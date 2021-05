ממשלת אוסטרליה החליטה לאחרונה לנקוט אמצעים חריפים כדי למנוע כניסה של הווריאנט ההודי למדינה והכריזה על קנס של 50 אלף דולר ואף חמש שנים מאסר לאזרחים השבים מהודו. על פי דיווחים מאוסטרליה, מדובר באקט חסר תקדים - זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של אוסטריה שכניסה של אוסטרלים למדינתם מהווה עבירה פלילית.

מצב המגפה בהודו ממשיך להיות חמור, עם ממוצע של כ-370 אלף מקרים חדשים ביום בשבוע האחרון ויותר מ-3,000 מתים ביום באופן עקבי כבר תקופה ממושכת.

אך צעדים חריפים אלו, שננקטים לאור המצב החמור במיוחד בימים אלה בהודו, לא התקבלו בעין יפה. הוועדה לזכויות אדם באוסטרליה, כמו גם פוליטיקאים ואף רופאים מומחים יצאו נגד העונשים הכבדים לחוזרים מהודו. לטענתם, העונשים הללו הם לא פרופורציונליים לסיכון הבריאותי שכרוך בכך.

מיירין פארוקי, סנאטורית, צייצה לאחרונה בטוויטר כי האמצעים שננקטו הם "מחרידים וגזעניים". אנדרו בולט, פרשן פוליטי, ציין כי מדיניות זו היא "כל כך מרושעת וחסרת היגיון" וגובלת בגזענות.

The threat of jail time for stranded Australians who try to return home from India is absolutely horrific and racist. Its announcement in the middle of the night was completely offensive. — Mehreen Faruqi (@MehreenFaruqi) May 1, 2021

לפי הוועדה לזכויות אדם באוסטרליה האיסור על כניסת אוסטרלים מהודו והעונשים הפליליים הם מדאיגים במיוחד. "הצורך בהגבלות כאלו חייב להיות מוצדק באופן ציבורי", כתבו חברי הוועדה בהצהרה לתקשורת. "הממשלה חייבת להוכיח שאמצעים אלו הם לא מפלים ושהם הדרך היחידה להתמודד עם האיום על בריאות הציבור".

אך ממשלת אוסטרליה מכחישה כל קשר לגזענות ומבהירה כי מדובר בצעדים שנשקלו היטב תוך התייעצות עם גורמים רפואיים, שמטרתם להגן על בריאות הציבור באוסטרליה. "כולנו עובדים כדי לעשות את מה שנכון ולטובת האינטרסים הבריאותיים של האוסטרלים", אמר לאחרונה סקוט מוריסון, ראש ממשלת אוסטרליה, בראיון לתחנת רדיו מקומית. "אנחנו מאוד, מאוד מודאגים מהמשבר ההומניטרי בהודו", הוסיף. אתרי השרפה שהוקמו בהודו כדי להתמודד עם מספר המתים הגבוה | צילום: ap

ישנם גם משפטנים שיצאו נגד העונשים לשבים מהודו, שהביעו דאגה על כך שאיסור זה מפר את החוק הבינלאומי, שכולל גם את הזכות של אזרחים לחזור לארצם, מבלי למנוע את כניסתם באופן שרירותי - חוק שאוסטרליה חתומה עליו גם.

טים סאותפומסאנה, לשעבר חבר בוועדה לאפלייה גזעית באוסטרליה ציין את חוסר העקביות במדיניות של ממשלת אוסטרליה בכל הנוגע לאיסור כניסה ממדינות מוכות קורונה. לדבריו גם כשמדינות כמו בריטניה ארה"ב או כל מדינה אירופית אחרת ששיעור ההדבקה אצלהן היה גבוה במיוחד וכך גם הסיכון לשבים ממדינות אלו - לא הוטל איסור כמו האיסור הנוכחי לשבים מהודו. "יש סטנדרטים שונים בהתאם לאזור בעולם שאתה מגיע ממנו".