ציוץ בטוויטר שהפך לוויראלי תוך זמן קצר, הציג תיעוד של חיות בתעלות ונציה, ביניהן דולפין. "ונציה לא ראתה מי תעלות צלולים כבר זמן רב", נכתב בפוסט, "דולפינים מגיעים גם. הטבע אתחל את עצמו". תיעוד המים הצלולים, הברבור, הדולפין והדגים, הביא לעוד עשרות אלפי שיתופים - רק חבל שמדובר בפייק ניוז חלקי.

הדולפין אכן תועד באיטליה - אבל ממש לא בתעלות ונציה, אלא ליד חופי סרדיניה. וגם במקרה הזה, לא מדובר בעניין יוצא דופן. דולפינים אכן מתועדים שם מדי פעם על ידי תושבים ותיירים שמגיעים לאזור. אבל לא שם מסתיים החלק של הפייק ניוז.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj