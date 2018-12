מחקר קובע: לסמס תוך כדי שינה זו הפרעה בריאותית

זוכרים שביקשנו להניח את הטלפון בצד כשאתם הולכים לישון? ואנחנו מצטטים: "לא, אל תניחו אותו בצד המיטה או תשימו על שקט – פשוט תוציאו אותו לחלוטין מהחדר. 'כשהמכשיר שלנו נמצא ליד המיטה, קל לתפוס אותו באמצע הלילה כשאנחנו מתקשים להירדם, ואז אנחנו מבזבזים שעות ברשתות החברתיות או באינטרנט במקום לישון'". ובכן, הנה מגיע השלב המוצדק של "אמרנו לכם" –

מחקר שנערך באוניברסיטת ווילנובה שבפנסילבניה, ופורסם ב- Journal of American College Health, מצא כי התופעה החברתית שהולכת וגוברת במסגרתה צעירים מסמסים זה לזה כשהם שכובים במיטה, רגעים ספורים לפני שהם נרדמים, הופכת להיות מטרד בריאותי של ממש. המחקר בדק 372 סטודנטים בשתי אוניברסיטאות נפרדות החל משנת 2013, ועקב אחר הרגלי השינה שלהם והרגלי השימוש בסמארטפון. בין היתר נתבקשו המשתתפים לתעד כמה שעות הם ישנים בלילה, והיכן הם מניחים את הטלפון שלהם במהלכו.

החוקרים מצאו כי יותר מ-25 אחוז מהמשתתפים הודו שהם מסמסים תוך כדי שינה, מתוכם, 72 אחוזים כלל לא זכרו מה בדיוק כתבו באותם הרגעים. זה כמובן מוביל להתכתבויות די משעשעות שאפשר לקרוא בבוקר שלמחרת ולהתחלחל, אבל ההשפעות הבריאותיות רציניות למדי: אותם אנשים היו בסבירות גבוהה למדי לפתח הפרעות שינה, וגם כצפוי ישנו עם הטלפון הסלולרי צמוד לצדם במיטה לאורך כל הלילה, מה שלא מומלץ לעשות.

I don't remember sending this... I legit sleep texted someone this. Well then! #sleeptexting pic.twitter.com/HIqdm0AqBH — sanseru (@BrennanElinor) 24 בנובמבר 2018

apparently sleep texting is not my strong suit... (yes I fall asleep before 7) haha pic.twitter.com/0Ww8GmRZfo — justy (@justyhanson) 29 בנובמבר 2018

"סימוס תוך כדי שינה מתרחש כאשר אדם עונה או שולח הודעות טקסט בזמן שהוא במצב עמוק של שינה", מבהירים החוקרים. "הפעולה הזו יכולה לקרות פעם אחת, או פעמים רבות, במהלך מחזור השינה, ולהשפיע על האיכות והמשך שלה". מנהלת המחקר, אליזבת' דאודל, אומרת כי רוב הסטודנטים שסימסו תוך כדי שינה במהלך המחקר היו נשים, שבדרך כלל בדקו בבוקר את הטלפון כדי לראות מה בדיוק כתבו. "רובן לא היו מוכנות לכבות את המכשיר במהלך הלילה, וחלקן טענו שההתנהגות הזו החלה עוד בתיכון", היא אומרת.

I was so tired last night I passed out at 8pm and I woke up this morning to find out I was sleep texting ����‍♀️�� pic.twitter.com/boArVUdLdU — Brooklynn Mae Rowse (@BrooklynnMaeR) 28 בנובמבר 2018

This is why I have to stop texting in my sleep ���� pic.twitter.com/BnYXxdbTjf — Emily Berogan (@emilyberogan2) 23 בנובמבר 2018

I was asleep & my mom texted our gc asking us what we want for Christmas and while i was SLEEPING i responded “to be appreciated” like damn .. i’m even depressed in my sleep — Jez (@Jezikaa_) 3 בדצמבר 2018

למה זה קורה? הניורולוג כריסטופר ווינטר מסביר כי ככל הנראה אחוז מסוים מהאנשים הללו סובל מפאראסומניה, הפרעת שינה שכוללת ערות במהלך שינה עמוקה. אבל במקום ללכת או לאכול דברים מהמקרר, הם פשוט מרימים את הסמארטפון ומסמסים. הסבר נוסף הוא שכשאנשים מתעוררים במצב של שינה עמוקה, המוח לא יוצר מיד זיכרונות של מה שקורה: "אנחנו יכולים להתנהג באופן אוטומטי", הוא אומר, "ובגלל זה אפשר לפעמים לנהל שיחות עם בני הזוג באמצע הלילה בלי לזכור את תחילת השיחה, ולהתעורר ישר לתוכה". עוד אופציה שעלולה להשפיע על המצב הזה היא שתיית אלכוהול לפני השינה: "זה בפירוש יכול להשפיע על ההתנהגות שלנו ועל יצירת מצב של שכחה לגבי מה שעושים ברגעים מסוימים". טלפונים החוצה | צילום: Marcos Mesa Sam Wordley, Shutterstock

איך מונעים מזה לקרות? מרחיקים את הטלפון מחדר השינה, כמובן. לכל הפחות מרחיקים אותו מהמיטה, כך שיהיה צורך להתעורר ולקום פיזית כדי לתפעל אותו. מובן שמשקיטים אותו, וכדאי אפילו לנעול אותו באמצעות קוד מספרי ארוך או דפוס נעילה שקשה לשחזר מתוך שינה.