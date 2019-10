View this post on Instagram

. גילוי נאות, לא הייתי מהאמנים המתוכננים להשתתף באירוע המקורי. כמו כל עם ישראל ישבתי בבית קראתי ושמעתי את מה שכלי התקשורת בחרו לפרסם על האירוע, את המילים, הניסוחים ובעיקר הטעיית הדעת והציבור. ואולי דוקא כי הייתי מהצד יכולתי להרגיש כמה הסיטואציה הזאת לא הוגנת בעיני ופוגעת בשורש המטרה שלנו כעם. . אני מכיר את הרב פירר מכמה מפגשים ובעיקר מכיר את פועלו. אדם שמקדיש את כל חייו לעם ישראל. כולו. לכל נשיו ואנשיו, לכל ילדיו. אדם ששם את עצמו כדי לעשות טוב ולהשפיע לטובה על המציאות של כולנו. כדי להקל ולו במעט על מי שנמצא בזמנים קשים. ואותו אדם הוא גם אדם דתי. . אני האחרון לתמוך בהדרת נשים. אבל גם הראשון לתמוך בכיבוד אמונה ותפיסת עולם של אדם אחר. אמונה שאין בה מטרה לפגוע, אלא רק לבקש את הזכות לכבדה. . כואב לי על האמנים שנפלו למלכודת הזאת שטמנו להם אנשים שידם קלה על גפרורי השנאה וכמובן שאם ירצו בי, אגיע בשמחה להופיע בהתנדבות מלאה ממש כמו שהרב עושה כל חייו. . #ואהבת