גם אם טקס גלובוס הזהב איבד מאמינותו כטקס פרסים שחוזה את התרחשויות האוסקר, הוא עדיין אחד האירועים הכי כיפיים ונוצצים בעונת הפרסים ההוליוודית. זה קורה הודות למינגלינג בין כוכבי טלוויזיה וקולנוע, ובעיקר בגלל האווירה המשוחררת - פחות טוקסידואים באודיטוריום, יותר דרינקים ואוכל אלגנטי (והשנה גם טבעוני למהדרין) בשולחנות אינטימיים יחסית. טקס גלובוס הזהב ה-77 של תא העיתונאים הזרים בהוליווד שהתקיים אמש במלון בוורלי הילטון בלוס אנג'לס הכיל לא מעט הפתעות בתחום הקולנוע, לעומת זכיות יותר צפויות ושמרניות בקטגוריות הטלוויזיה.

"1917" זכה בפרס סרט הדרמה הטוב ביותר בעוד "היו זמנים בהוליווד" זכה בפרס הסרט הקומי הטוב ביותר. מוקדם יותר הערב זכה קוונטין טרנטינו זכה בפרס התסריט עבור "היו זמנים בהוליווד", הודה לאשתו שצופה צל אביב בעודה בהריון ואמר בעברית - "תודה, גברת".

חואקין פיניקס זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על "הג'וקר" וצונזר בנאומו כשאמר "כולנו יודעים שאין כזה דבר פרסים מזויינים, זה הכל נועד למכור פרסומות", לצד שלל קללות אחרות. "אני קוץ בתחת, לא מאמין שסבלת אותי", אמר לבמאי הסרט טוד פיליפס. רנה זלווגר זכתה בפרס השחקנית על "ג'ודי - מעבר לקשת", 17 שנה לאחר שזכתה בפרס על "קולד מואנטן".

בראד פיט זכה בפעם השנייה בחייו בפרס גלובוס הזהב על "היו זמנים באמריקה" וזכה לתשואת בעמידה מהקהל. פיט הודה לאליליו אל פצ'ינו ואנתוני הופקינס, ואף לטרנטינו ולליאונרדו דיקפריו - "הייתי חולק את הרפסודה", אמר ביחס ל"טיטניק". "רציתי להביא את אמי אבל כל בחורה שיושבת לצדי אח"כ טוענים שאני יוצא איתה", הוסיף.

They showed Jen during Brad’s speech. That’s all I wanted. Thank you! #GoldenGlobes pic.twitter.com/8tsyQ6sn1M — Simona (@simona_ka) January 6, 2020

טארון אגרטון זכה בפרס השחקן הקומי על תפקידו בתור אלטון ג'ון והודה "התפקיד הזה שינה את חיי, זו העבודה הטובה ביותר שאי פעם הייתה לי". אקווהפינה זכתה בפרס השחקנית הקומית ואמרה - "טוב לדעת שאם אקלע לקשיים אוכל למכור את זה". סם מנדז זכה בפרס הבימוי על "1917" וטען "אין אף אחד בחדר הזה שלא חי בצלו של מרטין סקורסזה".

.@awkwafina just became the first woman of Asian descent to win the Globe for lead actress in a comedy/musical. Yaaaaaas!!! #GoldenGlobes pic.twitter.com/I5YcKOwUPy — Miss Representation (@RepresentPledge) January 6, 2020

בתחום הטלוויזיה, "היורשים" ו"פליבאג" קטפו את רוב הפרסים המרכזיים. פיבי וולר ברידג', כצפוי, זכתה בפרס הסדרה הקומית וגם בפרס השחקנית הטובה ביותר על "פליבאג" והודתה בעיקר לאנדרו סקוט, "הכומר החתיך" ולאובמה, שהכניס את הסדרה לרשימת הדברים שצפה העשור, לאור העובדה שדמותה של פליבאג אוננה עליו בעונה הראשונה - "כפי שחלקכם יודעים, הוא תמיד היה ברשימה שלי", אמרה. בריאן קוקס זכה לראשונה בחייו בפרס על תפקידו ב"היורשים" וטען - "חשבתי שזה כבר לא יקרה לי".

רמי יוסף זכה בפרס השחקן הקומי הטוב ביותר על הקומדיה האוטוביוגרפית שלו, "רמי", והודה לאלוהיו - אללה אכבר - על הבמה. "אני יודע שלא ראיתם את הסדרה שלי, כולכם חושבים 'מי זה, עורך'?". ראסל קרואו זכה בפרס השחקן הטוב ביותר במיני סדרה או סרט, אך לא הגיע לטקס משום שסייע להגן על משפחתו מפני שרפות הענק שמשתוללות באוסטרליה, ואף שלח מסר לוחמני ואקלימי. גם מישל וויליאמס ניצלה את זכייתה בפרס השחקנית במיני-סדרה כדי לפצוח במונולוג חוצב על זכות הבחירה של נשים בנוגע לגופן. אוליביה קולמן גברה על ג'ניפר אניסטון וזכתה בפרס השחקנית בדרמה ("השתכרתי קצת וחשבתי שזה לא יקרה"), בעוד פטרישיה ארקט הביסה את מריל סטריפ בפרס השחקנית במיני סדרה.

