"האמנתי לנתניהו, ח"כים בכחול לבן אמרו לנו שטעינו שלא נכנסנו": בריאיון ראשון לאחר שהודיע על פרישה ממפלגת העבודה ומהכנסת, מספר ח"כ טל רוסו לקרן מרציאנו על ההחלטה לפרוש זמן קצר מאוד לאחר שבכלל החל לכהן בתפקידו החדש ועל המשא ומתן הדרמטי עם נתניהו שכמעט והוביל לכניסת מפלגת העבודה לממשלה, שלא קמה לבסוף.

"היה קצר ותכליתי, נכנסתי למערכת בחירות ממש בחודש וחצי האחרונים, הייתי חודש בכנסת, וקצת ועדות קצת זה... וגמרתי קדנציה מה שנקרא", אומר ח"כ רוסו על הקריירה הקצרה שלו. "יש לי עוד שלושה חודשים", אומר רוסו, "אמרתי שאני לא מרגיש נוח לקבל שכר אבל אין אפשרות כזו שלא לקבל, אז ישבתי היום עם היועץ המשפטי ואני אתרום אותו. את הרכב אני יכול להחזיר ואני אצמצם את העוזרים" הוא מצהיר.



"מה שהפריע לקהל הבוחרים ולפעילים זה הסכינאות הפנימית", אומר רוסו, "אני חשבתי שיהיה אפשר להכיל את זה. בניסיון להיכנס לממשלה זה היה יותר קיצוני - אלה היו 24 שעות אינטנסיביות עם לחצים לא פשוטים שמתנגשים בהם המון ערכים וזה הלחיץ המון אנשים".

הח"כ הפורש אומר שהאמין לנתניהו שבאמת רצה את חברי מפלגת העבודה בממשלה - ושלא השתמש בהם כפיתוי כדי להכניס את ליברמן ומפלגתו לממשלה: "אני תמיד מואשם בקצת תמימות וקצת נאיביות, אני מעדיף להיות מואשם בזה ולא בדברים אחרים, אבל הצבנו תנאים - שזה יהיה מפלגתי ושזה יעבור את מוסדות המפלגה בצורה מסודרת. כולם בחנו, למעט עמיר פרץ שלא הספיק זה התפוצץ לפני שעמיר הספיק לבחון את זה. הכל שידר רצינות מלאה".

רוסו מבהיר שבמהלך המשא ומתן לא שאל איזה תפקיד הוא יקבל במסגרתו: "לא שאלתי פעם אחת מה אני מקבל, זה לא עניין אותי. אמרתי בואו נראה שיש לנו חומות על הדמוקרטיה ועל בית המשפט העליון. זה מה שעניין אותי והרגשתי שיש מענה בנושא הזה". הח"כ הפורש לא חושב שעצם ניהול המו"מ עם נתניהו היה טעות: "אני חושב שהיינו חייבים את זה למדינה, למפלגה, לחסוך 3 מיליארד שקל, גם אם בסוף היינו מנתקים מגע".

"ח"כים בכחול לבן חשבו שעשינו טעות שלא נכנסנו לממשלה"

בריאיון חשף רוסו שח"כים ממפלגת כחול לבן שוחחו איתו לאחר שהוכרע שמפלגת העבודה לא תיכנס לממשלה ואמרו לו שלדעתם מדובר בטעות: "באו אליי ח"כים מכחול לבן ואמרו 'איך לא נכנסתם?' הם חשבו שעשינו טעות. אני מעריך שלפחות חלקם היו נכנסים איתנו. הלקח לכל המפלגות אחרי האירוע הזה - Never say never".

על המבט הזועף של נתניהו במליאה במהלך ההצבעה על פיזור הכנסת, לאחר כישלון המו"מ עם העבודה, אמר רוסו: "נתניהו אמר לנו 'איך לא נכנסתם? נתנו לכם הכל'. אמרתי לו שזה לא הסתייע ושלא היה לנו רוב בסופו של דבר בתוך המפלגה".

לרוסו אין ביקורת כלפי התנהלותו של יו"ר העבודה, אבי גבאי, על שניהל מו"מ עם נתניהו - זאת למרות הצהרותיו במהלך מערכת הבחירות שלא יישב עם נתניהו: "אני לא שופט את אבי. אני מבין את הדברים שהוא עשה, כולנו עושים טעויות. הוא היה חייב להיכנס למשא ומתן הזה לדעתי".



ולח"כ הפורש יש עצה לקצינים שמבקשים לצלול לפוליטיקה: "לבוא כמספר 1 זו טעות. לגנץ לא הייתה ברירה כי הוא נשאב לזה כמספר 1, אולי בשביל זה יש לו הזדמנות שנייה", אומר רוסו. "אני מדבר הרבה עם האלוף במיל' יאיר גולן ואנחנו דנים בנקודה. לדעתי הוא לא צריך להיכנס כמספר 1".