בקשה לאישור מלא.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

האישור הסופי הגיע לאחר כינוס הוועדה המייעצת למנהל המזון והתרופות האמריקני אתמול, בה הוחלט ברוב קולות לאשר את השימוש בחיסון. על פי המלצת הועדה, החיסון של מודרנה יינתן לגילאי 18+, זאת בשונה מהחיסון של פייזר, שיעיל לגילאי 16 ומעלה. בסיכום ההצבעה 20 מתוך חברי הועדה הצביעו בעד, כשרק 1 מתוכם נמנע מלהחליט. מדובר בשיפור משמעותי לעומת ההצבעה על החיסון של פייזר בשבוע שעבר, שבה 17 מחברי הועדה הצביעו בעד אישור החיסון, 4 התנגדו ואחד נמנע.

"כעת, עם הזמינות של שני חיסונים נגד קורונה, ה-FDA נקט צעד קריטי נוסף במאבק במגפה העולמית שאחראית למספר גבוה של חולים ומתים בארה"ב בכל יום", אמר נציג מינהל התרופות האמריקני, ד"ר סטיבן האן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב בשמחה על הבשורה וצייץ בטוויטר: "ברכות! החיסון של מודרנה כעת זמין".

Congratulations, the Moderna vaccine is now available!