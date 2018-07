ממשלת מלזיה יוצאת בהודעה דרמתית לכלי התקשורת בעולם, אשר נוגעת לטיסה MH370. על פי הדיווחים, בכוונת הממשלה לפרסם היום את דו"ח החקירה המלא על היעלמותו של 'המטוס המלזי'. לטענתם, הדו"ח יכיל את ממצאי החקירה במלואם והוא יהיה המילה האחרונה שלהם בכל הנוגע לחקירת ההיעלמות המסתורית של מטוס הנוסעים.

אנת'וני לוק, שר התחבורה המלזי, הודיע כי צוות החקירה עדכן את בני משפחותיהם של הנוסעים בפרטי הדו"ח מוקדם יותר היום. לוק הוסיף: "כל מילה שהוקלטה וכל פרט קטן שתועד בחקירה הזאת יהיה זמין במסמך המסכם – ללא עריכה, נספחים או צנזורה". מאוחר יותר, הממשלה המלזית תפרסם את ממצאי החקירה הרשמיים באינטרנט.

The final report into missing flight MH370 is set to be released today by the Malaysian Government. #7News pic.twitter.com/SmLqaaQKMa