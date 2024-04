בסוף השבוע האחרון התקיים בקליפורניה הפסטיבל המפורסם ביותר בארה"ב ואולי בעולם - פסטיבל קואצ'לה. בין שלל שמות הענק שהופיעו בו, כמו דוג'ה קט, לנה דל ריי, ג'יי באלווין ולהקת "בלר", אפשר היה למצוא ייצוג ישראלי - עם הדיג'ייז מיטה גאמי ואדם טן, שתקלטו יחדיו בבמה האלקטרונית המרכזית בפסטיבל. אחרי שניגנו סט שלם שהורכב רק ממוזיקה של אמנים ישראלים, מספרים השניים בשיחה עם mako על ההתרגשות והתגובות המפרגנות.

המתקפה האיראנית על ישראל בשבת בערב תפסה את הצמד בעיצומן של הכנות לסט. "⁠בדיוק כשיצאנו עם הרכב מלוס אנג׳לס לכיוון קואצ'לה התחילה המתקפה האיראנית. החדשות היו פתוחות בטלפונים והיו תחושות של לחץ ודאגה, ייחלנו שאף נפש לא תיפגע", מספרים השניים.

"זה היה מרגש מאוד", מספר הצמד בשיחה עם mako. "ניגנו סט מרכזי בבמת ה-Yuma שזה בעצם אוהל ענק עם סאונד ותאורה יוצאי דופן. התגובות מהקהל היו מעולות וההפקה החליטה שבשבוע הבא הסט שננגן יצולם במלואו וישודר בלייב בעמוד היוטיוב של הפסטיבל". אחרי הסט המוצלח בפסטיבל, ניגנו השניים גם באפטר פארטי בקרבת מקום.

כאמור, השניים ניגנו לאורך כל הסט מוזיקה אלקטרונית כחול לבן בלבד. "כל הסט היה מורכב ממוסיקה מקורית שלנו ושל אומנים ישראלים שעתידים לשחרר מוזיקה תחת הלייבל שלנו שנקרא Maccabi House. המוזיקה שמפיקים מהארץ עושים היא באמת טובה וייחודית וראויה להתנגן על הבמות הכי גדולות".

אם גם אתם אוהבים את המוזיקה של אדם טן ומיטה גאמי - אתם מוזמנים להיכנס למצעד הדיג'ייז המובילים בישראל ולהצביע להם.

