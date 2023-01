המיסטיקנית הבולגרייה שחזתה, לכאורה, את הפיגוע במגדלי התאומים עשתה זאת שוב. עוקבים אדוקים של המדור ודאי זוכרים שבדצמבר האחרון פרסמו שורה של נבואות מפי באבא ונגה, "הנוסטרדמוס של הבלקן", הכוללות אסונות טבע באסיה, וירוסים קטלניים בסיביר ותרופה לסרטן. כעת, מסתמן שהנבואה שלה לגבי בצורת התגשמה – לפחות בחלקים מסוימים בעולם.

בכלי התקשורת בבריטניה פרסמו כי הנבואה של באבא ונגה מתארת את המצב באזורים מסוימים בפורטוגל ואיטליה, שם נמסר לתושבים לצמצם את צריכת המים שלהם. יותר מזה, מסתמן שאיטליה מתמודדת עכשיו עם הבצורת הקשה ביותר במדינה מאז שנות ה-50.

