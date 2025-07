להקת בוב וילן עלתה על במה אתמול (רביעי) לראשונה מאז ההופעה השערורייתית שלה בפסטיבל גלסטונברי, בה הובילו את הקהל בקריאות "מוות לצה"ל". אחרי שהסוכנות שלהם ויתרה עליהם והויזה שלהם לארה"ב נשללה, הם החליטו לנהוג אחרת הפעם.

בהופעה שהתקיימה במועדון בשם The 100 Club בלונדון, התחילו מספר מבלים בקהל לצעוק לעבר הצמד בהתלהבות את הסיסמה הידועה לשמצה מגלסטונברי: "Death, death to the IDF". הפעם, במקום לעודד, סולן הלהקה עצר אותם תוך שניות בודדות: "אתם הולכים להכניס אותי לצרות", אמר בחיוך לקהל וסימן תנועת עצירה לעברם. "מסתבר שכל קריאה אחרת היא בסדר. אתם תכניסו אותי לצרות", אמר שוב והפעם בדאגה גלויה על פניו. במקום קריאות מוות לצה"ל הלך על הסלוגן הקלאסי: "Free, free Palestine".

#glastonbury #IDF #palestine ♬ original sound - Metro @metrouk Bob Vylan’s singer has reportedly told fans not to chant against the IDF in the hip hop duo’s first gig since their Glastonbury controversy. Earlier this month during their Glastonbury set, they led crowds at the festival into a frenzy with chants of ‘free, free Palestine’ and ‘death to the IDF’, which was broadcast on the BBC. The band is now being investigated by the police, with Glastonbury and the BBC condemning their performance. #bobvylan

ההופעה של הצמד האנטי-ישראלי התקיימה בהפתעה במועדון הקטן בסוהו שבלונדון, ובמהלך ההופעה הם התייחסו בשנית לסערה המתמשכת סביב התבטאויותיהם ולהישגים שלהם, לתחושתם, בעקבות ההתבטאות שה-BBC ופסטיבל גלסטונברי עצמו התנערו ממנה.

"אם הגעתם לכאן להתנקש בנו, בואו נסיים עם זה עכשיו", התחיל סולן הצמד את ההופעה. בהמשך אמר: "אני די עייף. זה היה שבוע עמוס... כיבינו שריפות. מעולם לא דמיינו שניצור את השיח הזה, שהיה צריך להתקיים. זה מרגיש כאילו השלמנו את הפאנק עוד קצת. שיחקנו במשחק בשלב הכי קשה שלו ונכנסו לזה בכל הכוח. מה שקורה שם (בעזה) זה כאוס מוחלט, זה פאקינג פשע, מה שקורה לאנשים האלה. עכשיו מרכזים אותם במחנות", אמר בהתייחס לתכנית הישראלית ל"עיר הומניטרית" על חורבות רפיח.

"ניסו להשתיק אותנו, הם חשבו שהם ישתיקו אותנו", המשיך הסולן, "אבל האלבום חזר למצעדים. אנחנו רק רוצים לראות את השחרור של העם הפלסטיני. זה הכל. אני לא חושב שזה דבר מטורף מדי לבקש. אני לא חושב שזה דבר אלים לבקש, נכון? שחרור העם הפלסטיני מהמדכא העריץ שלו. זה כל מה שאנחנו רוצים. ועד אז - Free, free Palestine", סיכם את דבריו.