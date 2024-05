הרבה זמן, שלא לומר מעולם, לא היה אירוויזיון דרמטי כל כך - ולא רק במרדף אחר הדוז פואה. כפר האירוויזיון במאלמו בעבע בסוף השבוע האחרון עד לרגע ההדחה של יוסט קליין, המתמודד שאמור היה לייצג את הולנד, אך נפסל בעקבות תקיפה לכאורה של צלמת או אשת הפקה שוודית. מאותו הרגע שיצאה ההודעה הרשמית, נדמה שאיגוד השידור האירופי איבדו שליטה על האירוע. ננסה לעשות את זה מסודר וכמה שיותר ברור.

העדכון הרלוונטי ביותר הוא ישיבת החירום שנערכה ב-EBU. גוף התקשורת השוודי מדווח על ישיבת עצבנית ומותחת בנסיון למזער נזקים לאחר הדחתו של קליין. מסקנה בולטת וחשובה של המנכ"ל נואל קיורן: ההחלטה לאפשר לישראל להשתתף הייתה ההחלטה נכונה, הוא מסר בהצהרה לתקשורת השוודית. וציין שכאן, תאגיד השידור הישראלי, לא הפר שום חוק של האיגוד האירופי. הוא מאמין שהערב ילך חלק והוא לא מודאג לגבי סידורי האבטחה באירוע במאלמו.

יוסט קליין - הנציג ההולנדי | צילום: מתוך טוויטר

אותה ישיבה כאמור, התמקדה בחשש מפרובוקציות. אם לפני כן, האיגוד דאג בעיקר ממפגינים פרו-פלסטינים שיפרצו לבמה (יש מרחב חוצץ מספיק גדול), המתמודדים עכשיו הפכו להיות הבעיה העיקרית - בעיקר כי מדובר בשידור חי וכולנו זוכרים את האיסלנדים עם צעיף הפלסטין שהונף ב-2019.

לראשונה בהיסטוריה: הדחה

יוסט קליין הודח - בניגוד לדעה הרווחת באירופה - בלי שום קשר לישראל או למשלחת הישראלית. לפי הדיווחים השוודים, קליין תקף צלמת מקומית ונפתחה חקירה בנושא על ידי המשטרה המקומית. תאגיד השידור הציבורי של שוודיה הכחיש שמדובר בתקיפה פיזית ואנחנו נגלה את הפרטים המלאים בהמשך.

הכל התחיל כשקליין לא עלה לבצע אתמול את השיר שלו Europapa בחזרה הגנרלית, למרות שכמה דקות לפני כן הוא לקח חלק במצעד הדגלים. תחילה יצאו דיווחים שדגל הולנד הוסר מחדר ההלבשה. הפרו-פלסטינים ניסו לטעון ברשתות שדב גיל הר צחק על הוריו המתים של קליין(!) ובגלל זה הוא הכה אותו. מיותר לציין עד כמה מדובר בטענה מופרכת. וכאמור, יצאה הבהרה שאין שום קשר בין ישראל להדחה של קליין. נכון לעכשיו הוא עדיין לא הגיב וכולנו ממתינים בציפייה.

Joost asked by a journalist question about the investigation but didn’t want to answer. pic.twitter.com/GIk3lLwQUN — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 10, 2024

האירית נגד איתי בצלאלי

במבי ת'אג, שמסתובבת עם כאפייה במרכז המדיה כבר הודתה שהיא בכתה עם הצוות שלה כששמעה שעדן גולן וישראל העפילו לגמר, לאחר מכן הייתה לה תקרית עם איתי בצלאלי - שלטענתו היא הפנתה כלפיו אצבע משולשת וצרחה עליו - שגרמה לה ולמרינה סאטי היווניה ונמו השוויצרי לפספס את "חזרת המשפחות".

"עמדנו לפני טקס הדגלים, כל המשלחות, עדן וטלי עומדות ביחד, ואז יש קבוצה אחת קטנה של שלושה אנשים: היווניה, האירית המפלצת והחיקוי של שחר טבוך" אמר בהתייחס למתמודד השוויצרי. "היא פשוט התחילה לצרוח עליי: 'אל תצלם, אל תצלם'. אישה מטורפת".

בצלאלי הוסיף: "זה לא שאני היחיד שצילמתי, כן? מלא מצלמות, סרטונים, אנשים עם טלפונים. היא התנפלה עליי ועשתה לי אצבע משולשת, אני אעלה את הסרטון יותר מאוחר. זה היה מגוחך. מיותר לציין שהוציאו אותי החוצה, כן?".

