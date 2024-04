אליקה לה בון היא עורכת דין ממוצא בריטי ואיראני, שהפכה לכוכבת ברשתות החברתיות בשל דעותיה, שלא ממש תואמות את גישת המשטר האיסלאמיסטי הקיצוני באיראן. אמש (שלישי), התארחה לה בון בתוכניתו של העיתונאי פירס מורגן, Pierce Morgan Uncensored, לדיון על הקונפליקט בין ישראל לאיראן והמלחמה המתמשכת בעזה. בקטע שתפס תאוצה ברשתות החברתיות, הגיבה לה לטענותיה השונות של הפעילה הפרו-פלסטינית נרדין קיסוואני.

"אני באמת מתוסכלת מעיוות הנרטיב. את מדברת על התקיפה בסוריה, שבניגוד למה שאת אומרת לא הייתה בשגרירות איראנית אלא בבסיס צבאי שממוקם לצד השגרירות", אמרה לה בון בפתיחת דבריה. "למה יש שם בסיס? למה הרפובליקה האסלאמית הופכת את סוריה לפגיעה להתקפות כאלה? את רוצה לדבר על הפצצות על סוריה? נחשי מי עושה את זה, זו הרפובליקה האסלאמית שמשתמשת במדינות אחרות כבסיס והופכת את הסורים לפגיעים, בואי לא נשחק אותה כאילו תוקפים שם ללא כל סיבה".

“No, you will let me finish I’m not done. How dare you call freedom takers ‘freedom fighters’” @elicalebon on @piersmorgan is the best thing I’ve seen in months pic.twitter.com/zxLi88j0Us — Hen Mazzig (@HenMazzig) April 17, 2024

לה בון התייחסה לטענה שנפגעו אזרחים בתקיפה הישראלית בסוריה בה נהרג מוחמד-ריזא זאהדי, מפקד כוח קודס בסוריה ולבנון, ואמרה:" את מדברת על אזרחים שנהרגו במתקפה הזו, שכוונה לאנשי משמרות המהפכה שנפגשו עם החיזבאללה. הם נפגשו עם החיזבאללה כדי לעשות מה? בואי נדבר על מה שקורה בחצי שנה האחרונה, שלא לומר בארבעת העשורים האחרונים. ראינו מה קרה באירועי 7 באוקטובר, שהיו אקט של מלחמה. הגיע הזמן להפריך את הנרטיב שאומר שאין עדויות לכך שהרפובליקה האסלאמית תמכה במתקפה כי זה דווח ב'וול סטריט ג'רנל'.

בשלב זה, ניסו חלק מהאנשים בדיון להתפרץ לדבריה של לה ולטעון שזה לא נכון, אך היא התעקשה: "תנו לי לסיים לדבר, לא סיימתי. למה את חושבת שהרפובליקה האסלאמית מאמנת ומממנת את ארגוני הפרוקסי שלה בעזה, תימן ולבנון – כל זה כדי לתקוף את ישראל. מ-7 באוקטובר ובכל יום נורים טילים על ישראל ואז, כשיש תקיפה על כוחות על מנהיגי המשמרות המהפכה שנפגשים עם חיזבאללה כדי לתכנן עוד תקיפות ישראל, את רוצה להגיד 'אוי, אנשים נהרגו'. מי שנהרגו הם אנשים שהיו בשגרירויות של ישראל שהרפובליקה האסלאמית תקפה אותן במדינות שונות, אזרחים של ממש, לא אנשי צבא".

לה בון המשיכה: "נחשי גם מי היה נהרג אם לא כיפת ברזל? 300 טילים שירו מאיראן היו הורגים מאות ואלפי אנשים. את נשענת על העובדה שלישראל יש את כיפת ברזל להגן עליה וכדי לומר 'כלום לא קרה', ובכן – הרבה קרה והרבה יכול היה לקרות אם ישראל לא הייתה צריכה להשקיע כל כך הרבה בלהגן על האזרחים שלה, את לא יכול להשתמש בזה כטיעון הגנה".

אליקה לה בון | צילום: מתוך Pierce Morgan Uncensored

האיראנית הצעירה התייחסה גם לטיסה 752 של יוקריין אינטרנשיונל איירליינס ב-2020, בה נהרגו 176 בהתרסקות מטוס בואינג אוקראיני בטהראן כתוצאה מפגיעת טיל קרקע-אוויר איראני ששוגר בטעות, על הרקע התקיפות האיראניות על בסיסי ארה"ב בעיראק בתגובה לחיסולו של מפקד כוח קודס - קאסם סולימאני.

"הם הרגו המון חפים מפשע במטוס הזה, כי אתם יודעים מה הרפובליקה האסלאמית עושה? היא מוציאה את הזעם אל האנשים שלה, זה מה שהם עושים וזה מה שהם עושים עכשיו. הם מאתרים נשים איראניות ברחובות כדי להראות שהם הזאב הגדול והרע כי הם יודעים שהם לא רוצים שום דבר ישראל, אבל הם רוצים להזכיר לך מי הם. זה המקום שבו הגבול צריך לעבור, הקו שבו הרפובליקה האסלאמית מוצגת כקורבן בסיפור שבו הם במשך עשורים מובילים טרור ולאי-יציבות אזורית".

לסיום, התייחסה לה בון לכך שקיסוואני כינתה את החות'ים לוחמי חופש: "איך את מעזה להתכחש למה שהחות'ים עושים בתימן? את מקשיבה לתימנים ומה שהם אומרים? מפחידים אותם, מרעיבים אותם והורגים אותם. אישה צעירה נמצאת באגף הנידונים למוות על זה שביקרה את החות'ים. את מדברת על הזכויות שלה שאת מדברת על תימנים שנלחמים על חופש באזור הים האדום. איך את מעזה לקרוא לאנשים שלוקחים חופש לוחמי חירות, הם טרוריסטים".