"אב רפה-שכל הופרד מבתו לאחר שהואשם ברצח בתו של מפקד צבאי, ונאבק כדי להוכיח את חפותו": 17 המילים האלה מתוך נטפליקס אולי מורכבות, אבל הן לא מתקרבות ללתאר את "נס בתא מס' 7" - סרט טורקי משנת 2019 שהפך בימים אלה ללהיט היסטרי. כמה היסטרי? הסרט הוא, נכון להיום, הכותר השני הכי נצפה בנטפליקס ישראל, כאשר מעליו ניצבת רק "בית הנייר" ומתחתיו סדרות פופולריות כמו "המורדת", "טייגר קינג" ו"קומיוניטי".

הסדרות "הכלה מאיסטנבול" ו"חלומות בהקיץ" כבר הוכיחו שהיצירה הטורקית פונה לקהלים גדולים בהרבה מהמצופה, אבל נראה שהפעם מדובר בהצלחה משמעותית עוד יותר. קל להתרשם שלמעט השיוך לאותה ארץ, תהום פעורה בין טלנובלות כמו "הכלה מאיסטנבול" לבין "נס בתא מס' 7". בעוד הראשונה מצדיקה את היותה טלנובלה בזכות קאסט גדול ומסועף, בסרט החדש הדגש הוא על שתי דמויות עיקריות: האב ממו (אראס בולוט יינמלי) והבת אובה (ניסה סופיה אקסונגור).

הפער בין שני הלהיטים הטורקיים לא נגמר כאן. בעוד ההצלחה של "הכלה מאיסטנבול" באה לידי ביטוי בעיקר במדינות עם משיכה מובהקת לאופרות סבון זרות, כמו ישראל, המיקום של "נס בתא מס' 7" בנטפליקס חשף אותו לצופים מכל העולם, ועוד בדיוק ברגע הנכון בהיסטוריה. השיח ברשתות החברתיות סביב הסרט כבר יצא מזמן מחוץ לגבולות טורקיה (שם הסרט הוקרן בבתי הקולנוע בשנה שעברה), כאשר עיקר תשומת הלב נוגעת להיותו של הסרט כזה שמרסק גם את הלבבות הקשיחים ביותר.

מפתה לחשוב שהסרט הוא הוכחה נוספת ליצירתיות הטורקית, אבל למעשה זה לא בדיוק המצב. רוב הצופים שמסיימים את הצפייה ב"נס בתא מס' 7" בכלל לא יודעים כי מדובר לחידוש לסרט דרום קוריאני קיים בעל אותו שם, שיצא כבר בשנת 2013. הגרסה הטורקית לסרט היא גם לא החידוש הראשון, לאחר שכבר בשנת 2017 יצא סרט הודי המבוסס על אותו סיפור. ואם כל זה לא מספיק, מאז יציאת הסרט הטורקי גם הפיליפינים ואינדונזיה התחדשו בגרסאות משלהם למקור הקוריאני. אז מה ההבדל בין המקור לבין החידוש הטורקי והמצליח? למעט כמה פרטים קטנים ששונו בין הגרסאות, ישנו הבדל אחד משמעותי בסוף הסרט - ומטבע הדברים, ספוילרים מכאן ואילך.

בעוד הסרט הטורקי נגמר בנימה אופטימית יחסית, עם איחוד מרגש בין האב לבת, בגרסה הקוריאנית הסיפור נגמר בצורה אפלה הרבה יותר. במקור הקוריאני, כך מתברר, דמותו של האב ממו מוצאת את מותה בסוף הסרט. בגרסה הטורקית, לעומת זאת, מי שמת במקום ממו הוא אסיר אחר בשם יוסוף אגה, שמקריב את עצמו לטובת שחרורו של ממו. אגה עצמו כנראה מבין לליבו של האב, שכן גם הוא חווה בעברו אובדן של בת. הסיפור עצוב, אנחנו הזהרנו.

I just watched the movie Miracle in Cell 7 on Netflix. Highly recommend. Not gonna lie I prob cried more in this than maybe any movie I've ever watched. — Secular Talk (@KyleKulinski) April 8, 2020

me watching miracle in cell no.7 : i’m not gonna cry because of a movie



me 2 seconds later: pic.twitter.com/OZJT6GVhwa — s (@ssarzzz) April 10, 2020

before and AFTER watching Miracle In Cell No.7 on netflix. lorddd who knew I had this many tears pic.twitter.com/ow64rW6zX4 — emily (@emilygabrielaaa) April 7, 2020