Ben Affleck and @jlo reunite for FIRST TIME in seven weeks

https://t.co/jebS5OEhUd — Don Donovan (@RealDonDonovan) May 17, 2024

אחרי גל הדיווחים מעבר לים (וגם פה אצלנו) על הפרידה הדרמטית של ג'ניפר לופז ובן אפלק, השניים נצפו ביממה האחרונה לראשונה אחרי 47 ימים. השניים, שהשאירו את התגובות לאירוע לידי מקורבים, הגיעו יחד להופעה בבית הספר של פין, בתו של אפלק בת ה-15. בתמונות שפורסמו הם נראים מחויכים כשהם אוחזים בזרי פרחים עבור פין כדי לחגוג את הופעת/ה.

אתמול כאמור הכותרות כאבו את "המשבר העמוק ביחסים" של לופז ואפלק, רק שנתיים אחרי שנישאו. לפי מקורב לזוג, השניים לא נצפו יחד כבר כמעט חודשיים, ג'יי לו נתפסה בעיצומו של חיפוש אינטנסיבי של בתים בלעדיו - והשמועות טענו שבן כבר הספיק לעזוב את אחוזתם המשותפת בלוס אנג'לס. "הם פשוט לא מצליחים לגרום לזה לעבוד. הכתובת הייתה על הקיר - זה נגמר, והפעם בן לא אשם"



"בן לא נראה שמח לראות את לופז כשהגיעה לאירוע", סיפרו עדי ראייה לדיילי מייל על המפגש מחוץ לאולם הקונצרטים בלוס אנג'לס. "כשבן ראה אותה יוצאת מהרכב, הם לא התחבקו או התנשקו". מקורב אחר סיפר: "שום דבר לא יעצור אותם מלהגיע יחד עבור הילדים. הדרמה בזוגיות שלהם מגיעה בעדיפות שנייה".



"הם מציגים חזית מאוחדת. לופז הגיעה עם בתה אמה כדי לתמוך בפין. היא מאוד קשורה לפין, לכן זה רק טבעי שלופז, לא משנה מה היא עוברת עם אפלק, תהיה שם", טען אותו מקורב. "בתה של לופז, אמה, הייתה מאוד נרגשת וקפצה מאושר בהופעה".

Okay unhealthy, creepy stalkers, you may now stop the count at 47, our Bennifer was seen together yesterday ☺️Do you guys ever get tired of being wrong?! BENNIFER FOREVER ♾️❣️ #jlo #benaffleck pic.twitter.com/fW1U2WCSXk — Jlo.No1fan ✈️♠️♥️ (@jlo_no1fan) May 17, 2024

באשר לג׳ניפר ובן, עדי ראייה סיפרו כי הם נראו מדברים בפרטיות ברכבו של אפלק במשך כמה דקות במגרש החנייה. בזמן השיחה ביניהם, "לופז חייכה והסתכלה לו בעיניים". עוד נאמר כי אחרי האירוע בבית הספר, אפלק הסיע את לופז ובתה חזרה הביתה, וחזר לבדו לדירה השכורה שבה הוא מתגורר בימים אלה מאז המשבר בין השניים.