למרות שכל מדינה התמודדה קצת אחרת עם מגפת הקורונה, ישנן כמה הנחיות שנשארו זהות במרבית המדינות בעולם: עטיית מסכה בחללים סגורים ושמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. ההנחיות הללו לא הגיעו יש מאין - הן הסתמכו על מחקרים וניסויים שהוכיחו כי אמצעים אלו הם יעילים בבלימת התפשטות נגיף הקורונה. ההנחיה על שמירת מרחק של שני מטרים היא תוצאה של מחקרים שגילו כי הנגיף לא נישא באוויר והרסיסים הטיפתיים שניתזים בזמן שיעול ודיבור לא מסוגלים להגיע למרחקים - רק עד שני מטרים.

אבל כמו כל התמודדות עם נגיף חדש ולא מוכר, המידע יכול להשתנות ודברים חדשים יכולים להתגלות על הדרך. או במילים אחרות, יש הרבה ניסוי וטעייה. רק לאחרונה פורסם מחקר ב-The Lancet שטוען כי הנגיף כן נישא באוויר, בשונה ממה שסברו עד כה. גם יותר משנה לאחר שהנגיף נכנס לחיינו, סוגייה זו טרם הוכרעה בקהילה המדעית.

"מקומות רבים נסגרו שלא לצורך"

כעת מחקר חדש שנעשה על ידי מדענים מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) מטיל ספק ביעילות ההנחיה לשמירה על מרחק של שני מטרים. לדברי החוקרים, ההנחיה של שני מטרים היא לא מספקת לבלימת התפשטות הנגיף בחללים סגורים.

המחקר עבר ביקורת עמיתים לפני שפורסם לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. במהלכו, התמקדו החוקרים בגורמים כמו משך השהות בחלל סגור, סינון אוויר, חיסון, זנים שונים של הנגיף וסירקולציה של אוויר.

"הניתוח שלנו ממשיך להוכיח שמקומות רבים נסגרו כשלמעשה לא היה צורך", הסביר מרטין בזנט, ממחברי המחקר, בראיון ל-CNBC. "במקרים רבים, החלל גדול מספיק, הוונטילציה טובה מספיק, משך הזמן שאנשים מבלים יחדיו במקומות מסוימים הוא כזה שהחללים יכולים לעבוד גם בתפוסה מלאה והסימוכין המדעי להפחתת התפוסה במקומות כאלו הוא לא כל כך טוב". במילים אחרות, החוקרים טוענים שהיה צריך להביא בחשבון גורמים נוספים לפני שסגרו הכל באופן גורף בזמן המגפה.

החוקרים הם מרצים למתמטיקה שימושית ולכימיה שימושית ולפיכך הם פיתחו שיטה לחישוב הסיכון בחשיפה לנגיף הקורונה במצבים שונים.

לדבריהם, בשונה מההנחיות הנוכחיות שטוענות כי ניתן לשהות בחללים סגורים ללא מגבלת זמן, כל עוד עוטים מסכה ומקפידים על מרחק של שני מטרים - הם גילו ששמירת מרחק לא עוזרת הרבה במקרים מסוימים. "המרחק לא עוזר הרבה והוא גם נותן תחושת שווא של ביטחון, כיוון שאתם מוגנים בשני מטרים כמו שאתם מוגנים ב-20 מטרים, כשאתם בחלל סגור", אמר בזנט. הזמן שאתם מבלים בחלל סגור הוא לדבריהם חשוב יותר מאשר המרחק. ישנם גורמים שונים שמשפיעים על תפוצת הנגיף בחללים שונים | צילום: Moha El-Jaw, shutterstock

"אם אתם מסתכלים על זרימת האוויר, אוויר נגוע נסחף וישנה סבירות נמוכה להדבקה", הוסיף בזנט. "יש מעט מאוד מקרים מתועדים של הדבקה באוויר הפתוח. חללים פתוחים הומי אדם עשויים להוות בעיה, אבל אם אנשים יקפידו על מרחק של כ-100 מטרים, אני מרגיש נוח עם זה אפילו בלי מסכות, למען האמת".

החוקרים מציינים כי גם הפעילויות שעושים בחללים השונים משפיעות על מידת הסיכון. פעילויות שגורמות לנשימות כבדות יותר, כמו פעילות גופנית ושירה, אם קורות בחללים סגורים עם אוורור דל, יכולות לתרום באופן משמעותי להצטברות של טיפות הנושאות את הנגיף.

בהתחשב במחקרים הנוספים שפורסמו בחודשים האחרונים שמצביעים על כך שנגיף הקורונה כן נישא באוויר למרות מה שסברו לפני - ובכך שהמגפה טרם חלפה ברוב העולם, ייתכן שבקרוב נראה שינוי בהנחיות בהתאם למידע החדש על התנהגות הנגיף בחללים סגורים ופתוחים.

מגפת הקורונה היא אירוע שממשיך להתפתח ולהתעדכן. הדיווח הנוכחי נכון ליום ב' (26.04.2021) ועוד עשוי להשתנות. אנחנו משתדלים להביא לכם את הדיווחים העדכניים ביותר, אך חשוב להתעדכן מדי יום ביומו לאור השינויים הרבים.