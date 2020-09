הקורונה אולי ניסתה, אבל היא ממש לא הצליחה לעצור את טקס פרסי האמי השנתי. לרגל האירוע, שנערך זו השנה ה-72, האקדמיה לטלוויזיה בארה"ב נאלצה לאמץ כללי ריחוק נוקשים, כשלמעט המנחה ג'ימי קימל וכמה מגישים (בהם ג'ניפר אניסטון וג'ייסון סודייקיס) כל הזוכים והמועמדים הצטרפו לשידור מרחוק.

במטרה לשמור על הטקס (ששודר הלילה ב-yes) מקצועי ככל האפשר, המועמדים קיבלו ערכה מיוחדת עם אביזרים טכניים שונים שיאפשרו להם להצטרף לשידור ללא תקלות כלשהן, אך חלקם עדיין העדיפו לוותר על שמלות הערב והחליפות המחויטות וללבוש בגדים מעט יותר שגרתיים. השטיח האדום, מן הסתם, נשאר הפעם מחוץ לתחום - ואולי מדובר דווקא בחדשות טובות, משום ששתי מנחות האירוע המקדים המסורתי של ערוץ E!, ג'וליאנה רנסיק וכוכבת "קיל ביל" ויויקה איי פוקס, התבשרו הלילה כי נדבקו בקורונה ונאלצו להבריז ברגע האחרון.

שינוי נוסף שנערך לרגל הקורונה הוא שבכמה מהמקרים הזוכים אף קיבלו את הפרס עד הבית, באדיבותם של מחלקי פרסים הלבושים בחליפת מגן דמויית טוקסידו מכף רגל ועד הראש. וכפי שראמי יוסף, שהיה מועמד על תפקידו ב"ראמי" והפסיד, גילה לעוקביו: לפעמים האורח המפתיע הלך כלעומת שבא, מבלי להעניק למועמד את הפרס.

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA