‏אני ימנית הרבה יותר מביבי. אני לא הייתי מוכנה שתושבים ישראלים יחיו במיקלטים, הייתי מפציצה את מי שיורה עליהם באגרסיביות. לא הייתי מעבירה כל חודש 15 מ שח לי אמאס ולא משחררת רוצחים בעיסקות.אני גם יודעת שמדינת ישראל היא קודם כל של העם היהודי. אבל לא מבינה את הצורך הזה שלו לסכסך, לפלג, להסית נגד 2 מליון אנשים שגם אם אנחנו לא מתים על זה, הם ימשיכו לגור כאן לצידנו. במקום לחנוק אותם מאהבה , הוא גורם להם לשנוא אותנו . במה זה טוב? למה זה תורם?? צודק מאוד הביבי,מציעה שנעלה את התושבים הערבים על רכבות וניפטר מהם.2 מליון בני אדם.לפי הביבי זו לא המדינה שלהם.מה אנחנו צריכים אותם?אז מה אם נולדו כאן.