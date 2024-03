בעיצומה של המלחמה: פרסי האקדמיה לטלוויזיה יוצאים לדרך. האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה פרסמה היום (ב') את רשימת המועמדים הסופית בטקס פרסי הטלוויזיה לשנת 2023 - ומתוך 103 סדרות שהוגשו ל-42 קטגוריות, השיאנית היא הקומדיה "חאנשי" (HOT) עם לא פחות מ-14 מועמדויות. הטקס, שייערך ב-20 במאי בסינמה סיטי רמת השרון, יועבר בשידור חי בכאן 11.

קיום הטקס בצל המלחמה השפיע גם על התחרות עצמה: תוכניות אקטואליה ואירוח שצמחו לאחר 7 באוקטובר - בהן "ארזי ואברי - יחד ננצח" (קשת 12), "שרקי ולוינסון" (קשת 12) ו"יהיה טוב עם עמרי אסנהיים ורוני קובן" (כאן 11) - שולבו בקטגוריות השונות, ובאקדמיה אף יעניקו פרס הוקרה מיוחד לכתבי הדרום והצפון של מערכות החדשות. הפרס יוענק לתמיר סטיינמן, גיא ורון, אדר גיציס וניצן שפירא מחדשות 12, לרובי המרשלג ואיציק זוארץ מכאן חדשות, ולעלי מוגרבי ואלמוג בוקר מחדשות 13.

ברשימת המועמדים, שאותה מובילה כאמור "חאנשי", בולטות גם הסדרות "אלף" (yes), "קופה ראשית" (כאן 11), "איסט סייד" (כאן 11) ו"גוף שלישי" (קשת 12) עם כמות גבוהה של מועמדויות לכל אחת. הסדרות הללו זוכות לנציגויות רבות גם בקטגוריות המשחק - שם, בין היתר, יהודה לוי מתחרה מול עצמו על פרס השחקן הראשי בסדרת דרמה (על תפקידיו ב"איסט סייד" ו"גוף שלישי"). בין השחקנים המועמדים על "אלף" ישנם גם יעקב זדה דניאל ועירית נתן בנדק, שגילמו תפקידים שנכתבו בהשראת הנשיא לשעבר ועבריין המין משה קצב ורעייתו גילה, בהתאמה.

מאחר שלכל קטגוריה הוגשו יותר סדרות משהועמדו בפועל, כמה מהדרמות והקומדיות החדשות ששודרו במהלך 2023 יצאו מקופחות מההכרזה: "משמר הגבול" (HOT), "קרתגו" (כאן 11), "מלאך משחית" (כאן 11), "שמים אדומים" (רשת 13) ו"קורדרוי" (HOT). חלקן הצליחו לשלב מועמדים לפרסי המשחק ובקטגוריות הטכניות, שם נרשמות מספר תחרויות מסקרנות - לרבות בקטגוריית השחקן הראשי בקומדיה, שבה מתחרים זה מול זה שלושה שחקנים מ"קופה ראשית".

"חאנשי" | צילום: ורד אדיר, יח"צ באדיבות HOT

רשימת המועמדים בקטגוריות הבולטות:

סדרת הדרמה או הדרמה היומית הטובה ביותר

"איסט סייד" (כאן 11)

"אלף" (yes)

"גוף שלישי" (קשת 12)

"השוטרים" (קשת 12)

"מלכת היופי של ירושלים" (yes)

סדרת הדרמה הקומית או קומדיית המצבים הטובה ביותר

"אבירם כץ" (כאן 11)

"חאנשי" (HOT)

"סובייצקה" (כאן 11)

"קופה ראשית" (כאן 11)

"שישה אפסים" (כאן 11)

"קופה ראשית" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

גפן קמינר, "איסט סייד" (כאן 11)

הילה סעדה, "מלכת היופי של ירושלים" (yes)

נועה אסטנג'לוב, "משמר הגבול" (HOT)

נלי מירה רובין, "אלף" (yes)

רותם סלע, "גוף שלישי" (קשת 12)

שני כהן, "השוטרים" (קשת 12)

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

אור בן מלך, "המדובב" (yes)

בן סולטן, "משמר הגבול" (HOT)

יהודה לוי, "גוף שלישי" (קשת 12)

יהודה לוי, "איסט סייד" (כאן 11)

יעקב זדה דניאל, "אלף" (yes)

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

לאורה ריבלין, "שישה אפסים" (כאן 11)

נועה קולר, "קופה ראשית" (כאן 11)

סוזנה פפיאן, "סובייצקה" (כאן 11)

