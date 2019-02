אורי אנסבכר ז"ל וזירת הרצח | צילום: יונתן זינדל פלאש 90 , באדיבות המשפחה

משפחתה של אורי אנסבכר ז"ל מגיבה למעצר החשוד ברצח, שהודה ושחזר: האבל הכבד ביישוב תקוע, שבו התגוררה בת ה-19 שנרצחה ביער, נמשך - ובמשפחתה מוחים על כך שהרצח טרם הוגדר רשמית כפיגוע. נעמה כהן, דודתה של אורי ז"ל, שוחחה עם כלי התקשורת ואמרה: ‎"מבחינתי זה פיגוע. אני לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת".

כוחות הביטחון תפסו אתמול את החשוד ברצח הנערה, ערפאת ארפאעיה בן ה-29 מחברון, בזמן שהסתתר בכפר אל-בירה שליד רמאללה, והוא נלקח לחקירה שם הודה ברצח הנערה. הבוקר הודיע צה"ל כי מיפה את בית משפחתו של הפלסטיני כהיערכות לקראת הריסתו והחשוד שחזר את המעשה בליווי חוקרי המשטרה והשב"כ.

"היא יצאה ליער לטייל", הוסיפה. "ערבי לא יוצא עם סכין ליער סתם בלי שום סיבה, הוא לא יוצא לטייל עם סכין. איזה משהו אחר זה יכול להיות?‎". הדודה ספדה לאחייניתה האהובה: "דיברנו קצת על העתיד, מה היא חושבת על שנה הבאה, היא התחילה לחשוב עם סוף השירות, מה לעשות הלאה. היו לה הרבה חלומות, כמו כל אחד - ללמוד, להתחתן, ילדים - אבל הפיגוע קטע את הכל".

"הייתה כולה לב, אמיתית וצדיקה"

על השעות בהן הוגדרה אורי ז"ל כנעדרת אמרה הדודה: "הבנו שקרה משהו כשהיא לא חזרה. עבר זמן, בדרך כלל היא יוצאת ותוך חצי שעה-שעה חוזרת, היא לא אחת שמסתובבת. היא לא חזרה, לא ענתה לטלפון - זה לא היא, זו לא אורי, היא לא מישהי שתצא ותיעלם. כשראינו שהיא לא חזרה ולא מטלפנת, התחלנו לחשוד שמשהו קרה".

גם מעיין מתוסוב, חברתה של אורי ז"ל שגדלה ולמדה איתה‎, ספדה לה היום. "גדלנו איתה באותה שכונה", אמרה. "היא הייתה ילדה מאוד חכמה, מאוד שנונה, תמיד הייתה לה הדעה שלה, היה לה מה להוסיף על כל דבר ולא קיבלה שום דבר כמובן מאליו. כמו השם שלה, היא הייתה מלאה כולה באור והפיצה הרבה אור. איפה שעשתה שירות לאומי, תמיד נתנה את הלב שלה ותרמה מכל הלב".

היוזמה לזכרה: "מפיצים את האור של אור"

"אני זוכרת שהיא סיפרה לי לפני חודש עד כמה זה מחייה אותה ונותן לה שהיא עוזרת לעוד אנשים ושהלב שלה פתוח ושהיא רוצה לעשות עוד ועוד", הוסיפה החברה מעיין. "פשוט הייתה כולה לב, אמיתית וצדיקה".

יונתן צובר, שגם הוא גדל ולמד ביישוב לצד אורי, אמר היום: "יתמיד כשאורי חיפשה משהו היא מצאה אותו, היא ידעה מה היא רוצה והלכה עם זה עד הסוף בלי לחשוב ובלי לשאול, עם כל העוצמות והכוחות שלה ולא היה אפשר לעמוד מולה כשהיא באמת רצתה משהו. הלוואי שנזכה להגיע לזה".

בני נוער מהיישוב תקוע פתחו ביוזמה מיוחדת לזכרה של אורי תחת הכותרת: "להיות עם חופשי בארצנו - מפיצים את האור של אורי". חבריה של אנסבכר, שנרצחה ביום חמישי האחרון, קוראים לציבור להצטרף להנצחתה.

הפעילות שהובילה למעצר החשוד | צילום: דוברות המשטרה‎

במסגרת היוזמה, הנערים מבקשים מהציבור הרחב לצאת לטייל בארץ, להצטלם, להעלות תמונות מהטיולים השונים ולתייג את המילים: "להיות עם חופשי בארצנו". כל התמונות והסרטונים שיגיעו מהמטיילים ירוכזו בעמוד פייסבוק שנפתח לשם התוכנית, וסרטון יורכב מכל החומרים שיישלחו. במקביל נפתח גם עמוד אינסטגרם בשם "To be free in our land".

"ביום חמישי האחרון נפרדנו בכאב עמוק מחברתנו אורי אנסבכר ז"ל, שהלכה לטייל בטבע מתוך ביטחון ואמונה בטוב של האדם, ונלקחה על ידי רשע ואכזריות", כתבו חבריה של אורי. "אנו קוראים לכם - נוער, ילדים, מבוגרים - צאו לטייל השבוע בכל רחבי הארץ היפה שלנו. תרגישו חופשיים, בטוחים וחזקים, ובכך נאיר את זכרה של אורי. צאו, הצטלמו, שתפו ותייגו #להיות עם חופשי בארצנו".

אורי אנסבכר ז"ל | צילום: באדיבות המשפחה

