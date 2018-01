"מתביישת שהייתי בת הזוג של יאיר"

לי לוי. "חשה בושה גדולה" | צילום: רועי ברקוביץ

בת זוגו לשעבר של יאיר נתניהו, לי לוי, יוצאת נגד הדברים שנשמע אומר בהקלטות שנחשפו אמש (שני) במהדורה המרכזית. "אין בעובדה שאולי הדוברים היו לאחר ערב בילוי רווי אלכוהול כדי להפחית מחומרת הדברים, הגועל והחלחלה שאחזו בי בזמן ששמעתי והבנתי את תוכן השיחה", כתבה בפוסט בפייסבוק.

"ביממה האחרונה התפרסמה הקלטה בה נשמעו משוחחים יאיר נתניהו ושני חברים נוספים על נושאים שונים, ובהם שיחות מביכות על נשים בכלל ועל בת זוג של יאיר ששמה לא הוזכר בכתבה, וישנה סבירות כי הכוונה הייתה אליי", כתבה. "זאת על אף שבמועד ההקלטה - אוגוסט 2015 - כבר לא הייתי בת הזוג של יאיר. בכל מקרה, חשוב לי להבהיר ולהשמיע את דעתי על תוכן השיחה המוקלטת".

"חשוב לי להדגיש כי תחושת הגועל לא נובעת מהעובדה כי אולי חלק מהדברים כוונו אליי", הבהירה. "אלא מעצם העובדה שגם היום בעולמנו ישנם כאלה שחושבים ומדברים בצורה כזאת פוגענית ומזלזלת בנו הנשים. לכן, אל לנו להיות מופתעות שהטרדות מיניות ופגיעות מיניות הפכו לנורמה בקרב גברים כאשר השיח הוא השיח ששמענו בהקלטה".

"כאישה גאה וחזקה, שמרגישה חלק בלתי נפרד מהתהליך של ההעצמה הנשית שעובר על כולנו, ובעיקר בתקופה הנוכחית, אם יש דבר שעליו כיום אני מצטערת ואפילו חשה בושה גדולה, הוא העובדה שהייתי בת זוג - אמנם לתקופה קצרה - של אדם שמחזיק בדעות חשוכות כלפי נשים", סיכמה. "We are women, and we are stronger than ever".

"אני צריך לארגן אותה לחבר'ה, יסגור לי חובות"

במהלך ההקלטות נשמע יאיר נתניהו משמיע אמירות בעייתיות כלפי נשים, בהן גם בת זוג לשעבר - ששמה הושמט מההקלטות בשל צנעת הפרט. בנו של ראש הממשלה נשמע אומר כי הוא "צריך לסדר אותה לחבר'ה - אני סוגר את כל החובות".

חברו ניר מימון מתרברב שבזבז 2,400 שקלים במועדון החשפנות. החבר השלישי ברכב - רומן אברמוב, חברו של נתניהו הצעיר שעל פי החשד זכה בזכותו לעבודה אצל המיליארדר ג'יימס פאקר - אומר כי 400 שקלים מתוכם ניתנו לנתניהו "בשביל הזונה". בסיום הבילוי השלושה מדברים על הרצון "להעמיס" מלצרית.