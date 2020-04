ב-22 בינואר עלה על האוטובוס במחוז הונאן נוסע שבהמשך יכונה "חולה A". הוא כבר הרגיש לא טוב, אבל בשלב הזה התפרצות הקורונה לא הוכרזה בסין כמצב חירום לאומי ועל כן חולה A לא חבש מסכה, וכמוהו יתר הנוסעים באוטובוס. החלונות היו סגורים, המיזוג עבד ובאוטובוס, כמחויב בסין, הותקנו מצלמות אבטחה. ארבע שעות ארכה הנסיעה, ובמהלכה חולה A לא בא במגע עם איש מיתר נוסעי האוטובוס.

הנסיעה הזו הפכה לנושא מחקר של קבוצת חוקרים סיניים שגילו שבסיומה נדבקו תשעה בני אדם בנגיף, בהם גם מי שישבו מרחק של ארבעה מטרים וחצי מחולה A. המחקר פורסם בחודש פברואר והתקבל ברגשות מעורבים. היו מי שתהו כיצד הנוסע שישב ליד חולה A לא נדבק, או אלו בשתי השורות שלפניו.

"המחקר מותיר הרבה שאלות פתוחות", אמר רופא אחד בסין בתגובה אבל צוות החוקרים התעקש. "המסקנה שלנו היא שיש לעטות מסכות מגן בעת נסיעה בתחבורה הציבורית", הם אמרו והזהירו שההמלצות הנוכחיות בדבר שמירת מרחק של בין מטר לשני מטר לא מספיקות. התיאוריה הזו הפכה היום לבסיס ויכוח סוער ומרתק בתוך הקהילה הרפואית וזו, שבין היתר, גורמת כעת למדינות רבות ברחבי העולם לשנות לחלוטין את המדיניות באשר לצורך במסכה.



איך עוברת מחלה?

כדי להבין את הוויכוח סביב המסכות, צריך להבין איך עוברת מחלה ויראלית. כבר ב-1930, בעת שחקר את מחלת השחפת, עשה ויליאם וולס הבחנה בין שתי דרכים שבהן יכולה מחלה לעבור מאדם לאדם. הוא אבחן והפריד בין טיפות (droplets) לבין רסס (aerosols) - את שניהם פולט אדם בעת דיבור, עיטוש או שיעול וההבדל ביניהם הוא הגודל.

הטיפות הן גדולות "יחסית", אי אפשר לראות אותן בעין, אבל הגודל והמשקל שלהן גורם להן לשקוע מהר יותר מאשר הן מתאדות וכך הן נדבקות על משטחים או אנשים. הרסס הוא קטן וקל, נישא בקלות יותר באוויר אבל מתאדה במהירות. השאלה הבסיסית ביותר ששואל את עצמו כל חוקר מחלות זיהומיות שנתקל במחלה חדשה היא איך היא עוברת: דרך טיפות או דרך רסס?

המוסכמה באשר לקורונה הייתה שהיא מחלה שעוברת דרך טיפות. זה דבר טוב, מצוין אפילו. מחלה שעוברת דרך רסס היא סיוט, היא מה שנקראת airborne, מחלה שנישאת באוויר. חצבת היא כזו, גם שחפת ואבעבועות רוח. הן מדבקות בצורה מפחידה, מתפשטות במהירות וקשה מאוד להשתלט עליהן. הווירוס מטייל למרחק רב יחסית ויכול להישאר באוויר זמן רב יחסית, זה סיוט. למזלנו יש להן חיסון.

רוב המחלות, וזו המוסכמה גם לגבי קורונה, עוברות דרך טיפות. במקרה של קורונה יש לתפיסה הזו תימוכין בשטח. קצב ההדבקה נמוך, כל אדם אחד מדביק בין שניים לשלושה אנשים בדרך כלל והרוב המוחלט של מקרי ההדבקה הם של אנשים שהיו בקרבת חולים אחרים. זו דוגמא קלאסית להדבקה על ידי טיפות. הן, כאמור, כבדות יותר ולכן כשאדם חולה פולט אותן הן עפות מרחק קצר, נדבקות על אדם קרוב או שנופלות לקרקע ונדבקות למשטח סמוך.

זו הסיבה שעד כה ביקשו מאיתנו לשמור על מרחק של שני מטר אחד מהשני, לשטוף היטב ידיים ולשים כפפות. ב-28 במרץ פרסם ארגון הבריאות העולמי את המסר הזה באופן בולט וחד משמעי. "הווירוס לא נישא באוויר", כתבו והזכירו לכולם את ההנחיות בדבר שמירת מרחק ושטיפת ידיים. בתוך הקהילה המדעית היו מי שראו ולא האמינו. נכון, הווירוס לא נישא באוויר באופן המסורתי של המונח, הם טענו, אבל הוא כן מטייל באוויר. חלקם החלו למתוח ביקורת על ארגון הבריאות העולמי. הם אספו נתונים, ערכו מחקרים והחליטו לערער את הגישה.



לעטות מסכה או לא?

במשך חודשים, המוסכמה הרווחת הייתה שלא צריך לדרוש מאנשים לעטות מסכות. יותר מזה, היו מי שטענו שאסור לעשות זאת. יש לזה כמה סיבות: הראשונה היא כמובן התפיסה שהקורונה עוברת דרך טיפות ולא רסס, מספיק להישמע לכללי המרחק וההיגיינה, בשילוב עם העוצר והבידוד החברתי - וכך נמנע את התפשטות המחלה. שנית - בשלבים הראשונים של המחלה הורגש מחסור אדיר בציוד מגן, הוא עדיין מורגש אבל התמתן מעט. סין עצרה את הייצור לחלוטין, לא בוצעו משלוחים, וכל מסכה שקנה אזרח פרטי באה על חשבון מסכה שתלך לצוות רפואי או סיעודי. ראש מערך הבריאות בארצות הברית צייץ בתקיפות בסוף מרץ: "תפסיקו לקנות מסכות! הן לא יעילות וצוותים רפואיים לא יכולים להשיג אותן".

