אכינוקוקוס מולטילוקולריס (Echinococcus multilocularis) היא תולעת טפילית המצויה בעיקר במרכז אירופה, רוסיה, סין, מרכז אסיה ויפן, אך הגיעה לאזור צפון אמריקה רק בשנת 2010. היא לרוב תוקפת בעלי חיים, אך במקרים נדירים היא יכולה לעבור מחיות לבני אדם ולגרום למחלה הנקראת alveolar echinococcosis (AE).

מדענים בקנדה כעת חוששים מעלייה מדאיגה במקרים של AE באזור מערב קנדה. בין 2013 ל-2020, חוקרים דיווחו על 17 מקרים של AE , ונראה שמדובר בעלייה ניכרת בהשוואה לשנים קודמות.

ההידבקות במחלה מתרחשת כאשר אדם בולע ביצים מיקרוסקופיות של התולעת הטפילית. זה יכול לקרות במזון מזוהם, בצואה של בעלי חיים שנדבקו בטפיל, או מגע בצואה של חתולים או כלבים שנדבקו בטפיל. ביצי הטפיל עלולים להיות גם בצואה של חיות בית וגם הפרווה עשויה להיות מזוהמת, כך שגם ליטוף עלול לגרום להדבקה, בהנחה שאחריו נגעתם עם היד בפה, מה שמאפשר לביצים המיקרוסקופיות לחדור לגוף. הביצים נצמדות לאיברים בגוף ולפיכך גם קשות לזיהוי.

לרוב הפגיעה נעשית בכבד, אך יכולה להתפשט גם לשאר הגוף. הזחל של התולעת הטפילית למעשה הופך למעין ציסטה שהולכת וגדלה בגוף באיטיות, כך שאדם עלול להידבק בטפיל מבלי להיות מודע לכך במשך שנים, כיוון שלוקח זמן לתסמינים להופיע. לרוב הפגיעה נעשית בכבד והתסמינים דומים לסרטן הכבד | צילום: Ben Schonewille, shutterstock

לפי ה-CDC, כיוון שהציסטות דומות לגידולים, התסמינים של המחלה לרוב "מחקים" תסמינים של סרטן הכבד או של שחמת הכבד והם כוללים: כאב או חוסר נוחות בבטן העליונה, חולשה וירידה במשקל.

כל 17 המקרים שנצפו בשנים האחרונות טופלו בעזרת תרופות אנטי-טפיליות, טיפול נפוץ כאשר ניתוח להסרת הציסטות לא מצליח להיפטר מהטפיל באופן גורף. מטופל אחד מת כתוצאה מסיבוכים של הניתוח. במאמר שפורסם בכתב העת הרפואי The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

ציינו המדענים כי הם לא בטוחים מה גרם לעלייה במספר המקרים ונכון לעכשיו יש להם בעיקר השערות. הם סבורים כי שילוב של גורמים השפיעו על כך, ביניהם עלייה בהחזקת כלבים במשקי בית באזור זה בקנדה.

אם אתם מגיעים לאזורים אלה, חשוב לדעת שרחיצת ידיים לאחר מגע עם כלבים וחתולים או חיות בר יכולה להפחית את הסיכון להידבק במחלה.