"לעולם לא אתאושש מזה": הרבה נשים כיכבו אתמול (שבת) בגמר אירוויזיון 2023, אבל בין הזוכה לורין, המקום השלישי נועה קירל והמנחה האנה וודינגהאם ("טד לאסו") - רק אחת עשתה את זה בלי לומר מילה. במהלך אחד מקטעי המעבר של הערב, כשוודינגהאם הציגה את הנאמבר הארמני, בלטה מאחוריה אישה בלבוש מסורתי שהייתה עסוקה בחביצת חמאה. אז מה בדיוק הסיפור מאחורי החלבנית שגנבה את ההצגה?

כפי שהצופים הבריטיים מיהרו לזהות, חובצת החמאה המדוברת היא מל גדרויץ': שחקנית ומנחה מקומית שפרשנה השנה את האירוויזיון עבור רשת ה-BBC, לצדו של גרהאם נורטון (שגם נמנה במקביל בין מנחי התחרות). גדרויץ', שהנחתה בעבר את הגרסה הבריטית של "בייק אוף", לא סתם חבצה חמאה בגרין רום לטובת הצופים חדי העין - אלא ביצעה מחווה לרגע בלתי נשכח מאירוויזיון 2014.

MEL GIEDROYC AS A BUTTER CHURNING POLISH MILKMAID! GIVE HER AN NTA RIGHT NOW! #Eurovision2023 pic.twitter.com/1YQ4MgxmrU — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023

@grahnort your ability not to spit out your wine when seeing the sublime Mel Giedroyc in her Polish milk maid outfit was tv at its best. @bbceurovision #EUROVISION — Belinda Loveluck-Edwards (@Bel4theVale) May 13, 2023

OK, Mel Giedroyc’s milk maid impression actually did genuinely make me laugh out loud! She was enjoying that far too much! #Eurovision — dave cykl (@davecykl@mastodon.social) (@davecykl) May 13, 2023

I'm never going to recover from Mel Giedroyc's milk churning #Eurovision — Zoë Chatfield (@readabilitea) May 13, 2023

אחד הנאמברים הבולטים ביותר באירוויזיון של אותה שנה היה שייך לצמד הפולני דונתן וקלאו (הוא מפיק מוזיקלי, היא זמרת), שהשתתפו בתחרות עם השיר הלאומני "אנחנו סלבים". השיר אמנם הסתפק במקום ה-14 באירוויזיון של אותה שנה, אבל הנאמבר הבימתי שלו - שכלל תלבושות מסורתיות דומות לאלה שלבשה אמש גדרויץ', כולל רקדנית אחת שחבצה חמאה - נחקק בתודעה.

הופעת האורח של גדרויץ', שדאגה ללוות את חביצת החמאה שלה במספר מבטים ותנועות חושניים, השתלטה במהרה על הרשתות החברתיות. "היכולת שלך לא לירוק את היין ששתית כשראית את מל גדרויץ' בתחפושת החלבנית הפולנית היא טלוויזיה במיטבה", כתבה אחת הגולשות בטוויטר לנורטון, ואחר ציין ש"החיקוי שלה גרם לי לצחוק בקול רם! היא נהנתה מזה הרבה יותר מדי!". גולשים נוספים, בהם אחת שכתבה ש"לעולם לא אתאושש מהרגע הזה", סיכמו שגדרויץ' עצמה ראויה לקבל דוז פואה על חשבון כל המדינות האחרות בתחרות.