השר הבלגי נגד ישראל באירוויזיון: בנג'מין דאל, שר התקשורת בממשלה הפלמית בבלגיה, התייחס בפרלמנט הבלגי להשתתפות ישראל באירוויזיון והביע את מורת רוחו מכך. "מארגני אירועים תרבותיים וספורטיביים צריכים לחשוב האם ראוי לתת לישראל להשתתף כאשר אזרחים חפים מפשע, כולל ילדים ונשים, נרצחים על ידי הצבא הישראלי", קבע דאל.

"לחגוג חגיגה מאחדת ונפלאה כזו יחד עם משתתף שמפר את החוק ההומניטרי הבינלאומי וזכויותיהם של ילדים בסקאלה כזאת זה לא מקובל", המשיך השר הבלגי. "הפתרון הטוב ביותר הוא לא שישראל לא תשתתף באירוויזוין - אלא שישראל תפסיק להרוג קורבנות חפים מפשע, כולל כ-12,500 ילדים".

my country is finally speaking up



translation: flemish minister benjamin dalle doesn’t want israel to take part in eurovision ‘as long as the country is killing so many civilians’ pic.twitter.com/MJWQwhIMZ6