המשלחת הישראלית מציקה למתמודדים

מוקדם יותר היום, ה-EBU כן החליט להעביר את המשלחת הישראלית לקומה אחרת במתחם המשלחות בשביל למנוע חיכוכים עם משלחות אחרות, ספציפית אירלנד. לא מן הנמנע שבאיגוד השידור האירופי עקבו אחר השיח ברשתות החברתיות, לפיו ישראל מתוארת כבריונית. הפרו-פלסטינים, למשל, מאשימים את הישראלית בהטרדה של אמנים שונים בתחרות. פלס צילמה את המתמודדת האירית וכתבה "לא חברה", או אחד הסרטונים שתפסו תאוצה היה כשקרן הטרילה את יוסט קליין, המתמודד ההולנדי שהודח היום מהתחרות, ו"צילמה" את הצוות הישראלי אבל בפועל תפסה אותו במצלמה. "הנציג ההולנדי לא אוהב אותנו וביקש לא לצלם אותו, כיבדתי את רצונו וצילמתי את הרקדן המקסים שלנו", המסר שכתבה תורגם והופץ - אלא שבאירופה זה נתפס כהטרדה.

here's one for the iceberg: Keren Peles taking creepy pics without contestants permission and putting smug vaguely threatening captions next to them, Joost didn't want to take a picture with you so you violated his boundaries instead.@EBU_HQ #ESF24 #joostklein #Eurovision2024 pic.twitter.com/FpAZk5yz63 — Arjen "Top Cut" Robben (@caucasiancunt) May 11, 2024

חוץ מהעברת המשלחת, הישראלים קיבלו מסרים להוריד פרופיל מאחורי הקלעים, ואת זה אפשר להבין רק מההודעה שיצאה מטעם התאגיד לפני מספר שעות: "עדן גולן, נציגת ישראל, ואיתה חברי המשלחת כולם, ממוקדים אך ורק בהופעה הערב ועושים כל מאמץ כדי שזו תהיה מקצועית ותייצג את ישראל באופן המכובד והראוי ביותר".

בנוסף לפלס, תיעודים נוספים שרצו ברשתות בסוף השבוע היו של דב גיל הר, עיתונאי התאגיד, מנסה להשיג תגובה מהצוות ההולנדי, לאחר שיוסט לא עלה לחזרה הגנרלית אתמול. גם סרטון של אסף ליברמן מנסה להשיג מסר מהזמר האירי "למעריצים בישראל" רץ ברשתות. שניהם הוגדרו כהטרדה והצקה למתמודדים.

הנורווגית שאהובה על ידי הישראלים מאכזבת

אלסנדרה מלה, שהייתה אמורה להציג את ניקוד השופטים הנורווגי הערב, הפכה בשנה שעברה לאחת המתמודדות האהובות ביותר על ידי הישראלים באירוויזיון. Queen of Kings שלה אפילו היה להיט בישראל ונכנס להיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל לאחר התחרות. אלא שכל ההערצה הזו הייתה לשווא, כי היא החליטה לפרוש, לטענתה "כמחאה על רצח העם".

"היום, הייתי אמורה להעניק את הניקוד של נורווגיה במהלך גמר האירוויזיון. למרות שאני שמחה על ההזדמנות לכך, החלטתי לפרוש. 'מאוחדים על ידי המוזיקה', מוטו האירוויזיון, הוא הסיבה שלי לעשות מוזיקה - לאחד בין אנשים ולקרב אותם. אבל כרגע מדובר במילים ריקות. יש רצח עם שמתחולל. אני מבקשת מכם לפתוח את העיניים ואת הלב שלכם, תנו לאהבה להוביל אתכם לאמת. היא ממש מולכם. שחררו את פלסטין", סיכמה. הפוסט של אלסנדרה, שעלה לפני כ-50 דקות, זכה בינתיים ל-20 אלף לייקים, והאפשרות להגיב עליו נחסמה".

View this post on Instagram A post shared by Alessandra (@alessandram02)

נאום השלום של המתמודד הצרפתי

ב"חזרת המשפחות", אותה אחת שהאירית, היווניה והשוויצרי לא השתתפו, מי שכן השתתף היה סלימאן הצרפתי, שעצר את הביצוע שלו באמצע לטובת נאום על שלום. "כשהייתי ילד חלמתי. חלמתי על מוזיקה, חלמתי להיות זמר. חלמתי את החלום הזה: להיות זמר ששר בשביל שלום. אנחנו צריכים להיות מאוחדים על ידי המוזיקה, אבל עם שלום ואהבה".

Slimane interpreted his dress rehearsal performance and send a massage of peace



“When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer, to sing for peace” pic.twitter.com/gcC28zUOVW — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 11, 2024