"When it is time to vote, please do so in your own self-interest. It’s what men have been doing for years, which is why the world looks so much like them."



"We are the largest voting body in this country. Let’s make it look more like us.”



–Michelle Williams#GoldenGlobes pic.twitter.com/9M9fN1rjrF — Vanita Gupta (@vanitaguptaCR) January 6, 2020

במהלך הטקס קיבל טום הנקס פרס על מפעל חיים, בעוד אלן דג'נרס קיבלה פרס מיוחד על הצטיינות בטלוויזיה והודתה לבעלה ושני ילדיה (כבדיחה, כן?). כמו כן אלטון ג'ון זכה לתשואות סוחפות מהקהל כשהציג את הסרט "רוקטמן".

הטקס התקיים בהנחייתו של ריקי ג'רוויס - זו הפעם החמישית. "תזכרו, אלה רק בדיחות, כולנו נמות בקרוב ואין סיקוול", פתח ג'רוויס את דבריו, ומיד המשיך בהשתלחות בפליסיטי הופמן ("היא קנתה את לוחית הרישוי במכונית שלי"), במרטין סקורסזה ("הוא טען שסרטי מארוול הם פארקי שעשועים אבל הוא לא גבוה מספיק בשביל לעלות למתקנים"), ובליאונרדו דיקפריו ("עד שהוא יצא מההקרנה של 'היו זמנים בהוליווד' הדייט שלו כבר הייתה מבוגרת מדי"). כמו כן מונולוג הפתיחה שלו צונזר פעמיים – פעם אחת כשקרא לנוכחים לשתוק כשהם עולים לקבל פרס, ופעם נוספת כשסיפר בדיחה על כך שג'ודי דנץ' מרימה רגל על השטיח האדום ומוציאה כדור שיער מ, ובכן, אתם יודעים מאיפה.

רשימת הזוכים: קטגוריות הטלוויזיה

הסדרה הטובה ביותר - דרמה

שקרים קטנים גדולים

הכתר

להרוג את איב

תוכנית הבוקר

היורשים

הסדרה הטובה ביותר - קומדיה

בארי

פליבאג

שיטת קומינסקי

גברת מייזל המופלאה

הפוליטיקאי

השחקן הראשי הטוב ביותר - דרמה

בריאן קוקס - "היורשים"

קית הרינגטון - "משחקי הכס"

רמי מאלק - "מר רובוט"

טוביאס מנזייס - "הכתר"

בילי פורטר - "פוזה"

השחקנית הראשית הטובה ביותר - דרמה

ג'ניפר אניסטון - "תוכנית הבוקר"

אוליביה קולמן - "הכתר"

ג'ודי קומר - "להרוג את איב"

ניקול קידמן - "שקרים קטנים גדולים"

ריס ווית'רספון - "שקרים קטנים גדולים"

השחקן הראשי הטוב ביותר - קומדיה

מייקל דאגלס - "שיטת קומינסקי"

ביל היידר - "בארי"

בן פלאט - "הפוליטיקאי"

פול ראד - "לחיות עם עצמך"

רמי יוסף - "רמי"

השחקנית הראשית הטובה ביותר - קומדיה

כריסטינה אפלגייט - "בשבילי אתם מתים"

רייצ'ל ברוסנהן - "גברת מייזל המופלאה"

קירסטן דאנסט - "איך להפוך לאלוהים"

נטשה ליון - "בובה רוסית"

פיבי וולר-ברידג' - "פליבאג"

שחקן המשנה הטוב ביותר

אלן ארקין - "שיטת קומינסקי"

קירן קאלקין - "היורשים"

אנדרו סקוט - "פליבאג"

סטלן סקארסגרד - "צ'רנוביל"

הנרי ווינקלר - "בארי"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

מריל סטריפ - "שקרים קטנים גדולים"

הלנה בונהם קרטר - "הכתר"

אמילי ווטסון - "צ'רנוביל"

פטרישה ארקט - "הפשע: ג'יפסי רוז"

טוני קולט - "לא ייאמן"

המיני סדרה או סרט הטלוויזיה הטובים ביותר

מלכוד 22

צ'רנוביל

פוסי/ורדון

בקול רם

לא ייאמן

השחקן הראשי הטוב ביותר במיני סדרה או סרט טלוויזיה

כריס אבוט - "מלכוד 22"