עליזה חנוביץ', "חאנשי" (HOT)

קרן מור, "קופה ראשית" (כאן 11)

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

אמיר שורוש, "קופה ראשית" (כאן 11)

דניאל סטיופין, "קופה ראשית" (כאן 11)

יחזקאל לזרוב, "אבירם כץ" (כאן 11)

יניב סויסה, "קופה ראשית" (כאן 11)

שלמה בראבא, "שישה אפסים" (כאן 11)

"שישה אפסים" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

גל מלכה, "גוף שלישי" (קשת 12)

לנה פרייפלד, "אלף" (yes)

נטע ריסקין, "איסט סייד" (כאן 11)

עירית נתן בנדק, "אלף" (yes)

עירית קפלן, "מלכת היופי של ירושלים" (yes)

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

אברהם שלום לוי, "אלף" (yes)

איציק כהן, "מלכת היופי של ירושלים" (yes)

דור הררי, "השוטרים" (קשת 12)

ליאור רז, "גוף שלישי" (קשת 12)

עלא דקא, "איסט סייד" (כאן 11)

שלום מיכאלשווילי, "משמר הגבול" (HOT)

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

אביבה נגוסה, "קופה ראשית" (כאן 11)

דנה מודן, "אבירם כץ" (כאן 11)

יבגניה דודינה, "סובייצקה" (כאן 11)

לי בדר, "חאנשי" (HOT)

שני קליין, "שישה אפסים" (כאן 11)

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

אלישע בנאי, "שישה אפסים" (כאן 11)

דב נבון, "קופה ראשית" (כאן 11)

עופר חיון, "שישה אפסים" (כאן 11)

ששון גבאי, "אבירם כץ" (כאן 11)

תומר מחלוף, "חאנשי" (HOT)

"האחת" | צילום: כאן 11

סדרת התעודה הטובה ביותר

"האחת" (כאן 11)

"הבלתי חשובים" (כאן 11)

"הצ'ופצ'יק של הקומקום: החיים על פי הגשש החיוור" (HOT8 ו-yes דוקו)

"חילוניות" (כאן 11)

"טבריה - מתחת לקו האדום" (כאן 11)

תוכנית האקטואליה הטובה ביותר

"חדשות הבוקר עם ניב רסקין" (קשת 12)

"יהיה טוב עם עמרי אסנהיים ורוני קובן" (כאן 11)

"מבקרי המדינה" (ערוץ כנסת)

"מהצד השני עם גיא זהר" (כאן 11)

"שרקי ולוינסון" (קשת 12)

"שרקי ולוינסון" | צילום: מתוך "יחד ננצח - שרקי ולוינסון", קשת 12

תוכנית האירוח, הראיונות, התרבות והפנאי הטובה ביותר

"30 עם ארז טל" (קשת 12)

"ארז ואברי - יחד ננצח" (קשת 12)

"גלית ואילנית" (קשת 12)

"סוכן תרבות" (כאן 11)

"ערב עם שי שטרן" (כאן 11)

"פגישה עם רוני קובן" (כאן 11)

תוכנית הסאטירה והבידור הטובה ביותר

"ארץ נהדרת" (קשת 12)

"בובה של לילה" (ערוץ הספורט)

"זה לא אולפן שישי" (קשת 12)

"זהו זה" (כאן 11)

"מה שתגידו" (כאן 11)

תוכנית הריאליטי הטובה ביותר

"בואו לאכול איתי" (כאן 11)

"הכוכב הבא לאירוויזיון" (קשת 12)

"המטבח המנצח VIP" (קשת 12)

"נינג'ה ישראל" (קשת 12)

"רוקדים עם כוכבים" (קשת 12)

תוכנית הדוקו-ריאליטי הטובה ביותר

"80 וארבע" (כאן 11)

"דנה קמה" (yes)

"חתונה ממבט ראשון" (קשת 12)

"מחוברים" (HOT)

"משפחה בהסעה" (כאן 11)

סדרת הדרמה הטובה ביותר לילדים ונוער

"בני מצווה" (כאן חינוכית)

"כראמל" (כאן חינוכית)

"סקיי" (yes ו-HOT)

"רוני ותום" (yes)

"שקשוקה" (כאן חינוכית)

סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר לילדים ונוער

"אבא מטפלת" (yes ו-HOT)

"האחיין שלי בנץ" (כאן חינוכית)

"ילדי בית העץ" (כאן חינוכית)

"לבד בבית" (כאן חינוכית)

"מדרסה" (כאן חינוכית)