הודעה חריגה של ארה"ב: שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה הודעות גינוי חמורה במיוחד לפעולת ההריסה של המחבל מונתצר שלבי שביצע כוח צה"ל הבוקר (חמישי). "כפי שהבהרנו מספר פעמים בעבר, אי אפשר להרוס את ביתה של משפחה שלמה בשל פעולותיו של אדם אחד", נאמר בהודעה שפורסמה בשעות הצוהריים. שלבי רצח את יהודה גואטה ז"ל בפיגוע בצומת תפוח.

"אנו עוקבים אחר הדיווחים על הריסת הבית הבוקר", נאמר בהודעה הרשמית מטעם השגרירות, "ואנו מאמינים כי על שני הצדדים להימנע מביצוע צעדים חד-צדדיים". האמריקנים הביעו רצונם למנוע משני הצדדים "להגביר את המתיחות ולפגוע במאמצי המשא ומתן להגיע לפתרון שתי המדינות" ובתוך כך הצביעו על הריסת בתים של פלסטינים כצעדים שכאלה.

ביתו של המחבל שלבי נהרס בשעות הבוקר המוקדמות בידי כוחות צה"ל. על פי דיווחים בכלי תקשורת פלסטיניים, במהלך הלילה נערכו הכוחות סביב ביתו בליווי דחפורים ופרסו חומרי נפץ בכל רחבי הבית, עד לרגע הפיצוץ.

The West Bank home of Muntasir Shalabi was demolished Thursday morning by the IDF. Shalabi is accused of a drive-by shooting attack that left one Israeli student dead and two others injured. pic.twitter.com/pYDOsnddYb