סשה ברון כהן - "אלי"

ראסל קרואו - "בקול רם"

ג'ארד האריס - "צ'רנוביל"

סם רוקוול - "פוסי/ורדון"

השחקנית הראשית הטובה ביותר במיני סדרה או סרט טלוויזיה

מישל וויליאמס - "פוסי/ורדון"

הלן מירן - "קטרינה הגדולה"

מריט וויבר - "לא ייאמן"

קייטלין דבר - "לא ייאמן"

ג'ואי קינג - "הפשע: ג'יפסי רוז"

רשימת הזוכים המלאה: קטגוריות הקולנוע

הסרט הטוב ביותר - דרמה

1917

האירי

ג'וקר

סיפור נישואים

האפיפיורים

הסרט הטוב ביותר - קומדיה או מחזמר

קוראים לי דולמייט

ג'וג'ו ראביט

רצח כתוב היטב

היו זמנים בהוליווד

רוקטמן

השחקן הראשי הטוב ביותר - דרמה

כריסטיאן בייל - "פורד נגד פרארי"

אנטוניו בנדרס - "כאב ותהילה"

אדם דרייבר - "סיפור נישואים"

חואקין פיניקס - "ג'וקר"

ג'ונתן פרייס - "האפיפיורים"

השחקן הראשי הטוב ביותר - קומדיה

אדי מרפי - "קוראים לי דולמייט"

לאונרדו דיקפריו - "היו זמנים בהוליווד"

רומן גריפית' ג'וניור - "ג'וג'ו ראביט"

טארון אגרטון - "רוקטמן"

דניאל קרייג - "רצח כתוב היטב"

השחקנית הראשית הטובה ביותר - דרמה

סינתיה אריבו - "הארייט - הדרך לחופש"

סקרלט ג'והנסון - "סיפור נישואים"

סירשה רונן - "נשים קטנות"

שרליז ת'רון - "פצצה"

רנה זלווגר - "ג'ודי - מעבר לקשת"

השחקנית הראשית הטובה ביותר - קומדיה או מחזמר

אקוופינה - "הפרידה"

אנה דה ארמס - "רצח כתוב היטב"

ביני פלדסטיין - "חורשות את הלילה"

אמה תומפסון - "לייט נייט"

קייט בלאנשט - "איפה את, ברנדט"

שחקן המשנה הטוב ביותר

טום הנקס - "יום יפה בשכונה"

אל פצ'ינו - "האירי"

ג'ו פשי - "האירי"

בראד פיט - "היו זמנים בהוליווד"

אנת'וני הופקינס - "האפיפיורים"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אנט בנינג - "הדו"ח"

לורה דרן - "סיפור נישואין"

ג'ניפר לופז - "נוכלות בלי חשבון"

קאת'י בייטס - "ריצ'רד ג'וול"

מרגו רובי - "פצצה"

הבימוי הטוב ביותר

בונג ג'ון-הו - "פרזיטים"

סם מנדז - "1917"

קוונטין טרנטינו - "היו זמנים בהוליווד"

מרטין סקורסזה - "האירי"

טוד פיליפס - "ג'וקר"

הסרט הטוב ביותר שאיננו דובר אנגלית

הפרידה

כאב ותהילה

דיוקן של נערה עולה באש

פרזיטים

עלובי החיים

התסריט הטוב ביותר

נואה באומבך - "סיפור נישואים"

בונג ג'ו-הון, הן ג'ין-וון - "פרזיטים"

אנתוני מקארטן - "האפיפיורים"

קוונטין טרנטינו - "היו זמנים בהוליווד"

סטיבן זליאן - "האירי"

הפסקול הטוב ביותר

אכסנדר דפלאט - "נשים קטנותת"

הילדור גוונדוטיר - "ג'וקר"

רנדי ניומן - "סיפור נישואים"

תומס ניומן - "1917"

דניאל פמברטון - "עיר יתומה"

השיר הטוב ביותר

Beautiful Ghosts - טיילור סוויפט ואנדרו לויד ובר ("קאטס")

I'm Gonna Love Me Again - אלטון ג'ון ("רוקטמן")

Into The Unknown - קריסטן לופז ורוברט לופז ("לשבור את הקרח 2")

Stand Up - ג'ושוע בריאן קמפבל וסינתיה אריבו ("הארייט - הדרך לחופש")

Spirit - ביונסה, טימותי מקנזי ואיליה סלמנזדה ("מלך האריות")

סרט האנימציה הטוב ביותר



לשבור את הקרח 2

הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתר

מלך האריות

צעצוע של סיפור 4

מיסטר לינק

טקס פרסי גלובוס הזהב 2020 משודר בלילה שבין ראשון לשני, 6.1 ב- 02:00 ב- yes EDGE